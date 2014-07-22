В Приморье лесопромышленники хотят сесть на один сук

В Приморском крае «Тернейлес» и «Приморсклеспром» продолжают предпринимать попытки объединить активы

В Приморье два крупнейших лесопромышленных предприятия - ОАО «Тернейлес» и ОАО «Приморские лесопромышленники» («Приморсклеспром») - продолжают реализовывать план по объединению активов. Вопреки противодействию чиновников, занявших, как считают лесопромышленники, неконструктивную позицию.

Как стало известно «Золотому Рогу», на годовом собрании «Приморсклеспрома» в новый состав совета директоров вошли сразу четверо топ-менеджеров «Тернейлеса». Как утверждает гендиректор «Тернейлеса» Владимир ЩЕРБАКОВ, пока речь не идет о юридически оформленном переходе контроля над «Приморсклеспромом», а о «управленческих действиях частных лиц».

Антимонопольный подход

Как уже сообщал «Золотой Рог», в июле 2013 года ОАО «Тернейлес» обратилось в Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) с ходатайством о получении предварительного согласия на осуществление сделки по приобретению 100% акций ОАО «Приморсклеспром». Владимир Щербаков подтвердил факт интереса к приобретению контроля над «Приморсклеспромом».

«Мы обратились в УФАС. Пока мы только выполняем требования законодательства при подходе к данному вопросу. Если нам не разрешат, то и переговоров (с владельцами «Приморсклеспрома») не будет. Разрешат - приступим к переговорному процессу», - пояснил гендиректор «Тернейлеса». Как выяснилось - не разрешили. 21 октября 2013 года УФАС приняло решение отказать в ходатайстве с формулировкой «данная сделка может привести к ограничению конкуренции на рынке древесины в Приморском крае, так как приведет к доминированию ОАО «Тернейлес», что противоречит нормам антимонопольного законодательства».

Не удовлетворившись вынесенным вердиктом, «Тернейлес» предпринимает попытку решить проблему через суд и обращается в Арбитражный суд Приморского края, который в марте 2014 года признает незаконным решение УФАС об отказе в согласовании ходатайства ОАО «Тернейлес» и в порядке восстановления нарушенного права обязывает управление повторно рассмотреть ходатайство. Арбитражный суд обосновывает свое решение тем, что аналитический отчет по результатам исследования рынка древесины не соответствует приказу ФАС России от 28.04.2010 No 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке» и содержит недостатки, свидетельствующие об отсутствии полной, объективной и всесторонней оценки состояния значимой конкурентной среды.

Отметим, что по ходу дела «Тернейлес» меняет схему вхождения в «Приморсклеспром»: речь идет уже не о поглощении компании, а о вхождении ее как отдельного юрлица в холдинг «Тернейлес». Отметим, что на данный момент в ОАО «Тернейлес» входят два 100% зависимых общества - ОАО «Рощинский КЛПХ» и ОАО «Амгу», - а также ЗАО «ПТС Хардвуд» и ЗАО «СТС Текновуд», в которых «Тернейлес» владеет соответственно 55,56% и 46,67% акций. «Каждая компания-участник группы зарегистрирована надлежащим образом в соответствии с российским законодательством и расположена в Приморском крае», - отмечает «Тернейлес». Вполне легальная и удобоваримая схема. И почему бы ее не перенести на «Приморсклеспром», акционеры которого готовы участвовать в объединении бизнесов?

ОАО «Тернейлес» осуществляет свою деятельность в Тернейском, Кавалеровском, Красноармейском и Пожарском районах Приморского края. Уставный капитал ОАО «Тернейлес» составляет 145 млн 592 тыс. рублей. Он разделен на 582 тыс. 368 обыкновенных акций номиналом 250 рублей. Японской SumitomoCorporation принадлежит 45% акций, гендиректору Владимиру Щербакову - 30%. ОАО «Приморсклеспром» - многопрофильное вертикально интегрированное общество, объединяющее лесозаготовительные, деревообрабатывающие и мебельные предприятия. Основное производство компании сейчас сосредоточено в северных районах края, где находятся ее филиалы «Чугуевский» и «Светлая». Уставный капитал ОАО «Приморсклеспром» составляет 5 млн 26,648 тыс. рублей, он разделен на 114 тыс. 242 обыкновенные акции номинальной стоимостью 44 рубля. 19,61% акций принадлежит генеральному директору Виктору ДОРОШЕНКО, 8,9% - первому заместителю гендиректора Виктору МЕДВЕДЮ.

В дело вступает департамент

Вернемся в суд. Определениями Арбитражного суда, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, были привлечены ОАО «Приморсклеспром» и департамент лесного хозяйства Приморского края. Последний, в конечном итоге, и инициировал дальнейшие судебные тяжбы, обжаловав решение суда в Пятом арбитражном апелляционном суде.

Чиновники посчитали выводы суда, изложенные в решении суда первой инстанции, не соответствующими фактическим обстоятельствам дела, а судом при вынесении решения были нарушены нормы материального права. Проще говоря, департамент не согласен с решением суда, который посчитал аналитический отчет, на основании которого принималось решение, неполным и не во всем объективным, что касается той самой конкурентной среды.

Но это еще не все. Согласно дополнительным пояснениям, департамент ссылается на то, что обе компании - ОАО «Тернейлес» и ОАО «Приморсклеспром» - являются участниками инвестиционных проектов в области освоения лесов и обязаны выполнить принятые на себя обязательства согласно пункту 3 постановления правительства РФ от 30.06.2007 No 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов». При этом согласно подпункту «в» пункта 7 указанного постановления организационно-правовая форма компании не подлежит изменению в период реализации инвестиционных проектов. В то время как приобретение инвестором (ОАО «Тернейлес») второго инвестора (ОАО «Приморсклеспром») путем приобретения 100 % его голосующих акций, по мнению департамента, является скрытой формой поглощения, что повлечет ограничение конкуренции на рынке древесины.

Кроме того, департамент, как заявитель апелляционной жалобы, указывает на то, что на части территорий земельных участков, арендуемых ОАО «Приморсклеспром», находятся участки недр федерального значения, включенные в специальный перечень и содержащие ценные металлы. «Учитывая долю участия иностранной компании «Сумитомо Корпорэйшн» (Япония) в ОАО «Тернейлес», заявитель апелляционной жалобы полагает, что указанная компания получит возможность уменьшать налогооблагаемую базу налоговых платежей в бюджеты различных уровней, а также получит доступ к недрам федерального значения, чем может быть ограничено обеспечение национальной безопасности и охраны окружающей среды. Забавно, что департамент взваливает на себя, ни много ни мало вопросы государственного масштаба.

Представитель ОАО «Тернейлес» в свою очередь в ходе судебного разбирательства заявил, что УФАС неправильно определило продуктовые и географические границы спорного товарного рынка, поскольку управление не проводило мероприятия по выявлению продуктовых границ товарного рынка по методам, установленным Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке.

Также ОАО «Тернейлес» указывает на то, что определение географических границ рассматриваемого товарного рынка в аналитическом отчете осуществлялось методом «установления фактических районов расположения арендуемых заявителем лесных участков». Таким образом, ни метод гипотетического монополиста, ни метод установления районов продаж не применялись.

В общем, как чаще всего бывает в таких случаях, все свелось к юридическому противоборству. В итоге Пятый арбитражный апелляционный суд вновь переигрывает дело. Отменяет решение Арбитражного суда Приморского края и отказывает «Тернейлесу» в удовлетворении ходатайства о приобретении «Приморсклеспрома».

Отступать поздно

Но ставить точки над i в этой истории еще рано: «Тернейлес» продолжает отстаивать свое право теперь уже в Федеральном арбитражном суде Дальневосточного округа (заседание назначено на 8 августа). А параллельно уже реализует схему по объединению активов. На годовом собрании «Приморсклеспрома» в новый состав совета директоров вошли сразу четверо топ-менеджеров «Тернейлеса»: гендиректор Владимир Щербаков, заместитель гендиректора ОАО «Тернейлес» по корпоративному управлению Наталья ВИХРОВА, начальник планово-экономического отдела ОАО «Тернейлес» Ирина ЧЕБУНИНА, а также гендиректор ОАО «Рощинский КЛПХ» Александр ГОЛОВИНОВ (все также входят в совет директоров «Тернейлеса». - Прим. авт.). Единственным членом совета директоров, сохранившим свое место в новом составе, является Виктор Дорошенко.

Как сообщил «Золотому Рогу» Владимир Щербаков, на данном этапе речь не идет о вхождении «Тернейлеса» в уставный капитал «Приморсклеспрома». «Давайте скажем так - частные лица примут участие в управлении «Приморсклеспрома». Дальнейшие действия будут зависеть от итогов судебных разбирательств», - сказал гендиректор «Тернейлеса».

Общий выпуск реализованной продукции за 2013 год по ОАО «Приморсклеспром» составил 864,8 млн рублей, что на 11,2% меньше, чем в 2012 году. Компания отмечает, что 2012-2013 годы характеризованы увеличением объемов поставки круглого леса на рынок Китая. По итогам 2013 года компания получила чистый убыток по РСБУ в размере 46,015 млн рублей, тогда как годом ранее убыток составил 65,709 млн рублей. ОАО «Тернейлес» в 2013 году сократило лесозаготовку по сравнению с 2012 годом на 10%, до 1 млн 32,5 тыс. кубометров. Чистая прибыль по РСБУ сократилась в 2 раза, до 485,743 млн рублей.

Участники рынка считают, что возможное объединение двух крупнейших лесозаготовительных предприятий Приморья окажет исключительно положительный эффект для отрасли. «Сегодня мы имеем твердо стоящий на ногах «Тернейлес» с японскими партнерами с одной стороны и «Приморсклеспром», несмотря ни на что сумевший сохранить производственную базу, с другой. Объединение находящихся у них в аренде участков в единое управление позволит минимизировать затраты на управление и повысит привлекательность объединенной структуры на рынке заемных услуг. А заявления об угрозе монополизма не более чем высокие фразы. Сегодня речь идет о выживаемости лесного бизнеса, а не о получении сверхприбылей. Властям нужно определиться, что им нужно - крепкий бизнес с мощной налогооблагаемой базой, или мелкие полулегальные игроки, контроль над которыми сегодня ведется только на бумаге», - говорит представитель одной из фирм-конкурентов «Тернейлеса».