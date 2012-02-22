У «Газпром инвест Восток» новый генеральный

Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ провел рабочую встречу с заместителем председателя правления ОАО «Газпром» Виталием МАРКЕЛОВЫМ.

Виталий Маркелов представил полпреду нового генерального директора ООО «Газпром инвест Восток» Вячеслава МИХАЛЕНКО. На встрече обсуждены вопросы реализации Восточной газовой программы, а также Программы газификации регионов. В частности, отмечалось, что соглашения об осуществлении Программы подписаны с властями Камчатского края и Сахалинской области. Аналогичные соглашения в ближайшее время должны быть заключены с органами власти Приморского и Хабаровского краев.

В 2012 году в Программе газификации участвуют 69 субъектов РФ, в том числе регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока, где реализуется Восточная газовая программа. Программа осуществляется совместно «Газпромом» и властями субъектов Федерации. При этом компания финансирует доведение газа до населенных пунктов, а региональные власти отвечают за прокладку уличных сетей и подготовку потребителей к приему газа.

«Дальневосточный капитал».