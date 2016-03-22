Сахалин ставит на агропром и горнолыжку

Председатель правительства России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал постановления о создании двух территорий опережающего социально-экономического развития в Сахалинской области - «Горный воздух» и «Южная», пишет Деловая газета «Золотой Рог». Таким образом первые сахалинские ТОР получили свой юридический статус, а общее количество действующих ТОР на Дальнем Востоке увеличилось до 12.

Как отметил министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА, «специализация территорий соответствует стратегическим направлениям Сахалинской области. Это туризм, сельское хозяйство, животноводство. Всего в рамках двух территорий опережающего развития планируется реализовать 11 различных проектов». Частные инвестиции якорных инвесторов ТОР составляют 12,4 млрд рублей.

ТОР «Горный воздух» создается на базе одноименной горнолыжной базы. В ТОР также войдут санаторий «Синегорские минеральные воды», прибрежная зона города Невельска и остров Монерон. Якорные инвесторы ТОР «Горный воздух» намерены реализовать семь различных инвестпроектов на общую стоимость свыше 6,1 млрд рублей. Инвестиции в инфраструктуру будут выделены из регионального бюджета в размете 10,03 млрд рублей и пойдут на создание горнолыжных объектов, инженерной инфраструктуры и аэровокзального комплекса.

По словам Александра Галушки, столь значительные вложения регионального бюджета оправданы. Предполагается, что благодаря созданию ТОР поток туристов на Сахалин увеличится до 1 млн человек к 2025 году. Он отметил, что уже сейчас горнолыжную базу «Горный воздух» ежегодно посещают тысячи любителей горнолыжного спорта из всех уголков мира. «Благодаря снежной зиме, которая длится на Сахалине независимо от календарных обозначений, продолжительность горнолыжного сезона составляет 5 месяцев - с декабря до конца апреля. Однако комплекс работает круглый год», - уточнил министр. Здесь функционирует современная и комфортабельная гондольно-кресельная канатная дорога, обустроены прекрасные трассы с ночным освещением. В марте 2015 года на Сахалине проходили открытый чемпионат и первенство России по горнолыжному спорту, были разыграны медали чемпионата в слаломе-гиганте у мужчин и определены сильнейшие горнолыжницы в этой дисциплине среди юниорок.

Четыре якорных инвестора сельскохозяйственной ТОР «Южная» - «Грин Агро-Сахалин», «Мерси Инвест Групп», совхоз «Заречное» и совхоз «Тепличный» - вложат в свои проекты 6,3 млрд рублей. В рамках ТОР планируется создать крупные животноводческие комплексы, бройлерные производства, а также развивать овощеводство. Инфраструктура в размере 1,46 млрд рублей финансируется за счет региональных бюджетных средств.

Напомним, решение об образовании сахалинских ТОР было принято в декабре на заседании Подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Предложения по созданию новых ТОР было внесено Минвостокразвития. Подписанными постановлениями определены местоположение границ территорий «Горный воздух» и «Южная», перечень видов экономической деятельности, при проведении которых на данных ТОР действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, минимальный объем капитальных вложений резидентов. Также устанавливается, что на территории ТОР применяется таможенная процедура свободной экономической зоны.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.