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Во Владивостоке компания незаконно захватила землю на территории цирка
Проверки соблюдения земельного законодательства во Владивостоке вскрывают интересные факты. Инспекторы Управления Росреестра по Приморскому краю выявили на территории Владивостокского госцирка незаконную автостоянку. Виновными в этом захвате признаны ООО «Тарика» и ее директор.
С 5 по 15 мая этого на территории города было выявлено три подобных нарушения, квалифицированные в соответствии со ст. 7.1 КоАП РФ как самовольное занятие земельного участка или использование его без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов. По двум из нарушений в соответствии с требованиями ст. 28.1 КоАП РФ возбуждены административные производства возбуждены в порядке– поступление материалов, содержащих признаки события административного правонарушения.
Виктор КУДИНОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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