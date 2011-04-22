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Монополии заставят жить на 6 процентов
Со следующего года российскую экономику поддержат за счет естественных монополий. Премьер Владимир Путин поручил к лету разработать предложения по ограничению темпов роста их тарифов до 5—6% в год. В самих компаниях сомневаются, что это достижимо, а эксперты уверены, что властям придется еще не раз вернуться к этой проблеме, пишет РБК.
«К вопросам тарифов надо подходить осторожно, взвешенно, в комплексе учитывая интересы всей экономики», — сказал премьер на заседании правительства и поручил Минэкономразвития в течение полутора месяцев просчитать вариант роста тарифов на услуги естественных монополий на уровне, не превышающем запланированную инфляцию, то есть в среднем 5—6% на протяжении ближайших трех лет.
В министерстве пока не оценивали последствия такого ограничения. По словам замминистра экономического развития Андрея Клепача, такой вариант содержит риски для инвестпрограмм монополий. С другой стороны, он обеспечивает существенную экономию затрат для потребителей их продукции и услуг. Он добавил, что реализация такого варианта потребует изменения нормативно-правовой базы.
Впрочем, первые предложения были озвучены уже вчера. Так, рост тарифов на газ для промышленности в 2012 году может составить 6% против заложенных сейчас 15%, в 2013 году — 5,5% и затем 5%. «Для населения рост останется на уровне 15%», — уточнил Клепач. Аналогичные варианты прорабатываются и по тарифам на электроэнергию. При этом в 2011 году рост тарифов на электроэнергию составит, по прогнозам Минэкономразвития, 13—15%.
В «Газпроме» и энергокомпаниях не комментируют возможное снижение темпов роста тарифа. «До сих пор речь шла о том, что ежегодный рост газовых тарифов должен был быть на уровне 15% для промышленных потребителей», — напоминает аналитик ИФД «КапиталЪ» Виталий Крюков. По его мнению, установление 6-процентного ограничения фактически говорит о том, что ни о каком выходе на равнодоходность поставок на внешний и внутренний рынок к 2015 году не стоит даже думать.
В «Транснефти» полагают, что 6-процентный рост тарифов не в состоянии покрыть больших расходов компании. В этот показатель кроме прочего заложены мероприятия по антитеррористической защите трубы, которые потребуют финансирования после принятия соответствующего закона. Источник в компании предполагает, что в случае введения запланированного Минфином налога на имущество сдержать рост тарифов не удастся. По подсчетам компании, речь идет о сумме около 50 млрд руб. в год. Впрочем, если тарифы будут низкими, то «Транснефть» вынуждена будет часть своих расходов переложить на плечи неф¬тяников, отметил собеседник.
Говоря о тарифах на железнодорожные перевозки, г-н Клепач сообщил, что в 2012 году их рост планируется ограничить на уровне 7,4%. В начале декабря 2010 года правительство утвердило рост тарифов на грузоперевозки на 2011 год на 8%. В следующем году РЖД предлагают увеличить тариф на 11,7% и выделить монополии 40 млрд руб. субсидий из госбюджета для компенсации финансовых потерь от недостаточно высокой тарификации.
В то же время глава РЖД Владимир Якунин называет экономически обоснованной индексацию тарифов на следующий год на 23%. Вчера глава монополии заявил, что при пересмотре прогнозов экономического развития должны меняться ранее утвержденные железнодорожные тарифы. «Мое предложение — проиндексировать на этот год на 3,8%, а также рассмотреть вопрос о дополнительном субсидировании на 2012 год, чтобы компания могла выполнить поставленные задачи», — подчеркнул Якунин.
Аналитик ФК «Открытие» Вадим Митрошин говорит, что обсуждение тарифов на услуги естественных монополий всегда было сложной процедурой. Предлагаемые ограничения выглядят как индексация тарифа, даже не догоняющего инфляцию, и с этим наверняка будут не согласны естественные монополии, затраты которых растут в реальном выражении больше чем на 5—6%. По мнению г-на Митрошина, обсуждение этой темы будет длиться еще не один год.
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