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Премию "Серебряный Лучник" - Дальний Восток поддержала АКМР
Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) была создана 6 октября 2004 года. Организация помогает своим членам добиваться профессиональных успехов, обеспечивает механизмами по профессиональному совершенствованию и росту, развитию профессиональной коммуникации в бизнес-сообществе. Состав Правления состоит из транснациональных компаний, расположенных в России, в том числе – ИД «МедиаБизнес», Газпром, Shell, Unilever, ЮТэйр; ФК «УРАЛСИБ»; РОСГОССТРАХ; Philip Morris Sales & Marketing; НЛМК; «Аэрофлот»; «Интер РАО», «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), Coca-Cola Hellenic in Russia. При АКМР созданы три комитета: «Event-комитет», «Комитет по продвижению корпоративной социальной ответственности (КСО)» и «Комитет по отраслевым стандартам» www.corpmedia.ru.
Напомним, прием заявок на участие в премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток, федеральным отраслевым партнером которого выступает Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), завершится 27 декабря 2014 года. Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе, а число заявок от одного претендента не ограничено. Нужно лишь пройти регистрацию на сайте www.luchnik-dv.ru и прислать описание проекта, сделанное в соответствии с установленными требованиями, на почту исполнительной дирекции премии luchnik@agt-dv.ru. Координатором мероприятия в ДВФО традиционно выступает коммуникационное агентство «АГТ-Восток».
Финалисты премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Дальний Восток станут известны в конце января 2015 года. А в феврале состоится публичная защита их работ и торжественная церемония награждения победителей, которая пройдет во Владивостоке и соберет всех тех, кто принимал участие в проведении и организации масштабного мероприятия.
Дополнительную информацию о порядке регистрации, требованию к оформлению проектов и прочие полезные сведения можно получить на сайте www.luchnik.ru в разделе «Региональные конкурсы» или на сайте www.luchnik-dv.ru.
Издательская компания "Золотой Рог" является информационным партнером региональной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.
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