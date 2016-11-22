Дальний Восток опять секвестировали

Финансирование программы «Социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона» в 2017 году вновь будет урезано, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Согласно проекту федерального бюджета на 2017-2019 годы, который 18 ноября был принят Госдумой в первом чтении, ассигнования на ФЦП по развитию восточных территорий на 2017 год предусмотрены в объеме 17,8 млрд рублей, а в 2018 и 2019 годах - чуть более 20 млрд рублей. Для справки: в текущем году сумма планируемых расходов на реализацию программы должна была составить 46,6 млрд рублей, однако динамика исполнения ФЦП показывает, что до конца года этот объем освоен не будет.

Нет ясности и с объемом финансирования федеральной целевой программы по развитию Курильских островов. В проекте бюджета РФ на 2017 год финансирование этой ФЦП планируется в объеме всего 811 млн рублей, что уже ставит под вопрос реализацию ряда важных для островитян проектов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.