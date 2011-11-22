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Бизнесмены Кореи просят гарантий от Дальнего Востока

22 Ноября 2011, 02:18 | Дальний Восток

Инвестиционное присутствие Республики Корея на Дальнем Востоке пока очень слабое. Основные причины назвали частники бизнес-форума «Российский Дальний Восток – Республика Корея», который прошел во Владивостоке 15 ноября.

Организаторами бизнес-форума выступили ДВФУ, Генеральное консульство Республики Корея во Владивостоке и корейский медиа-холдинг «Чунан ильбо». В центре обсуждения стояли вопросы сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе, сельском и рыбном хозяйстве и транспортно-логистическом комплексе.

Действительно, почему бизнес-присутствие южнокорейских компаний в Дальневосточном регионе не велико? По данным Примкрайстата, из $166 млрд иностранных инвестиций региона в экономике Приморья лишь $1,5 млрд. А по словам председателя Законодательного Собрания Виктора ГОРЧАКОВА, на долю Республики Корея приходится 16% объема внешнеторговых операций Приморского края.

Заместитель полпреда, инвестиционный уполномоченный в ДФО Александр ЛЕВИНТАЛЬ подтвердил: наряду с Китаем и Японией Республика Корея является одним из ведущих внешнеторговых партнеров Российского Дальнего Востока. Это преимущественно связано с ростом поставок сахалинских нефтепродуктов и газа, занимающих более 80% в структуре экспорта в Республику Корея. В свою очередь, более половины импорта из Кореи приходится на машины, оборудование и запчасти к ним, что говорит о слабой диверсификации торговли.

Торгуем, а вот инвестиций мало. Доля корейской стороны в общем объеме иностранных инвестиций, поступающих на Дальний Восток, по итогам 2010 года, составила 0,6%. Это говорит об огромных нереализованных возможностях, - отметил Александр Левинталь и предложил для инвестирования проекты – от соевого кластера до космодрома «Восточный».

Кстати, на сегодняшний день с участием инвесторов из Республики Корея реализуются несколько крупных проектов на территории Приморья, в том числе строительство судостроительной верфи «Звезда – D.S.M.E», завода по производству электротехнического оборудования, производство светильников на базе светодиодов и создание автомобильного производства. В сельские районы Приморья привлечено около $50 млн корейских инвестиций, совместно используется общая посевная площадь в 25 тысяч га. Приморский НИИ сельского хозяйства проводит совместно с корейскими коллегами ряд программ по выращиванию семян и агротехнологии по сое, кукурузе, овсу, тритикале. И в сфере туризма прорыв - количество приморских туристов в Республику Корея за 2005-2010 г., составило 32 тысячи человек.

Директор научно-исследовательского экономического института, созданного при газете «Чунан ильбо», господин Шим Санг Бок объяснил, почему корейский бизнес игнорирует российский Дальний Восток:

- Основная проблема – это недоразвитость инфраструктуры. Например, корейские предприниматели имеют интерес к разработке энергетических ресурсов. У большинства компаний есть средства для того, чтобы добывать этот ресурс, но нет средств на строительство железных дорог и другой необходимой инфраструктуры. Второй барьер - это доверие. Без него долгосрочные проекты сложно реализовать. Если будет решен вопрос о предоставлении каких-либо гарантий с российской стороны на правительственном уровне, это послужит увеличению количеству бизнесменов, которые придут сюда со своими инвестициями.

Именно этим четырем направлениям сегодня наши страны и уделяют внимание, заметил генеральный консул Республики Корея во Владивостоке Ли Ян Гу:

- Правительство что-то организовывает, бизнес при этом финансирует, финансирование направляется и научно-исследовательским организациям, готовый продукт возвращается бизнесу. Если эти составляющие собрать вместе, получатся хорошие проекты.

Автор: Кристина Самутина
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