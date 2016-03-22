На Дальнем Востоке задолженность граждан по кредитам составила 537,8 млрд рублей

Руководитель Дальневосточного ГУ Банка России Сергей Левчаков рассказал о новой структуре Банка России в ДФО

Дальневосточное Главное управление Банка России год назад прописалось во Владивостоке, сконцентрировав в Приморье основные управленческие функции и подтвердив тем самым растущий деловой статус региона. Руководитель Дальневосточного ГУ Банка России Сергей ЛЕВЧАКОВ дал эксклюзивное интервью Деловой газете «Золотой Рог».

- Сергей Михайлович, реорганизация главных управлений Банка России в субъектах Федерации ДФО завершилась более года назад. Что она изменила для самого надзорного органа, для участников рынка?

- Для участников рынка - а под надзором Банка России находятся банки, страховые компании, микрофинансовые организации, эмитенты ценных бумаг, профессиональные участники фондового рынка и другие небанковские финансовые организации - наша реорганизация ничего не изменила. Точки компетенции, принятия решений остались за регионами, это наши фронт-офисы, которые непосредственно соприкасаются с представителями финансовой индустрии.

Изменилась вертикально интегрированная структура самого Банка России в ДФО. Были оптимизированы управленческие функции, укрупнен функционал ряда подразделений. В частности, мы централизовали бухгалтерию. Параллельно шла оптимизация расчетной сети Банка России на территории ДФО.

- Что главное для сотрудников старинного особо охраняемого особняка на Светланской? Можете раскрыть секреты?

- Нет никаких секретов. В центре внимания – достоверность отчетности и соблюдение законодательства нашими поднадзорными. Под особым контролем, к примеру, находятся операции банков, направленные на финансирование долгосрочных и рискованных проектов собственников кредитных организаций за счет вкладчиков и кредиторов – юридических и физических лиц. Банк России на постоянной основе проводит мониторинг операций, которые могут быть расценены как сомнительные. Мы оцениваем соответствие масштабов деятельности заемщика, отраженных в отчетности, и того, что есть в реальности, используя для этого разные источники информации, анализируем денежные потоки компаний и движение материальных ценностей. И направляем кредитным организациям соответствующие рекомендации по итогам этой работы.

Все меняется, и сегодняшний надзор в банковской системе очень сильно отличается от того, который был, например, в 1994 году, когда я пришел в эту сферу, скажем так, по глубине анализа. Банковское законодательство постоянно совершенствуется и направлено на защиту интересов вкладчиков и кредиторов. Для экономики страны сегодня наступили не самые простые времена, и это заставляет еще тщательнее выявлять риски для их снижения, чтобы предотвратить худшие сценарии для банков.

Если говорить о некредитных финансовых организациях, то здесь мы осуществляем надзор за деятельностью микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, жилищных накопительных кооперативов, ломбардов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые работают на территории ДФО. Важнейшее направление – это выявление и предотвращение недобросовестных практик на рынке микрофинансирования.

Деньги для немедленного счастья

- Микрофинансирование, наверное, не самая значимая для экономики региона сфера, но с точки зрения общественного внимания весьма актуальная. Именно здесь сегодня много жалоб…

- Надзорные функции в отношении микрофинансовых организаций ГУ осуществляет с прошлого года. В рамках действующего законодательства проводится определенный набор процедур, которые позволяют выводить с рынка нечистоплотных игроков. К организациям, занимающимся микрокредитованием, сегодня предъявляются такие же требования в области легализации, как и к банкам: им необходимо обеспечить сдачу достоверной отчетности, наладить учет, задействовать в работе с контролирующими органами интернет-технологии. Думаю, не все выдержат возрастающие дополнительные операционные нагрузки. Сейчас происходит эволюционный процесс в этой сфере. При этом скажу, что по нашей инициативе в прошлом году из реестра микрофинансовых организаций в ДФО было исключено 34 субъекта.

Но здесь я хочу акцентировать внимание на очень важном моменте обращаясь за кредитом в банк или микрофинансовую организацию, нужно, прежде всего, рассчитать собственные возможности исполнения подписанного договора. Деньги ведь нужно возвращать в любом случае. Насколько вы можете с этим справиться и в каком обозримом времени? Учитываете ли риски потери работы и так далее?

Кроме того, существуют так называемые черные кредиторы, то есть компании, которые предлагают деньги взаймы, но делают это не соблюдая законодательство. Не дайте себя обмануть, не заключайте договоры с мошенниками! Прежде чем подписывать документы о займе, надо убедиться, что организация, которая его предлагает, работает легально. Например, проверить наличие микрофинансовой организации в государственном реестре можно на сайте Банка России.

Чтобы защитить заемщика, предотвратить его попадание в долговую зависимость, при непосредственном участии Банка России разработаны поправки в закон об МФО, согласно которым уже с конца марта этого года начисление процентов в краткосрочных займах, «займах до зарплаты», ограничивается четырехкратным размером суммы займа. То есть, если гражданин взял 5 тысяч, отдавать ему придется максимум 20 тысяч.

И вне зависимости от того, обратились вы за заемными средствами в банк или в МФО, не подписывайте документы, если есть сомнения в возможности исполнить условия договора и вернуть долг.

- Чтобы потом не иметь дело с коллекторами, которые сегодня тоже – «герои дня»?

- Это – отдельная тема. Но в любом случае, если назревает проблема с возвратом кредита, нужно заранее обсуждать ситуацию с кредитором. Идти в банк или МФО, представлять документы. Если дело дошло до суда, то идти в суд, а не пускать все на самотек. Иной раз приходится рассматривать просто абсурдные жалобы граждан на банк, который не дает кредит, чтобы закрыть кредиты в других банках. Человек же сам договор подписывает, он должен делать это обдуманно.

- Раз уж мы затронули тему невозврата долга, то скажите, насколько велика просрочка кредитов гражданами в банках ДФО? Какова здесь тенденция?

- Очевидно, что объем кредитования граждан в последние два года сокращается. В цифрах это выглядит так: по состоянию на 1 января 2016 года задолженность граждан по кредитам в рублях и иностранной валюте в ДФО составляла 537,8 млрд рублей – это на 6,5% меньше, чем показатель на 1 января 2015 года. При этом за год населению в округе было выдано всего 281,6 млрд рублей, что составляет 65% от уровня 2014 года.

Да, кредиты стали менее доступны, но не скажу, что кредитование свернулось, а банки сели на денежную «кубышку» и не хотят работать с гражданами. Это, конечно же, не так. Банки не могут просто сидеть и ждать хороших времен: их ресурсы сформированы главным образом за счет вкладов, а по вкладам надо платить проценты… Кредитным организациям нужна прибыль, а она, как бы ни менялась структура доходов, все равно формируется в основном за счет работы на кредитном рынке.

Стоимость потребительского кредита стала несколько выше, но это – плата за риск. Риски растут вслед за ухудшением экономической ситуации (сегодня это падение потребительского спроса, рост безработицы и так далее) и снижаются, как только эта ситуация выправляется, становится оптимистичнее.

Если говорить о просроченной задолженности, то ее доля за год несколько выросла и составила 6,6% от общего кредитного портфеля. Региональная статистика показывает, что самая высокая доля просрочки в ДФО в Приморском крае – 8,2%, при этом здесь и самый большой кредитный портфель.

Однако в последнее время наблюдается тенденция к снижению доли просроченной задолженности. Пока мы говорим о ней очень осторожно, но надеемся на ее продолжение.

Связанные одной цепью

- Ситуация с кредитованием корпоративного сектора – это в значительной степени отражение положения дел в экономике в целом. Как тут обстоят дела? О чем говорят цифры?

- В последнее время снижаются объемы хозяйственной деятельности предприятий и, соответственно, спрос на кредитные ресурсы банков. В то же время для банков повысился уровень принимаемых рисков при кредитовании предприятий по причине ухудшения финансового состояния заемщиков. Эти факторы, естественно, привели к снижению объема кредитов, предоставленных юридическим лицам и предпринимателям в ДФО.

Здесь такая статистика: на 1 января 2016 года задолженность по кредитам в рублях и иностранной валюте составляла 942,9 млрд рублей, что на 4,6% выше аналогичного показателя 2015 года. При этом объем кредитов, предоставленных данной категории заемщиков за прошлый год, снизился почти на треть (661,7 млрд рублей). Доля просроченных кредитов изменилась незначительно: с 8,1% до 8,5%.

- А как здесь Приморский край выглядит?

- Лучше, чем в среднем по ДФО. Просроченная задолженность – всего 6,7%. Но я хочу отметить, что большинство просроченных кредитов отнюдь не являются дефолтными, они обслуживаются с определенной периодичностью.

- Для банков всегда самая главная ценность и главный риск – это доверие клиентов. Как складывались сберегательные настроения граждан? Много ли они денег из банков забрали за год?

- Уровень доверия населения к банковской системе достаточно высок. Кто-то, конечно, забирал деньги из банков, но это нормальная ситуация. При этом общий объем вкладов граждан в банках ДФО к концу прошлого года вырос на 10% и составил 902 млрд рублей. В общей сложности, включая деньги населения и предприятий, объем привлеченных средств увеличился на 12%, до 1,51 трлн рублей, которые стали основой для ресурсов банков.

- Не сильно ли тесно банкам сегодня на нашем региональном рынке?

- Если в регион продолжают приходить новые игроки, значит они видят в этом смысл. Занять значимую долю можно только имея конкурентоспособную линейку продуктов. Конечно, в основном рынок сегодня занят уже действующими банками, но приход новых – это несомненный плюс для региона и его населения. И в этом секторе экономики, как нигде, все определяется рыночными условиями и конкурентоспособностью.

Лариса ЛАРИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.