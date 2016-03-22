"Дальневосточный гектар": учесть все нюансы

В последнее время проект федерального закона о выделении гектара земли на территории Дальневосточного федерального округа является одной из самых обсуждаемых тем в Якутии. Документ вызвал неоднозначную реакцию и много вопросов.

Якутия стала единственным регионом, официально внесшим поправки и предложения в проект закона, находящегося в Государственной Думе в режиме второго чтения. Парламент и правительство республики отстаивают интересы северного региона на федеральном уровне на разных площадках: в Государственной Думе, Совете Федерации, в Правительстве РФ, в Общественной палате страны.

Голос республики услышан. Инициаторы законопроекта - представители Минвостокразвития России - недавно заявили, что Государственное Собрание (Ил Тумэн) Якутии «принимает наиболее активное участие в разработке законопроекта о «дальневосточном гектаре». Об этом в интервью рассказал директор департамента развития человеческого капитала, территориального и социально-экономического развития регионов Дальнего Востока Минвостокразвития России Григорий СМОЛЯК. «Государственное Собрание (Ил Тумэн) подготовило целый пакет предложений к законопроекту. По нашей информации, ими уже активно занимаются профильные комитеты Государственной Думы», - подчеркнул он.

Коллективное законотворчество

Напомним, что впервые предложение о создании механизма бесплатного выделения каждому жителю Дальнего Востока и каждому гражданину России, который хотел бы приехать на Дальний Восток, одного гектара земли было высказано 19 января 2015 года заместителем председателя правительства РФ - полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием ТРУТНЕВЫМ на встрече с Владимиром ПУТИНЫМ. Юрий Трутнев озвучил тогда основные новеллы будущего законопроекта: данные земли могут использоваться «для ведения сельского хозяйства, для создания бизнеса, лесного, охотничьего хозяйства». Он предложил предоставлять земли на пять лет, в случае использования потом закреплять эту землю за собственником, в случае отсутствия использования - изымать. Кроме того, предложил ограничить вторичный оборот с точки зрения продажи иностранным юридическим и физическим лицам. Президент одобрил предложением своего представителя в ДФО.

Буквально через неделю при Минвостокразвития была создана рабочая группа по разработке проекта закона, в которую вошли и представители регионов. Заметим, что работа над проектом закона была поистине коллективной, перед внесением его в Госдуму было разработано пять вариантов документа. А от регионов Дальнего Востока поступило 36 предложений.

Прежде всего, были учтены предложения Якутии о предоставлении земельных участков бесплатно только гражданам Российской Федерации, о предоставлении земельных участков в безвозмездное пользование сроком на пять лет с правом последующего бесплатного приобретения в собственность при условии целевого использования в целях исключения злоупотреблений. Кроме того, в статье 6 законопроекта частично учтено предложение о передаче полномочий по переводу земель и земельных участков из категории земель лесного фонда в иные категории субъектам Российской Федерации.

- Регионы сами должны определять, каким образом и какие земли предоставлять для реализации закона о «дальневосточном гектаре», - считает председатель постоянного комитета парламента Якутии по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир ПРОКОПЬЕВ. - Имея всю необходимую информацию, им лучше будет принимать те или иные решения.

Не праздный интерес

Жители Якутии к проекту революционного земельного закона изначально проявили большой интерес. И это подвигло депутатов Госсобрания (Ил Тумэн) вести скрупулезную работу с предложенным законопроектом не только в стенах парламента, но заняться разъяснительной работой с населением.

«Плюсы» и «минусы» законопроекта о предоставлении земельных участков в ДФО были обсуждены на расширенном заседании постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии. Была создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли парламентарии, представители министерств и ведомств, общественность республики.

Парламентом Якутии был принят план, детально предусматривающий действия министерств и ведомств республики по реализации закона о «дальневосточном гектаре». Один из первых шагов - наведение порядка в кадастровом учете земель. Министерство имущественных и земельных отношений Якутии направило в федеральную службу данные о земельных участках, которые необходимо внести в Базу данных электронного сервиса по предоставлению гражданам земельных участков на территории ДФО. Это данные об особо охраняемых природных территориях местного и регионального значения, о защитных лесах в пределах лесного фонда, о водных объектах, о местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, о землях, загрязненных опасными отходами, о землях, занятых воинскими и гражданскими захоронениями и т. д. Был подготовлен анализ наличия на территории Якутии земель и земельных участков, свободных от прав третьих лиц; направлены географические координаты лицензионных участков в границах учтенных запасов и прогнозных ресурсов полезных ископаемых. Все это было сделано для того, чтобы человек, вошедший через интернет в Базу данных электронного сервиса, не мог претендовать на те или иные земли, имеющие особый статус.

Парламентарии Якутии направили в Государственную Думу отзыв на проект закона о «дальневосточном гектаре», который содержал консолидированное мнение законодателей, исполнительных органов, общественности республики. В частности, в нем было отмечено, что в обсуждаемом законопроекте не в полной мере учтены интересы населения, проживающего на территории ДФО, а также недостаточно урегулированы многие вопросы в сфере земельных отношений. В отзыве был обозначен целый ряд концептуальных замечаний к проекту закона и предложений для их устранения.

Было высказано предложение о необходимости поэтапной реализации закона. С чем инициаторы позже согласились - закон не будет реализовываться в ускоренном режиме, и «пилотный запуск» произойдет в девяти муниципальных образованиях на Дальнем Востоке, в каких - главы дальневосточных регионов решили сами. К примеру, в Якутии реализация закона начнется с Намского улуса. В этот период будет апробирован механизм действия закона. Позже планируется постепенное вступление в силу закона для всех жителей Дальнего Востока, позднее - для всех россиян.

Предложено ввести «ценз оседлости», что обязательно нужно прописать в проекте закона, который позиционировался как эффективный механизм для привлечения населения на дальневосточные территории и предотвращения оттока населения. Якутия предложила, чтобы через пять лет земельный участок оформлялся в собственность безвозмездно только тем гражданам, которые переехали на постоянное место жительства на территорию ДФО. Предложено в первую очередь бесплатные земельные участки предоставлять коренному населению. Предложено, кроме того, чтобы земельные участки выделялись для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, осуществления крестьянского хозяйства и фермерской деятельности, сельскохозяйственного производства, а также для осуществления иных видов деятельности, определенных законом субъекта Российской Федерации.

Одной из основных поправок Ил Тумэна является запрет на выделение земель с «особым статусом» - территорий традиционного проживания, традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, а эти земли занимают 39% всей территории республики (121 млн 389 тыс. га). От того, будет ли поддержана Государственной Думой именно эта поправка Ил Тумэна, зависит, какая площадь территории Якутии подпадет под реализацию закона о «дальневосточном гектаре». Напомним, при учете предложений республики площадь земель, подпадающих под действие законопроекта, составит 60 млн 940 тыс. га (20%); в противном случае под действие законопроекта подпадут уже 59% территории Якутии (182 млн 329 тыс. га).

Также предлагается отказывать в выделении участка, если он расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории и если земельный участок испрашивается в целях заготовки древесины. Кроме того, внесены поправки, регулирующие запрет на выделение земельных участков, расположенных в границах учтенных запасов полезных ископаемых.

Поправки Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) поддержали в ряде субъектов Российской Федерации, в том числе и дальневосточники: Законодательное Собрание Камчатского края, Законодательная Дума Хабаровского края, Дума Чукотского автономного округа.

Спикер парламента республики Александр Жирков отмечает, что Якутия является практически единственным регионом, внесшим официальные поправки в проект федерального закона о «дальневосточном гектаре». Причина - в особенности республики, в наличии здесь земель традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, которые республика пытается исключить из-под действия закона.

Отстаивать свою позицию, по словам Александра Жиркова, парламентарии республики будут последовательно. Он даже допускает ситуацию, когда в случае непринятия тех или иных предложений республики придется объявлять мораторий по тем или иным положениям уже принятого федерального закона, в том числе с участием Конституционного суда Российской Федерации.

Работа над законопроектом продолжается. 

Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2016 год.