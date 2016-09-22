На Дальнем Востоке будет создан Центр поддержки японского бизнеса

Об этом заявил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов на VI заседания Российско-Японского Консультативного совета по модернизации экономики России, проходившем при участии Чрезвычайного и полномочного посла Японии Тоёхиса Кодзуки, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В настоящее время Фондом развития Дальнего Востока, Агентством по привлечению инвестиций и поддержке экспорта совместно с Японским банком для международного сотрудничества (JBIC) обсуждается вопрос учреждения Центра поддержки японского бизнеса на Дальнем Востоке. Определяются параметры проектной компании для выполнения данной задачи», – сказал Артур Ниязметов.

Первым этапом формирования данного центра станет создание отраслевой российско-японской инвестиционной платформы для привлечения японского бизнеса в ТОРы и Свободный порт Владивосток. Соответствующее соглашение было подписано ФРДВ, АПИ и JBIC на втором Восточном экономическом форуме.

Как уточнил замглавы Минвостокразвития, «в планах – создание российско-японского фонда по развитию городской среды, российско-японского продовольственного фонда в области морских биоресурсов, совместного индустриального парка в Комсомольске-на-Амуре».

По мнению замминистра, в настоящее время наблюдается активизация двустороннего сотрудничества. Об этом, в том числе, свидетельствует прошедший второй Восточный экономический форум. Самой многочисленной по составу стала делегация Японии под руководством ее премьер-министра Синдзо Абэ. Артур Ниязметов напомнил, что по итогам ВЭФ-2016 Минвостокразвития разработало план интенсификации экономических связей между регионами Японии и Дальнего Востока. Документ содержит 18 направлений, которые представляют интерес для японской стороны и для развития Дальнего Востока. Во время визита Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки в Японию план обсуждался с Министром экономики, торговли и промышленности (METI), Министром по делам сотрудничества с Россией в области экономики Хиросигэ Сэко, Министром водных и лесных ресурсов Японии Юдзи Ямамото, главами крупнейших японских компаний.

Факторами углубления российско-японского торгово-экономического сотрудничества являются созданные на Дальнем Востоке России новые инвестиционные механизмы – территории опережающего социально- экономического развития, Свободный порт Владивосток, адресная инфраструктурная поддержка инвестиционных проектов, доступное финансирование Фонда развития Дальнего Востока. За год объем привлеченных новыми инструментами развития инвестиций превысил триллион рублей. В этом объеме инвестиций 7% составляют вложения из Японии.

«Мы готовы сделать все, чтобы объем японских инвестиций был на порядок выше по сравнению с сегодняшними цифрами. В наших силах сделать так, чтобы максимальное количество проектов в самых разных областях дошло до успешной реализации», - отметил Артур Ниязметов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.