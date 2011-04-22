Мошенники сядут в тюрьму за любые операции по безналу

Уголовная ответственность может грозить не только мошенникам на рынке пластиковых карт, но и нечестным гражданам, использующим любые инструменты безналичного расчета. Такое предложение рассмотрtk комитет Госдумы по финансовому рынку. Поправки к законодательству ужесточат наказание за мошенничество лишь в рамках закона о национальной платежной системе. Мошенничества с использованием платежных терминалов пока вне поля зрения депутатов.

Как стало известно РБК daily, председатель комитета по финансовому рынку Владислав Резник решил дополнить предложение депутата Анатолия Аксакова о введении уголовной ответственности за мошенничество с пластиковыми картами. Он предложил прописать в Уголовном кодексе ответственность за изготовление или сбыт поддельных платежных документов, а также за введение их в оборот. «Комитет в целом поддерживает концепцию законопроекта», — говорится в заключении комитета, но УК «должен установить ответственность за изготовление и использование не только поддельных платежных карт, но и более широкого спектра инструментов, позволяющих осуществлять безналичные расчеты». Как с заключением договора банковского счета, так и без него.

Сфера безналичных расчетов в России регулируется в основном нормативно-правовыми актами Банка России. Законодательство о национальной платежной системе позволит сформулировать эти нормы на рамках федерального закона. Оно призвано урегулировать порядок денежных безналичных расчетов в любой форме, включая такие средства платежа, как электронные деньги и мобильные платежи.

Председатель комитета по платежным системам и банковским инструментам Национальной ассоциации участников электронной торговли Борис Ким назвал решение комитета Госдумы разумным. «Уголовная ответственность за подобное мошенничество даст существенный толчок развитию безналичных расчетов», — уверен Борис Ким. Но по его словам, это произойдет после конкретных прецедентов — наказаний, сроков по уголовным делам.

Однако финансовый омбудсмен и депутат Госдумы Павел Медведев считает, что предложения комитета не покрывают все поле возможностей, которое используют мошенники. «К сожалению, мошенничества при переводе средств через платежные терминалы так и не подпадут под уголовную ответственность», — сетует г-н Медведев.