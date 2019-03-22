Воспитанники детских домов готовятся к соревнованиям по футболу "Будущее зависит от тебя"

Игры полуфинала Всероссийских открытых соревнований «Будущее зависит от тебя» пройдут во Владивостоке 22-24 апреля

Российский футбольный союз (РФС) и компания «МегаФон» заключили новое соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания состоялась в четверг, 21 марта, в Доме футбола в Москве. Соглашение было подписано президентом РФС Александром Дюковым и генеральным директором ПАО «МегаФон» Геворком Вермишяном. Оператор и РФС плодотворно сотрудничают уже много лет в организации турнира по футболу среди команд детских домов «Будущее зависит от тебя». Активное участие в нем принимают и ребята из Приморского края, вошедшие в число победителей по результатам 2018 года.

Соглашение будет действовать до 2021 года. По его условиям, в ближайшие три года МегаФон будет телеком-партнером сборной России по футболу и стратегическим партнером российского футбола.

Документ предусматривает совместную деятельность РФС и МегаФона по развитию и популяризации российского футбола, реализацию партнерских проектов, в том числе традиционных всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов «Будущее зависит от тебя», а также продвижение новых стратегических инициатив.

«В футбол гоняют во дворе мальчишки, играют на стадионах профессиональные команды, его смотрят по телевизору и в интернете. Это эмоции и переживания игроков, тренеров и болельщиков. А МегаФон помогает транслировать эти эмоции при помощи самого быстрого мобильного интернета и наших лучших цифровых сервисов. Летом мы стали частью сумасшедшего по энергетике праздника - Чемпионата мира по футболу. МегаФон, выступив техническим партнёром «Национального Центра Информатизации», построил инфраструктуру и обеспечил бесперебойную связь для всех участников и болельщиков. С РФС нас связывают давние партнерские отношения. Мы много лет работаем над популяризацией футбола, разрабатываем сервисы для болельщиков, проводим масштабный турнир среди команд для воспитанников детских домов и школ-интернатов. МегаФон рад выступать телеком партнером сборной России по футболу и стратегическим партнером российского футбола", - рассказал генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

«Российский футбольный союз и МегаФон уже имеют многолетний позитивный опыт сотрудничества. Мы рады, что ведущая телекоммуникационная компания страны оказалась заинтересована не только в продолжении, но и в расширении партнерства с РФС. МегаФон активно участвует в развитии футбола - спорта номер один в стране. Мы же, со своей стороны, уверены, что сотрудничество с РФС позволит компании эффективно решать задачи в рамках своей маркетинговой стратегии», - отметил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Всероссийские открытые соревнования по футболу среди воспитанников детских домов «Будущее зависит от тебя», проводимые МегаФоном, за годы своего существования объединили десятки тысяч юных футболистов, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. В Приморском крае уже 9 лет оператор проводит их при активной поддержке Департамента физкультуры и спорта Приморского края, Департамента образования и науки Приморского края, Российского футбольного союза. Дальневосточники неоднократно становились призерами финальных игр, а команда Уссурийского центра содействия семейному устройству детей-сирот в прошлом году стала чемпионом и завоевала главный приз – поездку в Лондон в гости к футбольному клубу «Арсенал».

«Благодаря сотрудничеству Дальневосточного футбольного союза и МегаФона тысячи ребят получают возможность играть, встречаться со своими сверстниками из других регионов, открывать для себя новые горизонты. Многие из них после этого решают связать свою жизнь с футболом – продолжают играть или даже становятся тренерами. Мы рады, что наше взаимодействие будет продолжаться», - сказал президент Дальневосточного футбольного союза Владимир Крысин.

В этом году Владивосток по традиции примет юных футболистов, оказавшихся без попечения родителей, со всего Дальнего Востока и Восточной Сибири. Игры полуфинала Всероссийских открытых соревнований «Будущее зависит от тебя» пройдут 22-24 апреля.