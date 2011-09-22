Деньги в рост

Еще пару лет назад можно было слышать, что кризис не особенно задел экономику Дальневосточного федерального округа, макроэкономические показатели демонстрировали рост, во многих случаях опережающий общероссийский. Спасательным кругом оказались миллиардные инвестиции федерального бюджета и крупных компаний с государственным участием. Тянули экономику и еще пока продолжают тянуть нефте- и газопроводы, объекты Владивостока, готовящегося к саммиту АТЭС-2012 г. Но то, что так будет не всегда и бюджетная манна конечна, было понятно.

И то, что регион и в хорошем, и в плохом, как правило, отстает от общероссийских тенденций, тоже факт почти научно доказанный. Пролонгированные последствия кризиса ДФО уже начал ощущать достаточно остро. Они проявились прежде всего в резком сокращении финансирования объектов, предусмотренных Федеральной целевой программой «Развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года», в некоторых случаях до 40-60 %. Инициаторы крупных проектов, а значит и регион, уже не могут рассчитывать на средства Инвестиционного фонда РФ в той мере, какая декларировалась еще два года назад.

Очевидно, что в этих условиях необходимо искать дополнительные пути финансирования дальневосточных проектов, в том числе тех, что имеют инфраструктурное значение, должны заработать новые институты развития. Особые надежды – на принцип государственно-частного партнерства, опыт использования которого в регионе пока что ограничен лишь несколькими примерами. Без этого развитие Дальнего Востока и Байкальского региона вряд ли пойдет по намеченному Стратегией сценарию, а уже вложенные в экономический старт государственные средства могут просто уйти в песок, как это произошло в начале рыночных реформ.

Этой теме главным образом была посвящена международная конференция «Комплексное развитие инфраструктуры Востока России», которая прошла в Якутии. В рамках конференции также состоялись расширенные заседания Координационного совета по экономическим вопросам и Координационного совета по туризму Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», бизнес-саммит Ассоциации торгово-промышленных палат северных (приполярных) территорий и зоны Арктики. В «мозговом штурме», а именно так определили формат конференции ее организаторы, приняли участие чиновники разных уровней власти, ведущие ученые, руководители российских и международных компаний, представители финансовых институтов и международных консалтинговых фирм.

По большому счету

Своеобразной фишкой конференции стало обсуждение вопроса создания единой глобальной сухопутной Трансконтинентальной магистрали «Евразия–Америка» – инфраструктурного проекта даже не завтрашнего дня. По расчетам, магистраль, которая в перспективе может объединить через тоннель под Беринговым проливом транспортные и энергетические системы России и США, обеспечит круглогодичную транспортировку более 3% мирового грузооборота. Но для реализации этого проекта только на территории Северо – Востока России необходимо построить более 4000 км железных дорог. Начинаясь с Транссиба, этот мультитранспортный коридор пройдет по строящейся железной дороге Беркакит-Томмот-Якутск и далее, согласно Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года, магистраль от Нижнего Бестяха будет проложена до Магадана, потом до Анадыря. В сегодняшних реалиях эта идея выглядит почти утопической. Но, похоже, гости конференции из США, Канады, Республики Корея, Японии, КНР, Индии, Великобритании, Австрии, Финляндии, Швеции и т.д. так не думают. Воплощение любого проекта – это прежде всего вопрос целесообразности, за которой следует поиск путей решения поставленных задач.

А вот так называемый проект БАМ-2, который призван обеспечить рост грузоперевозок между Россией и странами АТР, требует решения вопросов финансирования уже сегодня. Ни много ни мало, а это, по подсчетам РЖД, порядка 447 млрд рублей по скромному сценарию и 1028 млрд – по оптимистичному. Средств федерального бюджета и ОАО «РЖД» на эти цели явно маловато. Одним из вариантов, по словам заместителя полпреда Президента РФ в ДФО Александра ЛЕВИНТАЛЯ, могло бы стать создание международного консорциума из предприятий, заинтересованных в разработке ресурсов территории, тех, что в перспективе будут генерировать грузопотоки для российских железных дорог. Популярным на заседаниях конференции стало слово «концессия». Не этот, так другие механизмы привлечения частных инвестиций, которые бы заместили сократившееся бюджетное финансирование, по мнению участников конференции, необходимо вырабатывать и запускать в работу срочно.

У Якутии, если говорить о «большом счете», свои крупномасштабные проблемы в инфраструктурной сфере. Одна из них – продолжение финансирования проекта, ориентированного на принцип государственно-частного партнерства, «Комплексное развитие Южной Якутии». В предыдущие пару лет в проектные работы по развитию этого промышленного узла уже были вложены десятки миллиардов рублей, в том числе из Инвестиционного фонда РФ. Что дальше, за счет каких источников будет финансироваться второй этап проекта: непосредственно строительство объектов энергетики и транспортной инфраструктуры для запроектированных здесь крупных перерабатывающих производств? Частный бизнес вряд ли потянет этот груз, в том числе государственных обязательств.

В то же время, по словам первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия) Геннадия АЛЕКСЕЕВА, инвестиции в инфраструктуру могут стать одной из серьезных составляющих антикризисных мер. «Взаимодействие бизнеса и власти при осуществлении инфраструктурных проектов становится все более актуальным, – говорит Геннадий Алексеев, – ведь результатом должна стать реализация крупных инвестиционных проектов по созданию новых промышленных площадок, что должно дать толчок к развитию транспортной и социальной инфраструктуры региона в целом».

Заместитель руководителя центра государственно-частного партнерства «Внешэкономбанка» Алексей ШЕВЛЯКОВ подтверждает актуальность темы цифрами: «Россия в лучшие времена направляла в инфраструктуру не более 3 % ВВП, а если вы посмотрите Стратегию-2020, то прогнозные цифры – 4,5 %. Никогда с такими объемами финансирования инфраструктуру в России не поднять. Проблема ее развития за счет частных инвестиций не новая, в мире она давно и успешно реализована. Вопрос в том, чтобы в России эта система также комплексно работала, как и в мире».

ГЧП и режим

«Государству необходимо принять законодательные меры по обеспечению функционирования механизмов государственно-частного партнерства, – убежден президент Республики Саха(Якутия) Егор БОРИСОВ. – Бизнес должен понять, каким образом государство будет обеспечивать свои долгосрочные обязательства. Необходимо разработать механизмы ресурсного поощрения инвесторов, нивелирующие его издержки на начальном этапе ГЧП и позволяющие ему получить прибыль на стадии завершения».

Вопрос о том, что бизнес, осваивающий регион, должен иметь преференции, особые налоговые режимы, льготные тарифы и т. д. обсуждается все последние годы. По словам Александра Левинталя, руководители экономических блоков администраций территорий ДФО, собравшись в полпредстве, составили список, включавший порядка 150 предложений, потом хорошенько все взвесив, сократили его до нескольких десятков. В их числе уже зарекомендовавшие себя новации. К примеру, закон, определивший ускоренный порядок утверждения разрешительных и проектных вопросов при строительстве объектов саммита АТЭС-2012 года, очень хорошо сработал. Почему бы не распространить его на другие масштабные и не очень проекты, которые планируются к реализации в регионе? Множество вопросов к режиму особых экономических зон. О них, как об эффективных мерах, способствующих развитию бизнеса в локальной территории, пока что больше разговоров. «Нужно не бояться расширять перечень льгот, – рассуждает заместитель полпреда Президента РФ в ДФО, – и рассматривать их не как сиюминутные потери для бюджета, а как возможности для создания новой налогооблагаемой базы, рабочих мест и т.д. Китай начинал с тех же особых экономических зон, почему мы боимся?».

С конкретной инициативой к участникам конференции вышел президент Республики Саха(Якутия) Егор Борисов. По его мнению, важнейшую роль в вопросах привлечения частных инвестиций должен сыграть механизм государственных гарантий. Его использование может обеспечить привлечение дешевых кредитов с российского и международного финансовых рынков. «Предлагается расширить практику применения института государственных гарантий РФ для финансирования инвестиционных проектов, в том числе и такую форму ГЧП, как инфраструктурное финансирование, привлекаемое концессионером посредством выпуска инфраструктурных облигаций. Исполнение обязательств по таким облигациям может обеспечиваться активами, создаваемыми в рамках проекта, а также постоянными платежами за пользование инфраструктурными объектами», – сформулировал идею Егор Борисов, которую впоследствии развили другие участники конференции.

Еще одна идея, высказанная президентом Якутии, – это создание Целевого фонда развития восточных территорий по аналогии с Постоянным фондом Аляски, в бюджет которого американскими компаниями ежегодно переводится 25% всех налогов и рентных платежей. «Источником Российского фонда могут служить будущие налоговые поступления от реализации мега-проектов на территории Дальнего Востока. Средства Фонда можно направлять на самообеспечение регионального развития, создание социальной инфраструктуры, рациональное природопользование, поддержку коренного населения и развитие традиционных отраслей и т.д.».

«Внешэкономбанк» углубится в проекты

Большие надежды регионы связывают и с инициативой по созданию Фонда развития Дальнего Востока и Фонда прямых инвестиций. Дискуссии о том, как это все должно работать и какие проекты могут быть приняты этими институтами к финансированию, продолжаются. По словам заместителя руководителя центра ГУП «Внешэкономбанка» Алексея Шевлякова, филиал Фонда развития уже этой осенью будет зарегистрирован в Хабаровске, а вот про Фонд прямых инвестиций пока можно забыть, этот институт на данный момент вряд ли найдет себе применение в регионе. Просто проектов, которые обеспечивали бы инвестору возвратность средств и коммерческую выгоду, эксперты ВЭБа у нас пока не нашли.

«Мы проанализировали 195 проектов, представленных субъектами РФ, – рассказал о проделанной ВЭБом работе Алексей Шевляков. – подавляющая их часть связана с проблемами развития инфраструктуры, и, как ни странно, мы практически не увидели осмысленных проектов в традиционных для ДВ и Байкальского района отраслях. Но самое главное – степень готовности этих проектов оказалась очень низкой. Это проблема не только вашего региона, а всей России. Направление проектного финансирования у нас только начинает развиваться».

По словам Алексея Шевлякова, до сих пор Фонд прямых инвестиций многие воспринимают как мешок с деньгами, из которого по решению некой администрации будут бесплатно выдаваться деньги. «Не будет никакой раздачи, об этом нужно раз и навсегда забыть! – категорично заявил представитель ВЭБа. – Никто в инфраструктуру бесплатно в рыночной экономике не инвестирует. Это должен быть проект, который имеет сроки окупаемости, показатели эффективности, коммерческую ценность, и только такой подход имеет право на существование. Анализ показал, что на Дальнем Востоке оказалось не так много предприятий, которые могли бы быть интересны потенциальным инвесторам, в том числе иностранным. Мы провели переговоры с огромным количеством инвесторов и, к сожалению, интереса к созданию такой коммерческой структуры как Фонд прямых инвестиций не получили».

Каждый проект индивидуален, и его подготовка – это специальное направление деятельности, требующее особого профессионализма и финансирования. Поэтому, по словам представителя банка, принято решение, что на первом этапе ВЭБ запустит программу содействия подготовки проектов, на что в ближайшие годы будет потрачено 2 млдр рублей. Эти деньги банк намерен в последующем вернуть, «продав» хорошо упакованные проекты инвесторам. В результате должен сформироваться рынок или «поток проектов», которые уже будут рассматриваться ВЭБом как реальные для финансирования. По словам Алексея Шевлякова, эта благородная миссия Внешэкономбанка откроет инициаторам проектов двери финансовых рынков. ВЭБ одобрил, значит, другие инвесторы могут смело входить в проект.

Общее мнение

Резолюция, принятая участниками конференции, аккумулировала предложения регионов и экспертного сообщества. В общих чертах суть в том, что «бюджетное софинансирование должно стать катализатором привлечения инвестиций в регионы, создания благоприятного инвестиционного климата». Но магистральный путь здесь – налаживание эффективного механизма государственно-частного партнерства с соответствующим изменением бюджетного, налогового, земельного и др. законодательства. Это многоуровневая задача и одна из самых актуальных, без решения которой комплексное развитие региона может остаться просто декларацией.