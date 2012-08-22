ОАО «Дальлеспром» завершает строительство лесоперерабатывающего центра

ХАБАРОВСК, 22 августа, ZRPRESS. В конце сентября в Амурске завершится первый этап строительства Дальневосточного центра глубокой переработки древесины. Стройматериалы, выпускаемые предприятием, будут ориентированы на японский рынок.

Проект Дальневосточного центра глубокой переработки древесины реализует ОАО «Дальлеспром» (холдинг RFP Group). На первом этапе строительства лесоперерабатывающего центра, в период с 2009 по 2013 гг., в Амурске будет организовано производство лущеного шпона (с мощностью 300 тыс. кубометров в год), сухих пиломатериалов (230 тыс. куб. м), плит МДФ (300 тыс. куб. м), технологической щепы (500 тыс. куб. м). Общий объем инвестиций превысит 375 млн. долларов США.

Продукция предприятия будет ориентирована на японский рынок. Как сообщают открытые источники, поставщиком оборудования для лесоперерабатывающего центра выступает японская компания HashimotoDenkiCo, заключив договор с которой, «холдинг RFP Group обеспечивает себе гарантированный сбыт готовой продукции в Японии».

Примечательно, что в апреле текущего года ОАО «Дальлеспром» планировало завершить пуско-наладочные работы и ввести предприятие в промышленную эксплуатацию к концу второго квартала. Сегодня, по данным пресс-службы правительства Хабаровского края, окончательный срок завершения подготовительных работ назначен на конец сентября.

- Сегодня идет активное строительство новых мощностей по переработке древесины. ОАО «Дальлеспром» поступательно ведет переобучение кадров, специалисты ведущих производственных профессий прошли обучение на фанерном заводе в Перми, - отметил губернатор края Вячеслав ШПОРТ. – К моменту запуска предприятия подготовка специалистов будет завершена.

Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог».