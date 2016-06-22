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ВТБ гарантирует исполнение муниципальных контрактов на строительство жилья на Сахалине

22 Июня 2016, 12:15 | Дальний Восток

Банк ВТБ предоставил ООО СКФ «Сфера» банковские гарантии для исполнения муниципальных контрактов на строительство по программе «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015-2020 годы», сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу банка.

Гарантии на сумму 358 млн рублей выданы в рамках установленного банком кредитно-гарантийного лимита компании, общий объем которого – 800 млн рублей.

По условиям заключенных контрактов, к концу 2017 года «Сфера» построит и введет в эксплуатацию более 390 квартир площадью 19 тыс. кв. м в 25-м микрорайоне города.

Досье "Золотого Рога": ООО СКФ «Сфера» образовано в 1988 году. Предприятие участвует в строительстве важнейших объектов на территории Сахалинской области (жилой фонд, учреждения здравоохранения, образования, культуры, спортивная инфраструктура). В 2007 году принимало участие в восстановлении г. Невельска после разрушительного землетрясения. В  2015 году компания построила и сдала в эксплуатацию 31,2 тыс. кв. м строительных объектов.Компания имеет опыт  строительства объектов на проектах «Сахалин-1», «Сахалин-2». Среди заказчиков компании - «Exxon Neftegaz Limited», «CB & I Europe B.V.», «CTSD Limited», «KC Sakhalin, Ltd», «Fluor Daniel Eurasia Inc», «Sakhalin Energy Investment Company, Ltd», «British Petroleum», «ECC-VECO», «ABN AMRO Bank».

Директор операционного офиса ВТБ в Южно-Сахалинске Виталий Герилов прокомментировал: «ВТБ сотрудничает со «Сферой» с 2011 года. И наши перспективы сотрудничества тесно связаны с масштабными планами «Сферы» на строительном рынке Сахалинской области. Банк планирует поддерживать ключевые социально значимые проекты и коммерческие инициативы компании».

Досье "Золотого Рога": Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (группа ВТБ) являются ведущей российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр финансово-банковских услуг в России, СНГ, странах Западной Европы, Северной Америки, Азии и Африки. По состоянию на 30 апреля 2016 года Группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России по активам (12 297,7 млрд рублей) и средствам клиентов (7 823,6 млрд рублей). Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 60,9% голосующих акций. 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: строительство  жилье  ВТБ  кредиты 



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