Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Коммунисты против ВСТО-2
Предложения «экспертов» от КПРФ остановить строительство ВСТО и разделить нефтетранспортную компанию «Транснефть» на две части - строительную и транспортную - очередная попытка подвигнуть правительство к быстрой приватизации трубы. В перспективе - увеличение тарифов, инфляция и проблемы со строительством новых нефтепроводов, все то, против чего в своей предвыборной риторике одновременно выступают коммунисты.
ОАО «АК «Транснефть» 25 октября ввело в эксплуатацию нефтепровод Пурпе - Самотлор проектной мощностью 25 млн тонн нефти в год. Срок строительства сокращен почти на год, по плану оно должно было завершиться только в III квартале 2012 года. Сократить сроки строительства помог новый подход к выбору подрядчиков. По словам руководства компании, на строительство Пурпе-Самотлор не привлекалось большое количество подрядчиков, как это было раньше. Это позволило более оперативно управлять строительством, а также получить значительную экономию средств: вместо запланированных 53 млрд рублей компания потратила на стройку 45 млрд.
Летом и осенью 2010 года в ведущих деловых СМИ появилось множество текстов, в которых доказывалась необходимость приватизации «Транснефти». Некоторые чиновники, вопреки позиции правительства, прилюдно утверждали, что компания вот-вот будет приватизирована. Неустанно повторяемая мантра «государство плохой собственник, а частник хороший» в который раз грозила привести к катастрофическим последствиям - приватизация в инфраструктурных отраслях серьезно угрожает безопасности государства. На днях в СМИ снова появились публикации, в которых «эксперты» рынка размышляют о неэффективности очередной российской монополии. К голосам традиционных фигур добавился нетрадиционный - в интервью агентству «Росбалт», которое в последнее время активно поддерживает предвыборную компанию КПРФ, эксперт по природной ренте Семен КИММЕЛЬМАН предложил разделить «Транснефть» на два подразделения - строительное и транспортное. Активно используя коммунистическую риторику «эксперт» заявил, что нефтепроводы находятся в общенародной государственной собственности и переданы «Транснефти» для извлечения доходов в интересах всего общества... А разделить ее надо, потому как сегодня отсутствуют механизмы ее эффективного управления.
«Что касается разделения компании на строительную и эксплуатационную - за что ратуют коммунисты, так это просто абсурд, - говорит Дмитрий ПАРФЕНОВ, специалист рынка ТЭК. - Я могу предположить только одну причину, по которой об этом заговорили - это большие финансовые обязательства партии перед спонсорами, заинтересованными в приватизации компании».
Последние полтора года на правительство оказывается колоссальное давление с тем, чтобы допустить к управлению «Транснефти» частный капитал. В июне 2008 года коммунисты потребовали остановить проектирование второй очереди нефтепровода ВСТО, а также остановить реализацию всего проекта. Если против ВСТО-1, активно выступали «экологические» организации, финансируемые Госдепартаментом США, то борьба против ВСТО-2 велась уже не через «экологов», а через чиновников. И это понятно - заказчиком второго фронта стали уже не американцы, а китайцы. Отказ от ВСТО-2 означал бы, что основной поток российской нефти мог уйти только в Китай. Поднебесная сегодня готова принять от России 50 млн тонн нефти в год вместо 15 млн тонн, которые уже идут в Китай по отводу Сковородино - Мохэ. В этом случае Китай и США практически полностью контролировали бы российский Дальний Восток, что слышится странно в контексте предвыборных программ КПРФ. История с требованием коммунистов остановить ВСТО и располовинить госмонополию выглядят, по меньшей мере, нелепо и напоминает разглагольствования больного раздвоением личности.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Встретимся на Набережной Города Юности
- Пять центров роста Чегдомына
- Якутск собирает идеи
- Банки легко дают взаймы населению
- Количество резидентов Свободного порта на Камчатке выросло в 2,5 раза
- На ВЭФ во Владивостоке "возведут" мост между Сахалином и материком
- Сахалинский СК "Аква Сити" станет самым крупным объектом на Дальнем Востоке под одной крышей
- Круизный лайнер Silver Explorer побывал на Камчатке
- На мосту через Амур возведены две опоры из пяти
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Возраст выхода женщин на пенсию могут снизить до 60 лет
- "Луч" вернул историческое название
- Американские аналитики прогнозируют рост цены на нефть до $150 за баррель
- Раджин поворачивается передом к Приморью