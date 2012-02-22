На Колыме появятся новые заводы

Областная целевая программа «Развитие предприятий промышленности строительных материалов, изделий и конструкций в Магаданской области на период до 2020 года» утверждена на заседании областной администрации.

Вице-губернатор Николай КАРПЕНКО отметил, что программа имеет важное значение для территории, так как её основная цель – создание современных высококачественных производств строительных материалов, изделий и конструкций.

До 2015 года планируется осуществить модернизацию и технически перевооружить действующие предприятия по производству строительных материалов, изделий и конструкций. Второй этап – обоснование, проектирование и строительство новых предприятий промышленности строительных материалов, изделий и конструкций, необходимых для строящихся горнорудных предприятий, металлургических заводов, дорог, иных объектов. В регионе планируется строительство цементного завода, завода по производству цементно-стружечной плиты, строительство деревоперерабатывающего предприятия в Среднеканском районе с использованием местной древесины для производства каркасно-панельных полносборных легковозводимых зданий, расширение завода по производству базальтового утеплителя, а также реконструкция и создание других предприятий. В качестве источников финансирования программы привлекаются средства областного бюджета и внебюджетные источники.

«Дальневосточный капитал».