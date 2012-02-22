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Поставки СПГ с Сахалина в Южную Корею вырастут
Sakhalin Energy, оператор проекта «Сахалин-2», до апреля 2012 года может поставить дополнительную партию сжиженного природного газа (СПГ) объемом 145 тысяч кубометров южнокорейской компании «Когаз».
Наблюдательный совет «Сахалин-2» одобрил поставку дополнительного объема СПГ для «Когаз» в зимний сезон 2011 контрактного года, который заканчивается 31 марта 2012 года.
Sakhalin Energy в минувшем году отправила потребителям 164 партии СПГ. Одна стандартная партия СПГ равна 145 тыс. кубометров СПГ, или 87 млн кубометров природного газа. Производство СПГ в рамках проекта в 2011 году сохранилось на уровне 10 млн тонн. Завод по производству СПГ Sakhalin Energy на юге Сахалина был запущен в феврале 2009 года. Его проектная мощность – 9,6 млн тонн в год, что эквивалентно 5% мирового производства СПГ.
«Дальневосточный капитал».
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