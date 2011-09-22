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Александр ЛЕВИНТАЛЬ: Бюрократические методы использовать не будем

22 Сентября 2011, 03:17 | Дальний Восток

Если, по пословице, рыба ищет, где глубже, то инвестор, будучи существом пугливым, делает выбор в пользу региона, где установлены понятные правила игры, а у региональной власти есть желание и воля обеспечить защиту частных инвестиций. С этим в Дальневосточном регионе пока дела обстоят не самым лучшим образом.

Эту тему «ДК» обсуждал с заместителем полномочного представителя президента РФ в ДФО Александром ЛЕВИНТАЛЕМ.

– Александр Борисович, недавно Президент РФ назначил вас инвестиционным уполномоченным в ДФО. Что это за должность и какими полномочиями наделена?

– В соответствии с распоряжением президента уполномоченные по инвестициям назначены в каждом федеральном округе. Перед нами поставлена задача работать с обращениями конкретных инвесторов, разбираться в проблемах, которые возникают при реализации проектов. Собственно именно эти частные ситуации нередко очень негативно влияют на инвестиционный климат в регионах. По оценкам, которые озвучил Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, две трети обращений инвесторов касаются именно неудачного взаимодействия с чиновниками регионального и муниципального уровней. Получается, чем больше мы говорим об административных барьерах, тем активнее они растут. Я прекрасно понимаю, что новый институт уполномоченного по инвестициям вряд ли сможет быстро и коренным образом изменить ситуацию, но в любом случае он дает инвесторам еще одну возможность более оперативно решать свои проблемы, привлекая к ним внимание властных структур высокого уровня.

Сразу скажу, что в компетенцию уполномоченного не входят вопросы поиска или лоббирования инвестиций. Мы будем работать с конкретными жалобами на органы власти, реагировать на споры хозяйствующих субъектов, если они еще не дошли до судебного разбирательства. Перед нашим институтом поставлена задача, используя административные рычаги, методы убеждения, разбираться в конкретных ситуациях и не выходить за рамки существующего правового поля. У нас нет полномочий вмешиваться в судебный порядок, отменять какие-то нормативные акты федерального или регионального уровня, но ставить вопросы перед властными структурами от имени Президента РФ мы можем. Если в своей работе мы увидим, что какие-то проблемы носят системный характер, порождены нестыковками федерального и регионального законодательства, то должны выходить с инициативами, чтобы убрать этот барьер.

При этом нам рекомендовано меньше всего прибегать к бюрократическим методам – как, к примеру, отправить запрос, втянувшись в волокиту: месяц – сюда, месяц – туда. Часто бывает достаточно звонка руководителю региона, чтобы бюрократия на более низком уровне быстро исполняла команды. Бывают случаи, когда инвестору просто нужно поплакаться в жилетку, поговорить и понять, что делать, тогда срабатывает психологический фактор, негатив уходит.

– Давайте определимся в терминах: кто такой вообще инвестор? Это такое широкое и, мне кажется, расплывчатое понятие. С кем будет работать институт инвестиционного уполномоченного, размер инвестиций тут имеет значение?

– Это интересный вопрос на самом деле. Я тщательно изучал российское законодательство, оно четкого определения не дает. В наше поле зрения будут входить не просто хозяйствующие субъекты, которые ведут текущую деятельность и сталкиваются с волокитой, излишними проверками – это не наш вопрос. Они могут обращаться напрямую в аппарат полпреда президента, местные органы власти. Наша задача помогать тем, кто вкладывает средства в развитие и модернизацию производств, создает новые предприятия и рабочие места. А размер не имеет значения, это могут быть и крупные компании, у которых, кстати, больше возможностей самостоятельно взаимодействовать с властями, и малый бизнес.

– Ну, так вас сейчас завалят жалобами и просьбами. Как будете справляться?

– Никаких дополнительных штатов создаваться не будет. Мы попросили регионы, чтобы в каждой администрации субъекта Федерации были определены ответственные люди, с которыми мы будем оперативно взаимодействовать и решать проблемы, не отвлекая каждый раз губернатора. Мы собирали в полпредстве представителей федеральных органов власти, в результате создан некий экспертный пул, который будет помогать нам разбираться в сложный вопросах, возникающих на стыке законодательства, регулирующего земельные, регистрационные, имущественные и другие вопросы.

Сейчас идет формирование регламента и технологии работы с обращениями. Открыт электронный адрес invest@gfo.gоv.ru, создается сайт в Интернет, который станет основным связующим звеном – инвестор, обратившийся к нам, сможет в режиме онлайн видеть статус своего письма, где оно находится в данный момент, кто его рассматривает. По итогам получать ответ. Первые заявки уже начали поступать.

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