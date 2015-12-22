Таможня готовится к обслуживанию резидентов Свободного порта

С 1 октября 2016 года полноценно заработает закон «О Свободном порте Владивосток». К этому времени он должен быть правильно понят как резидентами порта – участниками ВЭД, так и таможенными органами. Над этим во всю трудится Консультативный совет по работе с участниками внешнеэкономической деятельности при Дальневосточном таможенном управлении (ДВТУ). Об особенностях нового закона и итогах уходящего года Деловой газете «Золотой Рог» рассказал начальник ДВТУ Юрий ЛАДЫГИН.

- Юрий Михайлович, уходящий год стал непростым для всех: и участников ВЭД, и таможенных органов. Собираемость платежей падает, и таможня закручивает гайки. Вы между молотом и наковальней: государство требует от вас пополнения бюджета, а бизнес добивается объективности в оценке таможенной стоимости товара.

- Да, не первый год наблюдается падение товарооборота, в том числе и на Дальнем Востоке. По предварительным итогам, в этом году падение внешнеторгового оборота может оказаться самым значительным за последние три года. В адрес Федеральной таможенной службы по этому поводу высказывается немало упреков. Нас обвиняют в том, что ФТС недобирает от 2 до 3 трлн рублей таможенных платежей в год. Но такой вывод сделан, прежде всего, из-за несовпадения статистик нашей страны и стран контрагентов.

У нас разные принципы подсчета, отчего наши данные оказываются либо более высокими, либо более низкими. Я не говорю, что наша статистика идеальна. Думаю, и в мире нигде нет идеальной статистики. Но говорить, что мы 30% товаров не декларируем, не верно. Хотя согласен, что ошибки могут быть. Хочу также подчеркнуть, что таможня не устанавливает ставки таможенных пошлин, наша задача – собрать платежи.

- Почему вопросы определения таможенной стоимости товара вызывают так много разногласий между таможенной службой и участниками ВЭД?

- Вопрос стоимости всегда сложный. Это как на базаре: участнику ВЭД хочется заявить как можно меньшую стоимость, получить через удешевление ввозимого товара большую прибыль на рынке. А нам надо собрать таможенные платежи в полном объеме и пополнить государственную казну. Поэтому мы просим подтвердить, что вы купили шубы на $100 дешевле, чем другая фирма, которая перед вами приобрела их на той же фабрике. Докажите документами: декларацией, которую подали на территории Китая, договором и пр. В противном случае мы обязаны разобраться, что это за товар и какова его стоимость.

Особенно сложно с товарами народного потребления. Мы прекрасно понимаем, что сегодня страна и люди живут лучше, чем в 90-х. Сейчас мы хотим покупать качественный товар. Китай поднял качество для России, и теперь к нам ввозятся товары средней ценовой категории. На любой товар, даже если он изготовлен на разных фабриках, цена будет примерно одинакова, она не должна отличаться в разы. Мы лишь добиваемся, чтобы товар декларировался по реальной стоимости. Вот и все.

Конечно, мы не всегда можем доказать, что нам предъявлен фиктивный контракт, но пытаемся. У нас есть связи с таможнями других стран, мы встречаемся, эти вещи проговариваем. Китайские таможенники тоже заинтересованы в наведении порядка, тоже понимают, что их участники ВЭД не «белые и пушистые». Все это - глобальные вещи.

Понятно, бизнес хочет прозрачности и скорости, мы тоже этого хотим. Но это дорога с двусторонним движением. Надо откинуть эмоции и подходить ко всему взвешенно. В настоящее время пишется новый таможенный кодекс для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Полагаю, что эти вопросы будут подробно прописаны. Все хотят торговать свободно и понятно.

- С вводом санкций против России мы вынуждены замещать импортную продукцию своей. Кроме того, вступил в силу закон «О свободном порте Владивосток», позволяющий ввозить товары беспошлинно. Наверное, это в дальнейшем будет влиять на уровень таможенных платежей?

- В целом, введение антисанкционных мер мало повлияло на объемы импорта в Дальневосточном регионе. Запрет на ввоз товаров из стран, попавших под антисанкционные меры, стимулировал рост импорта этих товаров из других стран.

Сравните: объем ввоза санкционных товаров в регионе деятельности ДВТУ за январь - сентябрь 2013 года (когда никто и не думал про санкции) составлял 456,2 тыс. тонн ($581,2 млн). За январь - сентябрь 2014 года – 493,2 тыс. тонн ($621,4 млн), за январь - сентябрь 2015 года – 385,7 тыс. тонн ($455,2 млн).

В структуре санкционных товаров также значительных изменений не произошло: доля мясной продукции в январе - сентябре 2015 года составила 40% стоимости (в январе - сентябре 2014 года – 42%), доля овощей - 28% (24%), доля фруктов – 22% (21%), доля рыбы – 7% (8%). Существенное падение наблюдалось только по молочной продукции (доля в стоимости импорта санкционных товаров снизилась с 2,6 до 0,4%, стоимость сократилась в 9 раз, с $16,2 до $1,7 млн).

Замещение импорта санкционных товаров по итогам 9 месяцев 2015 года произошло за счет Бразилии (доля к январю - сентябрю 2013 года возросла с 7 до 23% по стоимости, рост физического объема - в 2,5 раза), Китая (доля возросла с 35 до 48% по стоимости, рост физического объема - на 4,5%), а также Парагвая, Чили и Эквадора.

Что касается свободного порта, уверен, нужно говорить не о каких-то возможных «потерях», а, прежде всего, о развитии экономики, о новых рабочих местах… В перспективе бюджет будет пополняться не за счет таможенных платежей, а за счет налогов. И, мне кажется, это правильно. В конце концов, мы делаем общее дело.

Замечу также, что при установлении плановых показателей правительство РФ использует прогнозные значения товарооборота. Исходя из реальных ситуаций делается корректировка.

- Уже есть понимание, как будут действовать свободные таможенные зоны на территории свободного порта?

- В законе четко прописано, что такое свободная таможенная зона (СТЗ) и какие привилегии она дает. Согласно положениям федерального закона, таможенная процедура СТЗ может применяться только на портовых и логистических участках свободного порта Владивосток, а также на участке резидента свободного порта Владивосток.

Для целей применения таможенной процедуры СТЗ территория участка резидента свободного порта Владивосток должна быть обустроена и оборудована в соответствии с требованиями законодательства. Но на сегодня эти требования не определены. По информации ФТС России, ряд подзаконных актов, в том числе данные требования, находится в завершающей стадии либо на стадии согласования с иными заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

Федеральный закон предусматривает также возможность применения на отдельных участках морских портов, включая акваторию морского порта, и на отдельных участках территории аэропорта, находящихся на территории свободного порта Владивосток, таможенной процедуры СТЗ, установленной для портовой особой экономической зоны, а на земельном участке, прилегающем к автомобильному или железнодорожному пункту пропуска свободного порта Владивосток, может применяться таможенная процедура СТЗ, установленная для логистической особой экономической зоны.

При ввозе иностранных товаров на территории указанных зон с территории государства, не являющегося членом ЕАЭС, таможенное декларирование товаров не потребуется. В отношении таких товаров предусмотрены только таможенные операции, связанные с прибытием их на таможенную территорию ЕАЭС. Однако это не касается товаров, ввозимых резидентами на территорию портовой или логистической ОЭЗ в целях строительства, реконструкции объектов инфраструктуры, расположенных на территории портовой и логистической ОЭЗ.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.