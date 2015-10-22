Во Владивостоке зарплатные предложения увеличились на 500 рублей

Рекрутинговый портал HeadHunter (hh.ru) решил выяснить, какую заработную плату предлагали работодатели осенью прошлого года и, что предлагают сегодня. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог». Изменились ли за год зарплатные пожелания у соискателей Дальнего Востока?





По данным HeadHunter, в Биробиджане зарплатные предложения по отношению к прошлому году уменьшились на 4 750 рублей. Также уменьшение по предлагаемому окладу произошли в Благовещенске, снизившись на 5 000 рублей. Единственный город где не произошло изменений это Магадан, как и прошлой осенью здесь работодатели предлагают порядка 50 000 рублей. В других городах Дальнего Востока работодатели увеличили предлагаемую заработную плату, так в Петропавловске-Камчатском она изменилась на 150 рублей, во Владивостоке на 500 рублей, в Хабаровске на 1000 рублей и более весомо в Южно-Сахалинске и в Якутске на 3 000 и на 2 500 рублей.





Что же касается зарплатных ожиданий соискателей, пишет деловая газета "Золотой Рог", то в четырёх городах Дальнего Востока они увеличились: в Благовещенске, Владивостоке, Хабаровске на 5 000 рублей, в Якутске на 10 000 рублей. В Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске и Магадане изменений со стороны ожиданий соискателей не произошло. А вот жители Биробиджана изменили своим ожиданиям в меньшую сторону, и теперь рассчитывают получать от работодателя 25 000 рублей в месяц.