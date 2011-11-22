Коммунисты против ВСТО-2

Предложения «экспертов» от КПРФ остановить строительство ВСТО и разделить нефтетранспортную компанию «Транснефть» на две части - строительную и транспортную - очередная попытка подвигнуть правительство к быстрой приватизации трубы. В перспективе - увеличение тарифов, инфляция и проблемы со строительством новых нефтепроводов, все то, против чего в своей предвыборной риторике одновременно выступают коммунисты.

ОАО «АК «Транснефть» 25 октября ввело в эксплуатацию нефтепровод Пурпе - Самотлор проектной мощностью 25 млн тонн нефти в год. Срок строительства сокращен почти на год, по плану оно должно было завершиться только в III квартале 2012 года. Сократить сроки строительства помог новый подход к выбору подрядчиков. По словам руководства компании, на строительство Пурпе-Самотлор не привлекалось большое количество подрядчиков, как это было раньше. Это позволило более оперативно управлять строительством, а также получить значительную экономию средств: вместо запланированных 53 млрд рублей компания потратила на стройку 45 млрд.

Летом и осенью 2010 года в ведущих деловых СМИ появилось множество текстов, в которых доказывалась необходимость приватизации «Транснефти». Некоторые чиновники, вопреки позиции правительства, прилюдно утверждали, что компания вот-вот будет приватизирована. Неустанно повторяемая мантра «государство плохой собственник, а частник хороший» в который раз грозила привести к катастрофическим последствиям - приватизация в инфраструктурных отраслях серьезно угрожает безопасности государства. На днях в СМИ снова появились публикации, в которых «эксперты» рынка размышляют о неэффективности очередной российской монополии. К голосам традиционных фигур добавился нетрадиционный - в интервью агентству «Росбалт», которое в последнее время активно поддерживает предвыборную компанию КПРФ, эксперт по природной ренте Семен КИММЕЛЬМАН предложил разделить «Транснефть» на два подразделения - строительное и транспортное. Активно используя коммунистическую риторику «эксперт» заявил, что нефтепроводы находятся в общенародной государственной собственности и переданы «Транснефти» для извлечения доходов в интересах всего общества... А разделить ее надо, потому как сегодня отсутствуют механизмы ее эффективного управления.

«Что касается разделения компании на строительную и эксплуатационную - за что ратуют коммунисты, так это просто абсурд, - говорит Дмитрий ПАРФЕНОВ, специалист рынка ТЭК. - Я могу предположить только одну причину, по которой об этом заговорили - это большие финансовые обязательства партии перед спонсорами, заинтересованными в приватизации компании».

Последние полтора года на правительство оказывается колоссальное давление с тем, чтобы допустить к управлению «Транснефти» частный капитал. В июне 2008 года коммунисты потребовали остановить проектирование второй очереди нефтепровода ВСТО, а также остановить реализацию всего проекта. Если против ВСТО-1, активно выступали «экологические» организации, финансируемые Госдепартаментом США, то борьба против ВСТО-2 велась уже не через «экологов», а через чиновников. И это понятно - заказчиком второго фронта стали уже не американцы, а китайцы. Отказ от ВСТО-2 означал бы, что основной поток российской нефти мог уйти только в Китай. Поднебесная сегодня готова принять от России 50 млн тонн нефти в год вместо 15 млн тонн, которые уже идут в Китай по отводу Сковородино - Мохэ. В этом случае Китай и США практически полностью контролировали бы российский Дальний Восток, что слышится странно в контексте предвыборных программ КПРФ. История с требованием коммунистов остановить ВСТО и располовинить госмонополию выглядят, по меньшей мере, нелепо и напоминает разглагольствования больного раздвоением личности.