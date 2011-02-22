Расставание без слез

Самым неконфликтным вариантом расстаться с работником всегда считалось увольнение по «соглашению сторон». Данное основание, предусмотренное ст. 78 Трудового Кодекса, действительно наименее проблематично при применении и не несет практически никаких рисков для работодателя. Однако следует обратить внимание на некоторые детали, которые не всегда берутся в расчет работодателями.

О них в интервью «ЗР» рассказывает Дмитрий КОФАНОВ, генеральный директор компании NS Consulting (Москва), экономист, юрист по трудовому праву, автор ряда статей на тему трудового законодательства и кадрового делопроизводства, постоянный эксперт известного информационного портала о бизнесе и новациях www.brainity.ru.

- Дмитрий, какие требования предъявляются к такому документу как соглашение сторон?

- Хотя в законодательстве не содержится прямого указания на правила составления соглашения сторон о прекращении трудового договора, рекомендуется руководствоваться требованиями, аналогичными с самим трудовым договором. А именно: оно должно быть составлено в письменной форме, в двух экземплярах и подписано обеими сторонами трудовых отношений - работником и работодателем. Хотя существуют судебные решения, говорящие о том, что поскольку в Трудовом кодексе не установлена именно письменная форма данного соглашения, то устная договоренность тоже имеет право на существование, однако это скорее исключение, чем правило.

- При подписании соглашения о расторжении трудового договора нередки ситуации, когда в соглашении упоминаются суммы «отступных». Это законно?

- Вполне. Но если сумма достаточно крупная, то работодатель периодически прописывает некий график выплаты такой компенсации. В то же время в соответствии с требованиями ст. 140 Трудового кодекса РФ все выплаты с работником производятся в день увольнения, и в случае дальнейших выплат возможны вопросы со стороны налоговых ведомств об экономической обоснованности таких выплат.

- А можно ли прописать в этом соглашении обязательство работника не работать на конкурентов или не переманивать сотрудников?

- Прописать это, конечно, можно. Но необходимо помнить, что нормативно-правовым актом, обладающим высшей юридической силой, является Конституция, в которой право на труд и право на осуществление предпринимательской деятельности закреплено соответственно статьями 37 и 34, и любые ограничения прав, указанные в соглашении сторон, не будут обладать юридической силой. Иными словами, Вы не сможете наказать своего бывшего работника за нарушение таких или похожих пунктов соглашения сторон.

- Были ли случаи в вашей практике, когда соглашение сторон было признано недействительным?

- Соглашение сторон обязательно для исполнения обеими сторонами, и отказаться от его исполнения можно только при добровольном согласии двух сторон, что подтверждалось и определениями Конституционного Суда, но недавно в Санкт-Петербурге было отменено соглашение сторон по заявлению работницы, которая, по ее словам, при подписании соглашения не знала, что она беременна. В мотивировке данного решения было сказано, что поскольку при заключении данного соглашения истица не осознавала своего положения и могла нести ответственность только за себя, а теперь она «не одна», то соглашение следует признать незаконным и восстановить сотрудницу на работе. Конечно, такие случаи пока единичные, но помнить о такой категории, как беременные, следует в любом случае.

- Не секрет, что в период недавнего финансового кризиса многие компании с целью сокращения издержек экономили, в том числе и на персонале, и проводили различные кадровые процедуры. По этим вопросам уже есть судебная практика?

- Да, результаты кризиса уже можно наблюдать в судебной практике. Не все сотрудники с пониманием относились к жестким кадровым решениям работодателя, в результате чего резко увеличилось количество обращений в инспекцию труда и в прокуратуру по вопросу нарушения их прав. В результате проводимых проверок и судебных процессов работодатели столкнулись с тем, что они проигрывают судебные дела, так как кадровые процедуры, несмотря на их экономическую целесообразность, проводились с нарушением требований законодательства. В результате им приходилось восстанавливать сотрудников на работе, доплачивать премии, компенсировать отпуск и т. д. А всех этих последствий можно было избежать, заранее проведя анализ той или иной ситуации. Ведь трудовое законодательство, несмотря на его кажущуюся лояльность по отношению к работнику, оставляет и другой стороне достаточно много путей и лазеек для безболезненного решения той или иной сложной ситуации и проведения нужных кадровых процедур.

- Сегодня все большую популярность приобретает такая услуга как аудит кадровой документации. В чем ее суть?

- Компания, оказывающая соответствующую услугу, проверяет кадровую документацию в организации на соответствие действующему трудовому законодательству. В процессе аудита проверяются все кадровые процедуры, правильность заполнения унифицированных форм, наличие законодательно необходимых локальных нормативных актов. Привлечение в данном случае сторонних специалистов выглядит вполне оправданной мерой, так как заказчик услуги в данном случае, помимо квалифицированной оценки ситуации, может еще и переложить ответственность за возможные будущие риски со своих плеч на чужие.