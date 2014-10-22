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Бизнесмены возвращаются из политики в бизнес
22 Октября 2014, 12:45 | Дальний Восток
Павел Масловский, экс-глава и совладелец финансово-промышленной группы «Петропавловск», решил уйти из Совета Федерации, где с 2011 года он был сенатором от Амурской области.
Бизнесмен намерен вернуться в компанию «Петропавловск», чтобы продолжить реализацию металлургических проектов в Приамурье. Как сообщил пресс-секретарь сенатора, его уход связан с тем, что государство создало условия для развития Дальнего Востока, а это делает более востребованными знания и опыт дальневосточников не на федеральном уровне, а в регионах.
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Теги: петропавловск
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