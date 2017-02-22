Против Департамента лесного хозяйства Приморского края возбуждено уголовное дело

Некачественное лесоустройство – одна из причин незаконной заготовки древесины под прикрытием разрешительных документов на Дальнем Востоке, считает WWF России.

В Приморье по итогам прокурорской проверки деятельности Департамента лесного хозяйства края возбуждено уголовное дело по факту халатности при проведении лесоустроительных работ, организованных в декабре 2015 года, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Проверяющим были предоставлены документы о том, что соответствующие работы якобы выполнены в сжатый срок. Между тем, срок выполнения таких работ явно несоизмерим с их объемом, что послужило основанием для выборочных натурных проверок с привлечением специалистов Департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу, Приморского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» и Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF).

При выборочном изучении результатов выполненных работ по 8-ми государственным контрактам было установлено, что 7 из них фактически не исполнены. При этом они были приняты и оплачены государственным заказчиком. Общая стоимость якобы выполненных работ составила порядка 2,5 млн рублей.

«Новый шаг прокуратуры свидетельствует о ее серьёзном намерении сломать порочную практику подготовки материалов лесоустройства и другой проектной документации, так сказать, «за столом», без выезда в лес, когда во главу угла ставится лишь соответствие данных документов лесохозяйственным нормативам и совершенно забывается о необходимости выполнения всех норм природоохранного законодательства. Есть и еще одна проблема: на практике отсутствует ответственность проектировщиков за некачественное выполнение лесоустроительных работ. WWF России обращает внимание на многочисленные примеры незаконных рубок ухода, изначально назначенные с нарушением законодательства, ответственность за которые несут только лесазаготовители», – комментирует руководитель отдела по устойчивому лесопользованию Амурского филиала WWF России Дмитрий Сычиков.

При проведении лесоустройства или лесопатологического обследования производится оценка (таксация) лесов и их характеристик, таких как возраст, высота, диаметр, полнота, породный состав древостоя. На их основании в дальнейшем составляется план рубок, например, проект освоения лесов. Именно с помощью лесотаксационных данных можно понять, достигло ли насаждение возраста рубки, нуждается ли оно в проведении рубок ухода и т.д. Однако на практике лесотаксационные данные могут намеренно искажаться, чтобы «подогнать» насаждение под рубку ухода или санитарную рубку.

Это в первую очередь становится возможным из-за отсутствия контроля качества лесоустройства — только некоторые организации, занимающиеся лесоустройством, имеют свои внутренние процедуры, призванные обеспечить качество проведенной таксации лесов. На уровне государства или третьей независимой стороны механизмы такого контроля фактически отсутствуют по разным причинам. Так как лесоустройство производится, как правило, на большой территории, контроль качества может быть достаточно затратным мероприятием. Как отмечает Дмитрий Сычиков, чтобы исключить манипуляции таксационными данными при планировании рубок ухода, достаточно провести выборочную проверку точности таксации в лесохозяйственных выделах, в которых назначаются рубки.

Именно на эти проблемы обратил внимание WWF России в обзоре «Практика рубок ухода и санитарных рубок на Дальнем Востоке России: законное прикрытие незаконных рубок», выпущенном в конце 2016 года. В нем разбирается ситуация, сложившаяся в Приморском и Хабаровских краях, когда основная доля незаконной заготовки осуществляется под прикрытием разрешительных документов. Незаконные рубки, ведутся, в том числе, в ареале амурского тигра, угрожая его местам обитания. В обзоре собраны наиболее показательные примеры незаконных рубок ухода и санитарных рубок, которые, к сожалению, являются скорее повсеместной практикой, чем исключением из правил.