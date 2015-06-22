На Дальнем Востоке рынок агрострахования с господдержкой вырос на 60%

Рынок агрострахования в стране, согласно статистическим данным, в прошлом году вырос почти в два раза, обогнав по темпам роста весь российский страховой рынок. По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), этот рост составил 21%, пишет журнал "Дальневосточный капитал". В то же время на Дальнем Востоке эти цифры выглядят значительно скромнее. В целом рынок региона за три года вырос только на 5%, и это при том, что страхование с господдержкой выросло на 60%.

«Такая динамика стала следствием сокращения рынка страхования без господдержки в три раза, - пояснили «Дальневосточному капиталу» в пресс-службе НСА. - Это сокращение может быть связано как с перераспределением договоров в пользу страхования с господдержкой, так и с неготовностью страховых компаний продолжать данный вид деятельности».

Рынок меняет лидеров

Катастрофические убытки прошлых лет в сегменте агрострахования и высокий риск мошенничества вынудили некоторые крупные страховые компании практически уйти с этого рынка. О неготовности продолжать страховать аграриев в этом году заявили по крайней мере два ключевых игрока дальневосточного рынка.

ОСАО «Ингосстрах», являвшееся последние годы одним из лидеров агрострахования не только на Дальнем Востоке, но и в общем в стране, приняло решение о сокращении операций по этому виду страхования. По словам одного из топ-менеджеров, убыточность компании по этому виду страхования ни разу за семь лет не была ниже 100%, поскольку, как оказалось, при страховании коммерческим способом необходимы более высокие тарифы, чем применялись на практике. Но столько, сколько необходимо, никто из аграриев не заплатит. В то же время там, где осуществляется страхование с господдержкой, имеется ряд факторов, которые не лучшим образом сказываются на развитии этого страхования, таких, например, как неритмичное финансирование Минсельхоза и не особенно высокая востребованность этого продукта у самих фермеров.

О смене стратегии в прошлом году заявила и компания «Альянс», являвшаяся ключевым страховщиком сельхозрисков, прежде всего, в Амурской области до наводнения 2013 года. А после наводнения, выплатив амурским аграриям в общей сложности 85 млн рублей и завоевав тем самым доверие в других субъектах Дальнего Востока, в 2014 году стала основным страховщиком сельхозрисков еще и в Хабаровском крае, и на Камчатке. И вот сейчас компания практически не страхует сельхозпроизводителей. Как пояснили в пресс-службе «Альянса», согласно принятой стратегии в связи с общим экономическим кризисом и кризисными явлениями на страховом рынке агрострахование ушло из приоритетов компании. «Мы выходим из агрострахования, но надеемся, что временно», - отметили в пресс-службе компании.

Тем не менее большинство страховых компаний, работавших в этом сегменте рынка в последние годы, все же продолжили и в этом году страховать сельхозпроизводителей. При этом оценивают перспективы этого сектора страхования вполне позитивно, учитывая то значение, которое придают развитию АПК на самом высоком уровне в стране.

«Конечно, страховые ставки, принятые правительством РФ, не в полной мере соответствуют уровню риска, - говорит начальник отдела государственного и корпоративного страхования якутской РСК «СТЕРХ» - лидера по объемам страхования сельхозрисков в республике - Андрей ЕГОРОВ, - тем не менее при правильном подходе к страхованию вполне реально и возможно заниматься данным сегментом рынка. Мы активно сотрудничаем с научными сельскохозяйственными институтами, агрономами, метеослужбой, оказываем консультационную помощь сельхозтоваропроизводителям».

В прошлом году страховую защиту предоставили сельхозпредприятиям на Дальнем Востоке порядка 10 компаний, причем наибольший показатель как по общей сумме собранных премий, так и по количеству страховщиков оказался, с большим отрывом от остальных территорий ДФО, у Приморского края. Абсолютным лидером на рынке края стала компания «МАКС», которая также в полном объеме выполнила обязательства перед пострадавшими в 2013 году хозяйствами.

«В 2014 году компания «МАКС» застраховала более 20 сельхозпредприятий в Приморье, приняв на себя ответственность на сумму более 500 млн рублей, - говорит заместитель директора филиала во Владивостоке Ольга ГУРУЛЕВА. - И в этом году мы намерены продолжать развитие сельхозстрахования в рамках изменений законодательства о развитии сельского хозяйства в стране, расширяя предложение по страховой защите».

Наводнение стимулировало важные решения

В то же время объемы страхования сельхозрисков на Дальнем Востоке оказались едва ли не самыми низкими среди федеральных округов. В целом, по показателю страховой премии рынок агрострахования ДФО в 2014 году составлял только 0,4% (69,5 млн рублей) от общероссийского показателя: 0,4% от рынка страхования с господдержкой и 0,5% от рынка страхования сельхозрисков на несубсидируемых условиях, т. е. в основном это страхование животных, а также иные программы страхования урожая, отличающиеся от программ с господдержкой.

Как известно, организующая роль в активизации агрострахования в субъектах принадлежит местным руководителям отрасли, региональным министерствам сельского хозяйства и администрациям. На Дальнем Востоке в силу природно-климатических особенностей уровень развития сельского хозяйства существенно различается на разных территориях и, соответственно, внимание страхованию на местах уделяют не везде одинаково, что, в свою очередь, также способствует неравномерному развитию агрострахования в регионе.

«Успех развития агрострахования в конкретном регионе напрямую зависит от мер, предпринимаемых региональным органом АПК по организации системы агрострахования, - говорит президент НСА Корней БИЖДОВ. - Такие меры включают как прозрачную систему субсидирования, так и проведение разъяснительной работы среди аграриев, внимание к развитию сети метеостанций, качеству сельхозотчетности. Ключевым фактором, наравне со спросом, для него являются фактическое наличие средств субсидирования, их объемы и доступность для страхователей-аграриев. В 2014 году почти все средства субсидий, выделенные на поддержку страхования, были направлены на уплату страховых взносов, и объем субсидий впервые был востребован максимально. В то же время в 2015 году не предусматривается существенного увеличения субсидирования, поэтому рост спроса не будет поддержан и объем рынка НСА прогнозирует на прежнем уровне».

Наводнение 2013 года вскрыло проблему практически полной незастрахованности посевов в регионе. В 2014 году уровень охвата посевных площадей страхованием в целом по ДФО поднялся с менее чем 5% до 12%. Наибольшее количество застрахованных гектаров в ДФО в 2014 году были в Приморском крае (33% посевных площадей) и в Республике Саха (Якутия) (16% посевных площадей) - в тех субъектах, где агрострахование получило большую поддержку регионального бюджета. В то же время в таком субъекте ДВ, как Еврейская АО, где в структуре экономики доля сельского хозяйства значительна, страхование посевов вообще не производилось.

«Республика Саха (Якутия) является регионом РФ с экстремальным резко континентальным климатом, отличается продолжительным зимним и коротким летним периодами, - говорит Андрей Егоров. - Занятие сельским хозяйством в таких условиях само собой является уникальным. Правительство республики уделяет большое внимание развитию сельского хозяйства и вопросам страхования сельскохозяйственных рисков. По программе государственной поддержки сельского хозяйства встречное финансирование субсидий на возмещение затрат по страхованию со стороны республики составляет 47,5%, тем самым достигается уровень 95% государственной поддержки».

Основными препятствиями, затрудняющими осуществление агрострахования, НСА считает заниженные ставки субсидирования, непрозрачность процедур принятия решений о выделении субсидий региональными органами АПК и судебную практику, полностью игнорирующую принципы страховой деятельности. В то же время именно события 2013 года в Дальневосточном регионе оказали значительное влияние на корректировку условий агрострахования в 2014 году в сторону расширения охвата гидрологических рисков. В перечне рисков появились такие опасные явления, как «наводнение», «подтопление», «паводок», «оползень».

На совещании в Барнауле, прошедшем в конце марта этого года, посвященном проблемам в агростраховании двух федеральных округов (СФО и ДФО), был высказан ряд важных предложений. В первую очередь это сообщение о готовности Минсельхоза РФ пересмотреть ставки субсидирования для ряда регионов ДФО и СФО в сторону увеличения. Некоторые регионы ДФО предложили свои инициативы по господдержке агрострахования в 2015 году. Это заявления руководителей АПК Амурской области и Еврейской АО о возможном увеличении субсидирования страхового взноса для агрария соответственно от 80% до 100% за счет региональных бюджетов; также Республика Саха (Якутия) продемонстрировала намерение дальше развивать агрострахование, выразив готовность авансом оплачивать страховой взнос до поступления средств. Эти инициативы получили поддержку Национального союза агростраховщиков.

Елена АБАШЕВА. Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2015 год.