Журнал "Дальневосточный капитал" написал 15-летнюю историю ДФО

За 15 лет существования журнала "Дальневосточный капитал" в регионе произошел целый ряд глобальных изменений

«Дальневосточный капитал» в мае отметил пятнадцатилетие. За это время подшивка журнала выросла до метровой вышины, увесистая получилась стопка, но главное, под обложкой каждого номера - реальная история деловой жизни Дальнего Востока, написанная журналистами.

Ностальгически листая страницу за страницей, мы подумали: в интересное время живем, сколько в эти годы вместилось надежд и поражений, сколько реализовалось проектов и сколько их осталось в долгих бесконечных разговорах на самых верхах. Но то, что лицо нашего региона стремительно меняется, - неоспоримый факт. И нам вновь хочется надеяться, что накопленное желание вырваться из круга разговоров о стратегиях развития, о грандиозных планах укрепления позиций страны на Востоке тоже реализуется в конкретных делах, существенно улучшит жизнь дальневосточников. Дальний Восток перестанет быть регионом «до востребования».

Так совпало, что первый номер журнала вышел в свет одновременно с образованием Дальневосточного федерального округа. Май 2000 года. Этот год вообще стал знаковым для истории страны: к ее руководству пришел Владимир ПУТИН, по существу началась новая эпоха. И для Дальнего Востока - тоже. Мы решили заглянуть в наше недалекое прошлое. Что определяло политические и экономические движения? Как менялось деловое лицо региона? Об этом в сегодняшней «Теме номера».

Кому здесь жить

Главный дальневосточный «капитал» - это люди. Это сейчас мы то и дело слышим от властных чиновников новый термин «человеческий капитал». Еще в начале 2000-x годов больше в ходу был «лишние люди».

И регион в 90-е годы теперь уже прошлого столетия стремительно терял человеческий капитал. Буквально за десятилетие население Магаданской области сократилось на 57%, Камчатки - почти на 30%, Чукотки - на 66%. Повсеместно Север и Дальний Восток превратились в зону сплошного оттока населения. Особая острота была в том, что уезжали не только пенсионеры, но и трудоспособное население, уже отлично адаптированное к местным экстремальным условиям. По существу, рушился генетический потенциал, приспособленный для жизни в этих широтах. Нехватка кадров уже в 2000 году стала катастрофической.

Интересный факт. В организации миграции населения с Севера и Дальнего Востока российскому правительству существенную помощь решил оказать Всемирный банк, с которым было подписано соглашение о займе в рамках пилотного проекта содействия миграции нетрудоспособного и безработного населения. Денег у России на создание нормальных условий и производств в регионе не нашлось. Из политиков постперестроечного времени северяне до сих пор больше всего вспоминают и не любят ГАЙДАРА. Именно он во время посещения Магадана в ранге премьер-министра впервые заявил о «лишних» людях.

Разобраться с проблемами «лишних» людей помогли зарубежные партнеры. «Цель проекта - гуманизм по отношению к добровольным переселенцам, - говорил представитель Всемирного банка при подписании соглашения о займе, - мы очень заинтересованы в этом проекте. <…> Очень внимательно относимся к тому, что 50% территории России относятся к северам, что здесь находятся глобальные ресурсы».

Но что на щедрых иностранных помощников пенять? Главной проблемой региона тогда была потеря его жителями смысла оставаться на Дальнем Востоке: закрывались предприятия (во многих случаях градообразующие), материальные преференции, тот самый «длинный» советский рубль, исчезли. Человек ищет, где лучше…

Но свято место пусто не бывает, вы помните, как на рубеже тысячелетий в регион устремились всевозможные миссионеры. А разговоры о «китайской угрозе» будоражили общественность.

Самым важным итогом последних 15 лет можно считать то, что произошло переосмысление значимости человеческого капитала для региона. Именно его теперь катастрофически недостает, старение персонала дальневосточной индустрии пока остается дамокловым мечом над всеми планами развития региона, проблема нехватки квалифицированных кадров уже скоро станет камнем преткновения в реализации проектов ТОР.

Да, отток населения сократился, тенденция преломилась. Если с 2001 по 2010 годы нас стало меньше почти на 550 тысяч человек, то уже с 2010 года ручеек отъезжающих стал мелеть - исчисляясь всего десятками тысяч человек. А в 2012 году за 15 лет впервые регион получил естественный прирост: дальневосточников стало больше рождаться, чем умирать.

«Дальний Восток за 15 лет стал совершенно иным, - сказал нам врио губернатора Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО, отвечая на вопрос о самом главном позитивном итоге региона. - До 2000 года трехкомнатная квартира стоила как билет до Москвы. И люди продавали, лишь бы улететь отсюда!» И правда, ведь так было!!!

И так уже не будет. Дальневосточники сегодня ищут жизненную опору в своем родном регионе. И хочется верить, что все самое лучшее будет происходить в российской экономике именно на Дальнем Востоке, регион будет крепнуть и мы не обманемся вновь.

Нанизанные на вертикаль

Политическая жизнь эти 15 лет была бурной, особенно в начале 2000-х годов. Май 2000 года, в регион приехал первый полпред президента РФ, боевой генерал Константин ПУЛИКОВСКИЙ.

В первом интервью «Дальневосточному капиталу» он был по-военному прям: «Какая главная проблема последнего десятилетия в нашей стране? Потрясения от смены общественно-политического строя? Шок рыночных реформ? Серьезно, но не главное. Самая главная проблема - система управления государством. Мы провозгласили абсолютную независимость на всех уровнях управления и экономики - независимость страны от решений ее президента и правительства. Я констатирую факт: последние 10 лет государство практически не управлялось!»

И его команда взялась за восстановление управляемости. Уже в первый год выяснилось, что более 330 региональных законодательных актов не соответствуют законам и Конституции РФ. Особая ситуация - в Республике Саха (Якутия), где парламентарии пытались протащить поправку в конституцию республики, относящую ее недра к исключительной собственности Якутии. В августе 2001 года «Дальневосточный капитал» писал о готовности республиканской прокуратуры пойти на «крайние» меры, чтобы заставить местный парламент привести конституцию в соответствие с Конституцией РФ (ни больше ни меньше, а 63 статьи и преамбула республиканской конституции демонстрировали самостийность!). Депутаты не реагировали даже на решения суда.

Появилось словечко «федералы». Помимо наведения порядка началась реформа государственного и муниципального управления, которая не только разграничивала полномочия и деньги, но должна была, по словам Константина Пуликовского, привить понимание того, что власти разного уровня должны все меньше и меньше вмешиваться в функции друг друга. «Каждый должен нести свой чемодан, должно быть как можно меньше неэффективных командиров», - настаивал полпред.

До «вертикали» власти дело еще не дошло. Нередко выборы главы региона превращались в яркий спектакль, в котором все жанры были хороши. Даже там, где лидер был очевиден, без грязных технологий не обходилось. Одного из соперников Валентина ЦВЕТКОВА за неэтичное поведение полпред Пуликовский не постеснялся даже обозвать «редиской». У «бульдозера» Цветкова на Колыме на самом деле просто не было соперника с такой пробивной силой. (Валентин Цветков был убит в октябре 2002 года в центре Москвы. По версии следствия, убийство связано с экономической деятельностью в регионе, конфликтом с рядом компаний.)

Практически безальтернативно побеждали хабаровский губернатор Виктор ИШАЕВ, на Сахалине - Игорь ФАРХУТДИНОВ (погиб в авиакатастрофе в августе 2003 года). Это были тяжеловесы, в смутные времена доказавшие населению своих регионов, что могут обеспечить стабильность. А вот Камчатке предстояла смена бессменного Виктора БИРЮКОВА. По возрасту или по подсказке из Кремля? Коммунист Михаил МАШКОВЦЕВ реальным претендентом не смотрелся, по крайней мере федеральный центр ставки на него не делал. Это был выбор жителей полуострова, к тому времени утративших всякую надежду на лучшую жизнь. Новая эпоха начиналась и в Амурской области. По итогам второго тура губернатором стал журналист и тоже коммунист 36-летний Леонид КОРОТКОВ.

Но над губернаторским корпусом уже нависала кремлевская длань. Весна 2001 года - добровольная отставка приморского губернатора Евгения НАЗДРАТЕНКО, которая породила множество кривотолков и догадок. Одни считали главной причиной энергокризис в Приморье (в тот год подчиненные ШОЙГУ возили в Приморье самолетами батареи). Но тут приморский губернатор ничем от других коллег не отличался. Практически каждая зима на Дальнем Востоке становилась чрезвычайной. Отключали свет повсеместно: на Сахалине, Камчатке, в Амурской области, ну и в Приморском крае особенно. Ситуация с приморским губернатором была явно раздута, тем более ему тут же предложили должность на выбор в московских министерствах.

Наздратенко рулил регионом восемь лет. Чем была показательна эта отставка? На страницах «ДК» политологи сходились во мнении: убирают губернаторов первой волны, которые пришли к власти с первым президентом России Борисом ЕЛЬЦИНЫМ и допустили перекосы в рыночных реформах, не смогли добиться ощутимых перемен к лучшему и проявляли неспособность к таким переменам. Владимиру Путину нужны были перемены. Приморский край мог стать отправной точкой к «организации управляемости регионов». Ельцинскую клановую систему, основанную на торге - мы вам суверенитет, вы мне - лояльность, - нужно было ломать.

И в любом случае даже избранные населением руководители регионов ощутимо теряли реальную власть, зависимость от Москвы усиливалась, а главным поводком стали деньги. Виктор Ишаев говорил в интервью «Дальневосточному капиталу»: «Я разговаривал с президентом: «Вы снижаете потенциал губернаторов, но нужно понимать, что вы таким образом теряете. Вся региональная политика сводится к тому, чтобы что-то дать и что-то не дать. Такое положение вещей уничтожает Россию как федеральное государство. Москва делит, пока регионы ей дают что делить».

А криминальный душок тем временем витал на выборных просторах. Не ангелом пришел к власти приморский губернатор Сергей ДАРЬКИН. Но выборы мэра Владивостока и вовсе в народе обозвали ФАС-мажорными. Практически при полной изоляции СМИ и в условиях тотального засилья административного ресурса победу одержал краевой депутат и бизнесмен Владимир НИКОЛАЕВ. Небывалый уровень фальсификаций и манипуляций, ревностно поддерживаемый силовыми структурами, изначально не оставлял его соперникам шансов.

За спиной нового владивостокского мэра к тому времени были уголовные дела по фактам угрозы убийством и нанесения телесных повреждений. До мэрского кресла он провел в СИЗО полтора года, был амнистирован и освобожден в зале суда. Сторонники заместителя председателя регионального отделения партии «Единая Россия» Николаева бурно праздновали победу, устроив погромы в ресторанах и кафе Владивостока.

Но, как говорится, не тогда, так потом. В марте 2007 года мэр Владивостока Владимир Николаев был арестован в Москве. Дело Николаева стало новой страницей в череде чисток в муниципальном звене власти.

Сегодня «уголовку» в чиновничьих рядах заменила другая статья - «коррупция». За эти годы мы стали свидетелями арестов муниципальных и краевых чиновников практически во всех регионах Дальнего Востока. Но самым громким стал арест губернатора Сахалинской области Александра ХОРОШАВИНА. И суммы там покрупнее, и круг участников шире. Следствие идет. Но сдается, что порка эта показательная, а если поскрести… Коррупция - главная беда российской действительности уже многие десятилетия. И Дальний Восток тут, как говорится, в тренде.

Но вернемся к властной вертикали - эпохальная инициатива Путина заменить прямые выборы утверждением органами законодательной власти одобренных президентом кандидатур последовала сразу за трагическими событиями в Беслане. Политическая конкуренция была ликвидирована. «Однако система вертикали власти, выстроенная для решения кризисных задач и более под конкретного человека, хороша лишь для этих целей, - писал «ДК». - Она уже приводит к тому, что, например, дальневосточные губернаторы, будучи назначаемыми, просто боятся обострять отношения с Москвой, вяло защищают интересы населения».

Зато в руководстве регионами появляются чужаки. И странные, на взгляд дальневосточников, люди. Так, восьмым губернатором Амурской области стал выходец из Татарстана Николай КОЛЕСОВ. Как писал тогда «Дальневосточный капитал»: «За три недели жизни в регионе губернатор удивил амурчан своим намерением остаться здесь надолго: «Не надейтесь, не уеду, ни через 10 лет, ни через 15!» Повеселив региональных парламентариев таким показателем жизни, как джинсы от Versacе. «Вот я хотел бы, чтобы вы ходили в джинсах от Versacе. Это индикатор».

Колесов пообещал за пять лет превратить область в бездотационную. Но, прославившись громкими коррупционными скандалами и уголовными делами, покинул Приамурье, так и не сделав его жителей счастливыми.

Стоит отметить и тот факт, что за прошлые пятнадцать лет количество губернаторов стало меньше. Практически на ура прошло объединение Камчатской области и Корякского автономного округа в Камчатский край, первым губернатором которого стал Алексей КУЗЬМИЦКИЙ.

Опустим подробности последних выборных перипетий. Они уже не несли в себе неожиданностей и были всегда предсказуемыми. А на федеральном поле Пуликовского сменил бывший мэр Казани Камиль ИСХАКОВ (2004 г.). Деятельность этого полпреда президента РФ в ДФО была весьма результативной. Именно он, уже опершись на выстроенный «порядок», смог достучаться до верхов. Была сформирована Госкомиссия по вопросам Дальнего Востока, в ноябре 2005 года состоялся Совет безопасности, на котором были поставлены принципиальные вопросы будущности региона.

Потом пару лет президента представлял Олег САФОНОВ. Особых его дел во благо региона отметить не можем. Наиболее яркая страница полпредства связана с Виктором Ишаевым, который после 18 лет руководства Хабаровским краем оставил губернаторское кресло.

Программы, которые мы пишем

Виктор Ишаев был свой для региона человек, отлично его знающий и имеющий свои экономические представления, что с ним делать. Еще в начале 2000 года на первом заседании новообразованного Госсовета президент Путин поручил Виктору Ивановичу, который попенял на отсутствие внятной стратегии развития державы, разработать эту самую стратегию. На период до 2010 года.

Такая стратегия была разработана. Как и была разработана и в середине 10-х годов принята Стратегия развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2020 года. Она определила основные векторы движения, механизмом ее исполнения должна была стать новая программа развития, более комплексная и грандиозная, чем ФЦП «Развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2010 года». Это программа, принятая еще президентом Ельциным, кстати, была одной из трех президентских, две другие касались Татарстана и Курильских островов.

«Программа - сказка, в которую никто не верит», - писал «ДК». Уже в 2001 году по финансированию она отставала от графика в два раза. И задач своих она не решала: население продолжало сокращаться, финансирование все иссякало. «В этом году на программу было выделено всего 300 млн рублей, - писал «ДК». - Как размазать эти деньги по регионам? Это подачка». Программу вновь и вновь корректировали, в очередной раз поручив это дело экономистам из Ростова-на-Дону!

Программа, как механизм инвестирования бюджетных денег, сыграла для региона положительную роль, но, увы, кардинально решать вопросы - инфраструктурные и социальные - не могла. Слишком много в нее было внесено объектов, каждый регион старался ничего не забыть, внося в нее чуть ли не коровники и водокачки. «Хотелки» были нереальными. Неудивительно, что по ходу ее реализации то в одном, то в другом регионе множились долгострои.

В 2005 году управление программой развития ДВ перешло вновь созданному Министерству регионального развития. Минрегион призывал регионы напрячься: «Федеральный бюджет свои обязательства выполняет, в отличие от региональных. Привлечение внебюджетных источников не составляет и одного процента!»

В правительственных кабинетах задумались об изменении идеологии программной поддержки. Глава Минэкономразвития Герман ГРЕФ настаивал на том, что поддержка должна оказываться не через прямые финансовые вливания, а через создание стимулов для собственных усилий региональных и местных властей.

Он лично объехал большинство регионов ДФО и презентовал новые механизмы, свежий ФЗ «Об особых экономических зонах», рассказал о планах по созданию концессий, обещал скорое принятие закона о порто-франко (2005 год!). В стране был образован Инвестиционный фонд.

Какие популярные сегодня темы! Не прошло и десяти лет. А между ними огромный опыт со знаком «минус». К нему не лишне присмотреться. Самый дальний фальстарт - Свободная экономическая зона «Находка», она была образована еще в 90-х годах. А к 2000 году в нее уже никто, включая разочарованных находкинцев, не верил. «Как-то потихоньку стали забывать о проекте российско-корейского промпарка, который административный комитет СЭЗ «Находка» совместно с Корейской корпорацией по развитию земель пробивал около 7 лет», - писал «ДК».

Из состоявшегося - только Магаданская ОЭЗ. Ее пробил в свое время Валентин Цветков, и она, ограниченная территорией города Магадана, сыграла свою спасительную роль, помогла сдержать на Колыме бешенный скачок цен на самое необходимое, на продукты питания. Фонд ОЭЗ стал финансовым источником для начала строительства целого ряда предприятий. «У людей пропали панические настроения - уезжать. Когда заработал Колымский аффинажный завод (в народе его называли «стройкой надежды». - Прим. «ДК»), люди нам поверили, поверили инвесторы. Потом объекты стали расти как грибы: появился завод по производству спирта, по производству взрывчатых веществ, сейчас на очереди нефтеперерабатывающий завод», - рассказывал в интервью нашему журналу магаданский губернатор.

Все остальные проекты зон, генерированные на Дальнем Востоке, в критерии федерального закона не вписывались, ни одна заявка на портовую экономическую зону (а их подавали и Камчатка, и Приморский и Хабаровский края) никак не проходила сито жестких требований закона. В итоге повезло лишь хабаровчанам: Совгаванская ПОЭЗ была создана, но так и не может состояться, хотя и инвесторы в очередь стояли, и амбиции у края были. Все как-то упирается в административные процедуры.

Но вернемся к программам развития. Самым грандиозным трудом на этой ниве стала программа «Социально-экономическоге развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года», разработанная командой вновь образованного Министерства по развитию Дальнего Востока, которое по совместительству возглавлял полпред Виктор Ишаев.

Она была принята 2 апреля 2013 года на заседании Государственной комиссии, состоявшемся в Якутске. Председатель правительства Дмитрий МЕДВЕДЕВ ее публично подписал, заявив: «Госпрограмма мной подписана и начинает действовать. Это не догма, в ней много трудностей и внутренних противоречий, недостаточно источников финансирования. Но мы не можем бесконечно дискутировать. Костяк у программы добротный. В добрый путь!»

Путь программы оказался не добрым и не длинным. Уже то, с каким трудом она продвигалась по министерским кабинетам и бесчисленным ведомствам, порождало сомнения в том, что принятое решение окончательное и бесповоротное. Она предполагала, что до 2025 года объем финансирования внесенных в нее проектов составит 10,6 трлн рублей, из которых 3,8 трлн рублей будут взяты из федерального бюджета, остальное - внебюджетные источники, и немного - региональные деньги. 80% инвестиций должны были пойти на инфраструктурные проекты. Комплексные инвестиционные проекты (КИП) должны были стать точками роста для дальневосточных регионов.

Труд, надо сказать, был фундаментальным, и «ДК» посвятил программе целый номер, досконально все расписав: что, где и сколько это будет стоить.

Причина отказа от свежеподписанной программы очевидна: столько денег у государства просто нет. Да и в борьбе идей и подходов к развитию региона победила другая идеология. Нужно искать новые механизмы! О чем и говорил Греф еще 10 лет назад! И вовсе не катастрофическое наводнение 2013 года смыло команду Виктора Ивановича Ишаева и в муках рожденную Программу.

Новый полпред президента Юрий ТРУТНЕВ и новый министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА жестко уперлись: нельзя объять необъятное, нужно с чего-то начинать. Точками роста назначили ТОРы - территории опережающего развития, которых уже на карту нанесено восемь. Оперативно принят Федеральный закон. Создаются институты, которые должны управлять этим процессом: администрировать, работать с инвесторами, привлекать «человеческий капитал».

На авансцену вышло несколько крупных инвестпроектов, которые получат приоритетную государственную поддержку.

Но самым амбициозным проектом новой команды стал «Свободный порт Владивосток». Тут еще чиновникам, отвечающим за развитие региона, придется повоевать со своими федеральными коллегами. Слишком много революционного несет в себе этот «порто-франко». Просто скопировать чужой опыт (наши азиатские соседи в благоприятных для бизнеса режимах преуспели) не получится. Но тут, как и с ТОРами, будет задействован таран в лице президента РФ. Он дал прямое поручение - новациям не мешать. А если президент идею поддержал, то можно рассчитывать на движение. Пример строительства Владивостока для саммита АТЭС весьма показательный. Можем, когда есть политическая воля.

Большие проекты

На самом деле, последние пятнадцать лет несли в себе немало созидательного. Именно в эти годы был реализован целый ряд крупнейших инфраструктурных и отраслевых проектов. Некоторые из них принципиально изменили лицо региональной экономики. Сахалин стал нефтегазовой столицей Дальнего Востока, реализовав на условиях СРП проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Якутия, экономика которой многие десятилетия базировалась на горнодобывающем комплексе, алмазодобыче, сегодня стала новым нефтегазовым центром и вынашивает амбициозные планы по строительству в регионе нефтегазохимических производств. На эту отрасль делает ставку Амурская область, через которую пройдет «Сила Сибири». Здесь планируется строительство Амурского газонефтеперерабатывающего завода. Уже несколько лет обсуждается проект строительства Владивостокского завода СПГ.

Мощная реконструкция прошла на Комсомольском-на-Амуре и Хабаровском нефтеперерабатывающих заводах. Строительство нефтепроводов-ответвлений от ВСТО поможет оптимизировать схему поставки сырья на эти жизнеобеспечивающие предприятия региона.

Значительные инвестиции были направлены на развитие транспортных магистралей ДФО. Самым ярким событием здесь можно назвать завершение строительства федеральной трассы «Амур», которая обеспечила надежную автомобильную связь региона с «большой землей». К завершению этой эпохальной стройки свою властную руку также приложил президент страны, проехав по еще не достроенной трассе на желтой «Ладе-Калина».

Многие крупные проекты в регионе связаны с развитием железной дороги. В прошлом году принято решение о строительстве второй ветки БАМ и дальнейшей модернизации Транссиба. Запущено движение по второй очереди моста через Амур в районе Хабаровска. Реконструированы тоннели, обустроены железнодорожные пути и станции.

В ноябре 2007 года принято решение о строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области. Эта крупнейшая стройка, хоть и обросла в последние годы скандалами с невыплатой зарплат и нецелевым расходованием денег, сегодня уже близится к пусковому этапу.

Преобразилась энергетическая отрасль, где также реализованы крупные проекты по строительству линий электропередачи. В последние годы на Сахалине, в Якутии, Хабаровском и Приморском краях, Амурской области началось строительство новых электростанций.

Масштабные перемены произошли в Приморском крае, в ходе подготовки к саммиту АТЭС здесь создана современная транспортная инфраструктура - построено три внеклассных моста. Мост на о. Русский открыл возможности для освоения городской территории, которой прочат участь инновационного и научного центра. Дальневосточный федеральный университет поражает масштабами выстроенного в короткие сроки кампуса.

Владивосток получил новый аэропорт, отличные скоростные дороги.

Но это все государственные инвестиции. О столь же масштабных вливаниях частного бизнеса пока говорить не приходится. Хотя, конечно, они были - в портовом бизнесе, в золотодобывающей отрасли, прежде всего. Лицо последней за пятнадцать лет изменилось существенно. И не без иностранного капитала. А вот анонсированный несколько лет назад железорудный проект, предполагающий создание на Дальнем Востоке нового металлургического кластера, пока буксует. Как притормаживается и реализация целого ряда проектов, планировавшихся в рамках развития Южно-Якутского комплекса.

Не получила развития судостроительная отрасль, хотя планы по созданию на Дальнем Востоке суперверфей были грандиозными. О необходимости «импортозамещения» в нефтегазовой сфере начали говорить почти десять лет назад, обещая региональным судостроительным компаниям заказы для обслуживания сахалинских проектов. И сегодня мы наблюдаем очередной виток внимания к Дальневосточному заводу «Звезда», развитием которого займется уже новый хозяин.

За эти годы многое не сбылось из того, что активно обсуждали на разных уровнях власти. Так, не суждено было сбыться столетней мечте сахалинцев о твердой дороге на материк. Мост или тоннель - рассуждали эксперты, а транспортные чиновники заявляли, что вот-вот на берегу Татарского пролива развернется стройка. Его экономическая целесообразность объяснялась активно развивающимися нефтегазовыми проектами.

Мостом-мечтой пока остается переход через реку Лену в районе Якутска. Республика уже дотянула до правого берега Лены железную дорогу. Эта стройка велась последнее десятилетие и, выбившись из графика, тоже пока не завершена. Два года назад уже даже состоялся конкурс на реализацию проекта, который предполагал концессионное начало. Но кризис и возникшие другие нужды государства вновь отложили проект.

Только сейчас вновь активизируется работа по строительству еще одного железнодорожного моста через Амур в Еврейской автономной области. Он является важнейшей транспортной составляющей железорудного проекта и должен стать первым частным мостом. Межправительственное соглашение о его совместном строительстве подписано с Китайской Народной Республикой еще в 2008 году.

Очевидно, что в нашем историческом экскурсе не охватить всего. Некоторым отраслям мы решили посвятить отдельные главы. О некоторых скажем в общем. Например, в лесопереработке и рыбопромышленном комплексе за эти годы непредсказуемо менялись правила игры, их мотало от непоследовательности решений федеральных чиновников. Так, ориентир на глубокую переработку круглого леса был сбит отменой обещанного повышения пошлин. Получилось не очень… Дальневосточные лесопромышленники в значительной степени потеряли зарубежные рынки сбыта, поскольку наши соседи поспешили найти замену российской лесопродукции, а начатые в отрасли крупные инвестпроекты застопорились в силу конъюнктурных причин.

Крутые виражи закладывал и рыбохозяйственный комплекс, где аукционы сменялись «историческим принципом». Долгие годы отрасль ходила с браконьерским клеймом. Сегодня вновь есть мнение - менять сложившиеся правила. Ломать или совершенствовать на благо страны. Вот в чем вопрос.

Нефтегазовый драйвер

Самый крупный прорыв с начала 2000-х годов на Востоке России произошел в нефтегазовой отрасли. 15 последних лет стали годами разворота России на Восток, за которые были созданы крупнейшие нефте- и газотранспортные системы, соединившие добывающие регионы с портами. Это позволило стране нарастить экспорт углеводородов в страны АТР и снизить зависимость от европейских импортеров.

Развитие нефтегазовой отрасли затронуло несколько дальневосточных субъектов, но в большей степени Сахалинскую область. С конца 90-х годов прошлого столетия она стала локомотивом социально-экономического развития островного региона. Период с конца 90-х - начала 2000-х годов совпал с началом масштабных инвестиций в строительство инфраструктуры нефтегазовых проектов - «Сахалин-2» и «Сахалин-1». Соглашение о разделе продукции (СРП) позволило привлечь такой объем иностранных инвестиций, каких Дальневосточный округ не видел. Их темпы нарастали в геометрической прогрессии. Как отметил в одном из выступлений бывший губернатор Сахалинской области Игорь Фархутдинов, который внес большой вклад в развитие шельфовых проектов, в 2001 году в нефтегазовую отрасль области было направлено около $450 млн иностранных инвестиций, что оказалось вдвое выше, чем в предыдущем 2000 году.

За 20 лет Сахалин превратился в нефтегазовый регион мирового масштаба. Построена вся инфраструктура проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» - от обустройства месторождений до системы транспортировки, очистки и подачи нефти и газа в магистральные трубопроводы. В Сахалинской области был построен первый российский завод по сжижению природного газа (СПГ). Но, пожалуй, главное, что получила Россия за эти годы, - это опыт работы на шельфе, добиваясь повышения доли участия российских компаний в подрядных работах на первых проектах. В 2012 году проект «Сахалин-2» вышел на период окупаемости и стал приносить роялти в бюджет России и Сахалинской области.

Успехи первых шельфовых проектов в Сахалинской области поддержали инвестиции в последующие. Причем доля российских инвестиций существенно выросла. Крупнейшими инвесторами новых шельфовых проектов на Сахалине стали две российские компании с госучастием - ОАО «Газпром» и ОАО «Роснефть».

Несомненно, самым крупным инфраструктурным проектом нефтегазовой отрасли стало строительство нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО). Сегодня мало кто помнит, что первоначальный маршрут для поставки сибирской нефти в АТР был предметом острых дискуссий. Рассматривалось два варианта: через приморскую бухту Перевозную и на китайский Дацин в Амурской области. Вариант Дацина лоббировала компания «ЮКОС» Михаила ХОДОРКОВСКОГО.

В январе 2004 года премьер-министр Михаил ФРАДКОВ подписал постановление о строительстве нефтепровода Тайшет - бухта Перевозная. В определении маршрута будущего нефтепровода активную позицию заняла Якутия, дальновидно настаивая на том, что уже в ближайшие годы на территории республики должна получить развитие нефтегазовая отрасль.

В республике открыто более 30 месторождений нефти и газа, они и стали обоснованием необходимости прокладки ВСТО по территории республики.

Уже в это время начиналась и большая газовая история Якутии. В 2008 году лицензия на разработку крупнейшего в России Чаяндинского газоконденсатного месторождения на бесконкурсной основе была передана «Газпрому».

Благодаря построенному за эти годы нефтепроводу Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО), соединившему нефтяные месторождения Восточной Сибири и Якутии с югом Приморского края, и порту Козьмино в Приморье, рынок АТР получил новый сорт легкой российской нефти марки ESPO (ВСТО). К началу 2015 года мощность ВСТО была доведена до 58 млн т нефти в год, а в начале года порт отгрузил 100-миллионную тонну нефти.

С 2007 года на востоке страны начала разворачиваться Восточная газовая программа, предполагающая создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР. Координировать деятельность по ее реализации правительство поручило ОАО «Газпром». К 2015 году на Востоке России были сформированы Сахалинский и Камчатский центры газодобычи, начато активное формирование Якутского и Иркутского центров. С Сахалина на юг Приморского края был построен магистральный газопровод.

В мае 2014 года с Китаем был подписан контракт на долгосрочные поставки трубопроводного газа, началось строительство еще одной магистральной газотранспортной системы от Якутского и Иркутского центров газодобычи - «Сила Сибири». Она станет экспортным коридором поставок трубопроводного газа в Китай и в последующем объединится с газопроводом Сахалин - Хабаровск - Владивосток в единую газотранспортную систему.

Ждут своего часа и другие проекты, связанные с разработкой в округе нефтегазовых месторождений. Так, ведется проектирование завода по выделению гелия из газа Чаяндинского и Ковыктинского месторождений в Якутии и Иркутской области и завода газохимии. Оба должны расположиться на территории Амурской области. Проектируются заводы по сжижению природного газа (СПГ) и нефтехимии для Приморского края. В последнее время заметно вырос объем инвестиций в новые дальневосточные проекты, как когда-то в сахалинские проекты, но теперь это преимущественно российские инвестиции.

Золотая поддержка

Горнорудная отрасль на Дальнем Востоке делает успехи исключительно за счет роста добычи рудного золота.

Отмечаемый в последние годы рост инвестиций в горнорудную промышленность Дальнего Востока носил однобокий характер. Бум наблюдался только в области добычи драгоценных металлов и, пожалуй, угля. Что касается инвестиций в развитие базовых металлов, то они были единичны.

Созданная в советское время горнодобывающая отрасль Дальнего Востока была ориентирована преимущественно на добычу вольфрама, олова и полиметаллов. На сегодня можно констатировать, что оловодобывающая подотрасль в регионе почти исчезла, вольфрамовая фактически держится за счет одного производителя, до минимума сократилось производство цинка и свинца. Исчезло производство флюоритового концентрата, потребляемого алюминиевой промышленностью, к грани банкротства в очередной раз подошел в прошлом году производитель бора.

Основной причиной падения горнодобывающих производств на Дальнем Востоке стало несколько волн снижения мировых цен на металлы, высокие энерготарифы и железнодорожные тарифы, отрезавшие дальневосточных производителей от центральной части России. Совокупность этих фундаментальных факторов не была нивелирована государственной поддержкой старых ГОКов. Более того, лоббирование в правительстве интересов конкурирующих групп из других регионов привело к введению экспортных пошлин на вольфрамовый концентрат, производимый в России сегодня практически полностью на Дальнем Востоке, что лишь ухудшило экономику его дальневосточных производителей.

Сегодня страна переживает очередную волну кризиса, и вновь под удар попали базовые металлы. При этом за последние пять лет производственные расходы региональных горнодобывающих компаний выросли на 30-40%, в том числе за счет 60% роста цен на энергоносители.

В результате череды лет низких цен, состояния индустриального сектора российской экономики, не обеспечивающего высокий внутренний спрос на минеральное сырье, ни одна из горнорудных подотраслей, не связанных с добычей и производством золота на Дальнем Востоке, за 15 лет не сделала заметного прорыва. Даже оловодобыча, несмотря на то что цены на олово, в отличие от других базовых металлов, падали в кризисные годы не столь стремительно и быстро восстанавливались. Восстановить производство олова не помогли и льготы в виде нулевой ставки НДПИ, предоставленные государством в 2011 году сроком на пять лет.

Тяжелым бременем для оставшихся производителей в горнодобывающей отрасли региона остается возраст предприятий, большинству из которых уже 50 лет. Их сырьевая база истощилась, что снижает их конкурентоспособность на рынке. Просьбы таких производителей к правительству снизить или обнулить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) остаются без внимания. Правительство в прошлом году, наконец, пошло на налоговые послабления, но связанные лишь с разработкой новых месторождений.

За все прошедшие годы крупные инвестиции в производство базовых металлов были сделаны лишь группой «Петропавловск». Не без труда и совместно с китайскими партнерами компании удалось, начиная с 2003 года, поднять два тяжелых проекта по производству железорудного и титанового концентратов в Еврейской автономной и Амурской областях. Это стоило компании потери существенной доли новых активов.

Была надежда на реализацию нескольких прорывных проектов в сырьевой отрасли региона, в том числе - создание на территории Дальнего Востока и Байкальского региона мощного кластера по добыче и переработке редкоземельных металлов. Базой для него могло бы стать крупнейшее в мире месторождение Республики Саха (Якутия) - Томторское. Но и этот проект лишь в прошлом году нашел инвесторов.

Неуспехи горнорудной отрасли за последние 15 лет эксперты оценивают как результат неверного прогноза перспектив освоения минерально-сырьевой базы Дальневосточного региона.

Заметный прорыв был достигнут в золоторудном направлении. Дальний Восток с его сырьевой базой стал основным поставщиком рудного золота в России. За эти годы добыча золота в регионе в целом выросла почти вдвое, с 77 тонн до 135 тонн. Но и здесь, по мнению экспертов, потенциал подошел к исчерпанию. Весной 2013 года произошло резкое падение мировых цен на золото, что больно ударило и по российским производителям.

Эпоха грандиозного энергостроительства

Последние 15 лет для энергетической отрасли региона - это период глобального реформирования. 11 июля 2001 года было издано постановление правительства, с которого, по сути, и начались масштабные преобразования.

- Базовый принцип реформы предельно прост, - рассказывал тогда в интервью журналисту «ДК» председатель правления РАО Анатолий ЧУБАЙС. - В энергетике есть сети и генерация. Сети - это очевидный монопольный сегмент, генерация, то есть производство энергии, - очевидный конкурентный. Генерирующие объекты могут и должны конкурировать между собой, в то время как сети всегда останутся государственно регулируемыми. Отсюда вытекает целевая задача реформирования - в том виде, как она изложена в законе, подписанном президентом Путиным: «Генерация частная, сети государственные».

В соответствии с этой логикой все региональные АО-энерго, входящие в РАО «ЕЭС России», были разделены на несколько компаний по виду деятельности (производство энергии, обслуживание сетей и сбыт). Генерирующие мощности - отданы в частные руки. Основной целью реформирования значилось существенное снижение издержек и, как следствие, снижение энерготарифа.

В середине 2007 года РАО «ЕЭС России» перестало существовать. ОАО «ДВЭУК», созданное с целью осуществления антикризисного управления энергокомпаниями, находящимися в наиболее проблемных регионах Дальневосточного федерального округа, объединило Приморский и Хабаровский края, Сахалинскую, Камчатскую и Амурскую области, а в единую энергетическую компанию «РАО ЭС Востока» вошли ОАО «Амурэнерго», ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Дальэнерго», ЗАО «ЛуТЭК» и южный энергоузел ОАО «Якутскэнерго». Север Дальнего Востока в силу изолированности энергосистем к рынку оказался не готов, и «Камчатскэнерго», «Колымаэнерго», «Магаданэнерго» (включая дочернее «Чукотэнерго»), «Сахалинэнерго» и «Якутскэнерго», которые называют не иначе как «изолированными энергосистемами с ограниченной конкуренцией» (их главная функция - социальная), в значительной степени остались под крылом государства.

В 2008 году была сформулирована базисная концепция преобразований в энергетике Дальнего Востока. Однако, несмотря на активное проведение структурной реформы всей электроэнергетической отрасли, в регионе сохранились препятствия для создания полноценного рынка энергии и мощности, энергетическая инфраструктура осталась непривлекательной для частных инвесторов, и приоритет до сих пор остается за федеральным инвестиционным участием.

Собственно, на государственные инвестиции была в большей степени рассчитана и новая стратегия развития отрасли, предусматривающая полное покрытие местных потребностей, формирование экспортных каналов, энергетическую безопасность ДФО и объединение энергосистем Дальнего Востока и Сибири. В силу того, что как раз на это время пришелся старт многих проектов в различных, весьма энергоемких, отраслях, в энергетике региона началась эпоха строительства и запуска новых мощностей.

Под управлением ОАО «ДВЭУК» на территории региона реализуются 11 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью 76,7 млрд рублей. Ряд из них: масштабное строительство в рамках подготовки к саммиту АТЭС во Владивостоке, мегапроект по строительству линии Чернышевский - Мирный - Ленск - Пеледуй в Якутии для энергоснабжения трубопроводной сети Восточная Сибирь - Тихий океан, ввод объектов в рамках совершенствования энергетической инфраструктуры Магаданской области (Центральная - Сокол - Палатка и Оротукан - Палатка - Центральная) - уже реализован.

Стоит отметить, что стали появляться в отрасли и примеры государственно-частного партнерства. Например, летом 2012 года было подписано соглашение о государственно-частном партнерстве по строительству ВЛ 220 кВ Пеледуй - Чертово Корыто - Сухой Лог - Мамакан с двумя подстанциями, так называемого энергомоста из Якутии в Иркутскую область. Строительство первой очереди ВЛ закончилось в прошлом году силами частного инвестора - группы «Полюс Золото».

Холдинг «РАО ЭС Востока» ведет на территории региона пять строек. Реализуемые проекты позволяют заложить инфраструктуру под последующие очереди станций, которые ориентированы на перспективное развитие потребления или даже на экспорт.

Так, во Владивостоке заканчивается строительство новой ТЭЦ, а до 2025 года здесь должны появиться еще две крупные теплостанции - Уссурийская и Артемовская. Это маленькие элементы большой системы, которая позволит городам обеспечить надежное теплоснабжение с минимальными перетоками тепла и потерями. В Амурской области завершается работа над Благовещенской ТЭЦ - пуск намечен на конец 2015 года. Уже есть разрешение и на строительство Сахалинской ГРЭС-2. Ввод в работу Сахалинской ГРЭС-2 позволит создать запас надежности энергетической инфраструктуры для роста промышленности региона, развития производственного сектора и жилого фонда. На строительстве Якутской ГРЭС-2 уже выполнена основная часть работ, связанных с подготовкой стройплощадки в условиях вечной мерзлоты.

Набирающая ход модернизация энергетического комплекса Дальнего Востока разбита как минимум на два этапа. В рамках первого в 2015-2016 годах планируют запустить первую очередь Якутской ГРЭС-2, вторую очередь Благовещенской ТЭЦ, Сахалинскую ГРЭС-2, ТЭЦ в Советской Гавани, а также ТЭЦ «Восточная» во Владивостоке. Второй этап (2017-2025 гг.) подразумевает строительство более 4,5 тыс. гигаватт установленной мощности, в том числе паводковых ГЭС.

Впереди России всей идет регион в вопросах возобновляемой энергетики. Пока в других регионах только говорят о перспективах развития нетрадиционных источников энергоснабжения, в ДФО уже работает целый ряд объектов, приносящих территориям не только свет и тепло, но и реальный экономический эффект. И это не предел - каждый регион Дальнего Востока сегодня имеет в разработке сразу несколько проектов по внедрению ВИЭ.

Однако, несмотря на целый ряд преобразований и грандиозное энергетическое строительство, остается в отрасли и ряд проблемных моментов. Например, еще нет окончательного решения по участию государства в новых энергетических стройках: дает о себе знать экономический кризис. Достаточно высоким для потребителей на Дальнем Востоке пока остается и тариф: он превышает среднероссийский уровень, снижая конкурентоспособность произведенной здесь продукции. Но пока это единственный способ для привлечения в отрасль частных инвестиций - вести речь о снижении тарифа можно только после окончания срока окупаемости объектов. А в энергетике этот цикл далеко не быстрый. Правда, здесь стоит отметить, что, благодаря значительному увеличению и техническому обновлению, у потребителей появилась возможность выхода на оптовый рынок электроэнергии. А это открывает перед ними новые перспективы.

Логистика как логика развития

Явно усилившееся внимание федеральных властей к Дальнему Востоку России дало региону шанс реализовать некоторые свои конкурентные преимущества. Одно из них - выгодное географическое расположение, позволяющее организовать через российскую территорию непрерывный транзитный грузопоток направлением Восток - Запад и обратно. Разговоры об этом идут на протяжении последних 15 лет. Они сопровождаются значительными преобразованиями на транспортно-логистическом рынке.

За свою 15-летнюю историю «ДК» не раз писал, как на Дальнем Востоке воплощается один из приоритетов «Транспортной стратегии России - 2030» - интеграция в мировое транспортное пространство и реализация транзитного потенциала страны. Достигнуты ли амбициозные цели?

Напомним, будущее транспортной системы Дальнего Востока эксперты связывают с развитием международных транспортных коридоров (МТК) «Приморье-1» (Харбин - Суйфэньхэ - Гродеково - порт Восточный - страны АТР) и «Приморье-2» (Чанчунь - Цзилинь - Хуньчунь - Махалино - Посьет - Зарубино - порты АТР). В этом заинтересованы все страны региона.

Для их развития Россия в 1995 году стала участником «Программы развития бассейна реки Туманной», на базе которой в 2005 году учреждена «Расширенная туманганская инициатива» (РТИ). Этот многосторонний механизм сотрудничества при поддержке Программы развития ООН создан с участием КНР, КНДР (вышла из РТИ в 2009 г.), Республики Корея, Монголии и РФ. Япония участвует на неправительственной основе.

Вошла-то вошла, но более десяти лет вела себя сдержанно. Зарубежные партнеры в дискуссиях о перспективах развития транспорта Северо-Восточной Азии не раз прозрачно намекали России на крайнюю медлительность в решении вопросов. Жаловались на бюрократизм и таможенные проволочки, на отсутствие ответов из Москвы, на то, что у региональных структур нет полномочий. В попытках разбудить «спящего медведя» предлагалось «создать в устье реки Туманной, на стыке границ трех государств, город-порт с особым статусом», <…> «прокопать тоннель из провинции Цзилинь до моря, насыпать там остров и построить порт». Фантастические проекты остались на бумаге…

- В 2000 г. японский институт ERINA собрал международную команду специалистов России, Китая, Монголии, Южной Кореи и Японии. Они сформулировали концепцию коридоров Северо-Восточной Азии. В 2002 г. идею одобрили на Экономическом форуме стран СВА в Ниигате. С этого момента она признана официально, включая ее части - МТК «Приморье-1» и «Приморье-2», ОАО «ДНИИМФ» принимал активное участие в создании и продвижении этой концепции, - рассказывает эксперт РТИ по транспорту Михаил ХОЛОША. - В 2010 году в формате РТИ произошел перелом: Россия предложила актуализировать концепцию сотрудничества: до этого момента продвигался, по сути, только Туманганский коридор, хотя географический мандат РТИ гораздо шире и охватывает провинции Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин и Внутреннюю Монголию КНР, три восточных аймака Монголии (Дорнод, Хентии и Сухбаатар), восточные порты Республики Корея и Приморский край.

Тогда многим идея показалась «замыленной», и, чтобы изменить ситуацию, организовали опрос экспертов, представителей власти и бизнеса стран АТР, о возможном грузопотоке через порт Зарубино. Результат впечатлил: по обобщенным оценкам, ежегодный объем грузов к 2030 г. может достичь 90-100 млн тонн! И дело не только в заработке на транзите, а в появлении у территории возможностей для развития, а это уже макроэкономика.

Так нашла поддержку идея покрыть всю территорию РТИ транспортной сетью, а основой ее стала идея коридоров СВА, позволившая, по словам эксперта, «сэкономить время на их маршрутизации». Исследование, выполненное в 2012 г. группой экспертов РТИ, показало: сегодня можно продвинуться в развитии коридоров, но нужно четко следовать спросу на перевозки и решить множество общих и частных проблем взаимодействия. Оно того стоит!

Для этого нужно создавать транспортно-логистическую систему. Организовывать взаимодействие портовиков, железнодорожников, таможенников и других участников процесса, ведь эффективная логистика, на которой только и возможно создание МТК, - это формула «4С» (скорость, стоимость, сервис и стабильность). Отсутствие любого из «С» обнуляет результат.

- Сегодня говорить, что оба приморских коридора - реальность, рано. Демонстрационные запуски поездов - показатель того, что инфраструктура позволяет перевозить грузы, но МТК - не только сумма физических объектов (автомобильной и железной дорог, портов, пунктов перехода и т. д.). Это система более высокого уровня информационного, технического и технологического взаимодействия транспортного процесса. Но процесс определенно пошел, - говорит Михаил Холоша.

Более того, МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» наконец-то перестали быть «головной болью» края, а стали частью стратегии его социально-экономического развития. Минвостокразвития объявлен конкурс на разработку концепции: экспертам предстоит проанализировать опыт развития МТК, оценить текущее состояние и потенциал МТК края и Дальнего Востока России, а с учетом этого - разработать концепцию развития портов юга Приморья.

На этом фоне амбициозные планы руководства края - увеличить к 2020 году долю услуг логистики и транспорта в ВРП Приморья с нынешних 18 до 30% - уже не кажутся утопическими.

Кстати, в 2014 г. в рамках 15-й сессии Консультативной комиссии РТИ в Яньцзи (КНР) подписано соглашение о создании Ассоциации экспортно-импортных банков Китая, Республики Корея, Монголии и России (в нее вошел ВЭБ). Она займется финансовой поддержкой межрегиональных инфраструктурных проектов.

- Мы будем рассматривать развитие наших транспортных связей со странами СВА с точки зрения потенциала МТК «Приморье-1» и «Приморье-2», Транссиба, БАМа, Северного морского пути, формирования новых транспортных коридоров. И нам интересен многосторонний формат сотрудничества, - подчеркнул замминистра экономического развития РФ Павел Королев.

Значительные изменения произошли за последние 15 лет на стивидорном рынке. Сегодня можно уже констатировать факт: практически все крупные дальневосточные порты, через которые можно осуществлять перевалку грузов, ушли под контроль федерального центра. Восточным портом управляет «Кузбассразрезуголь», порт Посьет и Ванинский морской торговый порт - под контролем «Мечела», Находкинский морской торговый порт принадлежит группе «Евраз», Владивостокский морской торговый порт последним сдался группе FESCO. Каждый из них ориентирован под те грузы, которые интересны владельцам портовых активов.

Появились на портовом рынке и новые проекты. Два из них - порты Зарубино и Суходол - имеют также федеральную «крышу». Терминал Астафьева - практически единственный портовый проект от частного инвестора.

Если говорить о перипетиях, произошедших за последние годы с морским транспортом, то здесь также состоялся передел. Крупнейшее в регионе Дальневосточное морское пароходство вошло в группу FESCO, оставив за собой большую долю рынка морских перевозок.

Сахалинское морское пароходство, контролируемое местным топ-менеджментом, закрывает в основном внутрирегиональный рынок, обеспечивая круглогодичные перевозки из портов Де-Кастри, Ванино и Советская Гавань. Приморское морское пароходство, сделавшее ставку на танкерный флот и обслуживание сахалинских проектов, фактически ушло с рынка: к обеспечению шельфовых проектов ПМП попросту не допустили, отдав этот рынок игрокам федерального масштаба.

Развитие портов и морского транспорта нельзя рассматривать в отрыве от расширения возможностей Дальневосточной железной дороги. Развитие и модернизация железнодорожной инфраструктуры на протяжении последних лет шла полным ходом, были усилены многие припортовые станции и пограничные переходы, ликвидированы узкие места.

Одним из самых крупных проектов, реализуемых в границах ДВЖД, стала реконструкция участка Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань со строительством нового Кузнецовского тоннеля. Значительно модернизирована железнодорожная инфраструктура на пограничных переходах: восстановлен пограничный переход Махалино (РФ) - Хуньчунь (КНР), завершилась реконструкция участка железной дороги на границе с Северной Кореей Хасан (РФ) - Туманган (КНДР) - порт Раджин (КНДР). В июле 2014 года состоялось открытие перегрузочного терминала в порту Раджин, завершившее пилотную часть проекта по реконструкции Транскорейской магистрали. В итоге создан еще один транзитный коридор, соединяющий Европу и Азию и способствующий развитию международного экономического сотрудничества.

Несмотря на то что значительная доля логистического рынка региона приходится на естественные монополии и крупных игроков федерального масштаба, активно в эту сферу на протяжении последнего десятка лет шел и частный бизнес: в регионе есть целый ряд крупных транспортно-логистических компаний, которые давно переросли масштабы региона, имеют свои представительства в Москве и за рубежом. Если еще несколько лет назад говорили о том, что развитие этой отрасли тормозит отсутствие в регионе соответствующей складской инфраструктуры, то сейчас наблюдается бум строительства логистических центров разного масштаба. Сейчас Дальний Восток гораздо лучше готов к увеличению грузопотока по сравнению с ситуацией 3-5-летней давности. По мнению экспертов этого рынка, производственные мощности региона способны на сегодня выдержать поток в 5 раз больше существующего.

Итак, 15 лет истории позади. Что-то из задуманного получилось и осуществилось, что-то так и осталось в планах. Сегодня на повестке дня новые идеи, которые должны дать импульс к развитию региона. И, на наш взгляд, главное в этом процессе - учесть весь тот опыт, который территория накопила за это время.

Лариса ЖИРОНКИНА. Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2015 год.