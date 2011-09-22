Виктор ИШАЕВ: Модернизация экономики обеспечит развитие региона

Дальневосточный регион для России имеет важное геополитическое значение, он не только обеспечивает экономику страны ресурсами, но и является гарантом национальной безопасности государства. Именно поэтому с царских времен освоение восточных территорий осуществлялось на принципах патернализма, только так здесь можно сформировать постоянное население. Государство вкладывало значительные средства в развитие региона, при этом речь о возврате денежных средств и окупаемости реализуемых проектов не шла.

В начале девяностых годов прошлого века с развитием рыночных отношений главенствующим стал принцип получения прибыли, причем желательно быстрой, что негативно сказалось на развитии региона, поскольку его экономика по объективным причинам являлась затратной.

Основные проблемы, которые всегда сдерживали реализацию потенциала Дальневосточного региона, – экономическая и инфраструктурная изоляция от остальной части России, низкая внутренняя транспортная связь территории при ее огромных размерах и очаговый характер расселения. Не желая мириться с этим, государство определило конкретные пути развития региона. Благодаря особому вниманию Президента и Правительства России на Дальнем Востоке реализуются крупные инвестиционные проекты, в самое ближайшее время на принципах государственно-частного партнерства в развитие экономики ДФО будет вложено около 3 трлн рублей.

И это не предел – инвестиционный портфель только крупных проектов ДФО до 2025 года оценивается в общую сумму более 9 трлн рублей. Именно такие цифры и проекты заложены в принятой руководством страны Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года.

Но нам необходимо смотреть дальше, на перспективу. Основные задачи развития Дальнего Востока – это формирование постоянного населения в регионе, выравнивание условий функционирования, изменение структуры экономики и интеграция в АТР. В этой связи Президентом РФ уже дано поручение о разработке концепции Стратегии развития сотрудничества Российской Федерации со странами АТР и прогноза социально-экономического развития Дальнего Востока до 2050 года. Этот документ имеет особое значение, так как экономики нашего региона и стран АТР взаимодополняемы. Концепцию развития Дальнего Востока до 2050 года необходимо представить на саммите АТЭС-2012 года в городе Владивостоке, чтобы продемонстрировать его участникам долгосрочные перспективы региона, векторы развития и получить возможность вести уже предметные переговоры о сотрудничестве со странами АТЭС на ближайшие десятилетия.

Мы должны задать такие параметры развития, чтобы Восток России жил, а не выживал. При этом нужно понимать, что государство не сможет постоянно вкладывать большие деньги в Дальний Восток, поэтому необходимо формировать условия для привлечения в регион частных инвестиций, используя принцип государственно-частного партнерства, режимы особых экономических зон, налоговые преференции для инвесторов. Нужно стимулировать внутренний спрос и увеличивать покупательскую способность местного населения.

Основа дальнейшего развития – эффективное использование ресурсной базы и транзитного потенциала территории – это наши главные конкурентные преимущества. Наличие же протяженного морского побережья и внешней границы дает округу все возможности для успешного выполнения роли ключевого звена в интеграции России со странами АТР.

Россия должна войти в число ведущих мировых держав, при этом обеспечив своим гражданам достойную жизнь, – это главная цель, которую озвучил президент страны Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Один из механизмов ее достижения – модернизация экономики. Для Дальнего Востока модернизация – это переход от продажи природных ресурсов к глубокой переработке, увеличение доли обрабатывающего сектора с высокой добавленной стоимостью. Без привлечения больших объёмов инвестиционных средств это сделать невозможно.