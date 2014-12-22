Премию "Серебряный Лучник" - Дальний Восток поддержала АКМР

«Серебряный Лучник» - Дальний Восток заручился поддержкой нового федерального партнера. Им стала Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), сообщили ZRPRESS.Ru в Исполнительной дирекции региональной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.

Говоря о совместной работе по организации и проведению мероприятий премии, член Правления АКМР Екатерина Коляда подчеркнула, что Ассоциация высоко ценит подобные инициативы: «Мы считаем очень важным представление проектов общественности и популяризацию лучшего опыта и примера и убеждены, что позитивные практики и решения способствуют формированию отрасли коммуникаций и повышению профессионализма. Победители получают дополнительную поддержку для развития своих проектов, перспективы в карьере, а рынку важно знать лучших и приглашать в команду». Кроме того, она добавила, что АКМР проводит профессиональные отраслевые конкурсы, а также поддерживает региональные и партнерские мероприятия, представляющие особую значимость для рынка, - такие, как «Серебряный Лучник – Дальний Восток».

Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) была создана 6 октября 2004 года. Организация помогает своим членам добиваться профессиональных успехов, обеспечивает механизмами по профессиональному совершенствованию и росту, развитию профессиональной коммуникации в бизнес-сообществе. Состав Правления состоит из транснациональных компаний, расположенных в России, в том числе – ИД «МедиаБизнес», Газпром, Shell, Unilever, ЮТэйр; ФК «УРАЛСИБ»; РОСГОССТРАХ; Philip Morris Sales & Marketing; НЛМК; «Аэрофлот»; «Интер РАО», «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), Coca-Cola Hellenic in Russia. При АКМР созданы три комитета: «Event-комитет», «Комитет по продвижению корпоративной социальной ответственности (КСО)» и «Комитет по отраслевым стандартам» www.corpmedia.ru.

Напомним, прием заявок на участие в премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток, федеральным отраслевым партнером которого выступает Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), завершится 27 декабря 2014 года. Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе, а число заявок от одного претендента не ограничено. Нужно лишь пройти регистрацию на сайте www.luchnik-dv.ru и прислать описание проекта, сделанное в соответствии с установленными требованиями, на почту исполнительной дирекции премии luchnik@agt-dv.ru. Координатором мероприятия в ДВФО традиционно выступает коммуникационное агентство «АГТ-Восток».

Финалисты премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Дальний Восток станут известны в конце января 2015 года. А в феврале состоится публичная защита их работ и торжественная церемония награждения победителей, которая пройдет во Владивостоке и соберет всех тех, кто принимал участие в проведении и организации масштабного мероприятия.

Дополнительную информацию о порядке регистрации, требованию к оформлению проектов и прочие полезные сведения можно получить на сайте www.luchnik.ru в разделе «Региональные конкурсы» или на сайте www.luchnik-dv.ru.

Издательская компания "Золотой Рог" является информационным партнером региональной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.