«Газпром» и Shell довольны сотрудничеством

ОАО «Газпром» и Royal Dutch Shell plc успешно сотрудничают в рамках реализации проекта «Сахалин-2», об этом было заявлено во время встречи главы газового концерна Алексея МИЛЛЕРА с главным исполнительным директором Shell Питером ВОЗЕРОМ.

Стороны рассмотрели деятельность «Газпрома» и Shell в рамках Протокола о глобальном стратегическом сотрудничестве и отметили успешную деятельность компаний на глобальном энергетическом рынке.

Напомним, 18 апреля 2007 года ОАО «Газпром» и акционеры компании «Сахалинская Энергия» (Royal Dutch Shell plc, Mitsui & Co. Ltd и Mitsubishi Corporation), являющейся оператором проекта «Сахалин-2», подписали Соглашение о купле-продаже, в соответствии с которым «Газпром» приобрел 50% плюс одна акция «Сахалинской Энергии». 30 ноября 2010 года ОАО «Газпром» и Shell подписали Протокол о глобальном стратегическом сотрудничестве, предусматривающий расширение взаимодействия компаний в области разведки, добычи, переработки и распределения углеводородов на российском и международном рынках энергоресурсов.

16 июня 2011 года были подписаны Основные положения соглашения между ОАО «Газпром нефть» и Shell, в рамках которого стороны изучат возможности создания совместного предприятия по реализации проектов в Западной Сибири, а также в других регионах России и третьих странах.

Кроме того, во время совещания по вопросам социально-экономического развития региона губернатор Сахалинской области Александр ХОРОШАВИН заявил, что правительство региона обсуждает с «Газпромом» возможность строительства на острове НПЗ, что, по мнению губернатора, позволит решить проблемы с топливом на Сахалине.

«Дальневосточный капитал».