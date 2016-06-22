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ВТБ гарантирует исполнение муниципальных контрактов на строительство жилья на Сахалине
Банк ВТБ предоставил ООО СКФ «Сфера» банковские гарантии для исполнения муниципальных контрактов на строительство по программе «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015-2020 годы», сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу банка.
Гарантии на сумму 358 млн рублей выданы в рамках установленного банком кредитно-гарантийного лимита компании, общий объем которого – 800 млн рублей.
По условиям заключенных контрактов, к концу 2017 года «Сфера» построит и введет в эксплуатацию более 390 квартир площадью 19 тыс. кв. м в 25-м микрорайоне города.
Досье "Золотого Рога": ООО СКФ «Сфера» образовано в 1988 году. Предприятие участвует в строительстве важнейших объектов на территории Сахалинской области (жилой фонд, учреждения здравоохранения, образования, культуры, спортивная инфраструктура). В 2007 году принимало участие в восстановлении г. Невельска после разрушительного землетрясения. В 2015 году компания построила и сдала в эксплуатацию 31,2 тыс. кв. м строительных объектов.Компания имеет опыт строительства объектов на проектах «Сахалин-1», «Сахалин-2». Среди заказчиков компании - «Exxon Neftegaz Limited», «CB & I Europe B.V.», «CTSD Limited», «KC Sakhalin, Ltd», «Fluor Daniel Eurasia Inc», «Sakhalin Energy Investment Company, Ltd», «British Petroleum», «ECC-VECO», «ABN AMRO Bank».
Досье "Золотого Рога": Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (группа ВТБ) являются ведущей российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр финансово-банковских услуг в России, СНГ, странах Западной Европы, Северной Америки, Азии и Африки. По состоянию на 30 апреля 2016 года Группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России по активам (12 297,7 млрд рублей) и средствам клиентов (7 823,6 млрд рублей). Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 60,9% голосующих акций.
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