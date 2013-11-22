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Обороты крупных и средних организаций Магадана к 2016 году вырастут до 90,1 млрд рублей
Расчет показателей оборота крупных и средних организаций осуществлен с использованием прогнозируемых Минэкономразвития РФ индексов-дефляторов и с учетом сложившихся тенденций развития, пишет КОЛЫМА-ИНФОРМ.
Ежегодный прирост данного показателя в размере не менее 18,5% будет обеспечен за счет видов экономической деятельности: «Транспорт и связь», «Оптовая и розничная торговля», «Строительство», «Производство и распределение электроэнергии и воды». Значения данного показателя достигнут к 2016 году по целевому варианту - 90,1 млрд рублей, с приростом к уровню 2013 года – 69,2%, сообщает комитет экономического развития мэрии Магадана.
Стабильно высоким в течение прогнозного периода будет оставаться индекс промышленного производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых», что обусловлено ростом объемов жилищного строительства, и объемов благоустроительных работ. Индекс промышленного производства в энергетике прогнозируется в размере 100,5-101,5% ежегодно. На роста индекса промышленного производства в «Обрабатывающих производствах» повлияют показатели деятельности организаций, занятых производством машин и оборудования, пищевых продуктов (включая напитки).
Напомним, в январе-августе 2013 года оборот организаций составил 100302,7 млн рублей, что в действующих ценах на 12,9% выше уровня января-августа 2012 года.
В структуре оборота организаций по видам экономической деятельности преобладали добыча полезных ископаемых – 34%; оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 32%; строительство – 10%, сообщал Магаданстат.
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