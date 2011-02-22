ОАО «Международный аэропорт Владивосток» обжалует решение Пятого Арбитражного суда

ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) обжалует принятое 16 февраля решение Пятого Арбитражного суда о признании законным требования УФАС России по Приморскому краю об установлении ОАО «МАВ» монопольно высокой цены (тарифа) на услугу топливообеспечения воздушных судов, сообщили в отделе по связям с общественностью компании.

Напомним, тяжба о цене авиакеросина началась еще в 2009 году, когда с жалобой в УФАС обратилось ОАО «Владивосток Авиа». С тех пор с разной периодичностью СМИ рассказывали о решениях, принятых то в одну, то в другую пользу.

В претензии «Владивосток Авиа» указывалось, что аэропорт необоснованно рассчитал тариф на топливо, завысив его стоимость. В ноябре антимонопольный орган на основании жалобы вынес предписание аэропорту о снижении тарифа. Но МАВ, не согласившись, обратился в Арбитражный суд, который оставил решение УФАС в силе.

Суд первой инстанции, рассмотрев дело в ноябре 2009 года, пришел к выводу, что ОАО «Международный аэропорт Владивосток» нарушило пункт 1 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции», установив монопольно высокой цену на услугу обеспечения авиатопливом равной 1543 рубля за тонну, что превышает предельный тариф на 249,16 рублей, или на 19,26%. Однако апелляционная инстанция, рассмотревшая вопрос по жалобе аэропорта, отменила это решение Приморского УФАС, вернув дело на новое рассмотрение. И вот Пятый Арбитражный суд признал решение антимонопольного органа обоснованным.

Впрочем, руководство аэропорта этим решением не удовлетворено и намерено вновь его оспорить. «В ближайшее время мы направим кассационную жалобу в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа. Хотела бы напомнить, что ранее законность тарифа уже была признана апелляционной инстанцией. Так что, учитывая сложившуюся судебную практику, а также порядок формирования тарифов, применяемый ФСТ, ОАО «МАВ» намерено и дальше отстаивать правомерность своей позиции», - сообщила директор правовой дирекции ОАО «Международный аэропорт Владвосток» Мария ТИХОНОВА.

Комментируя ситуацию, Мария Тихонова подчеркнула, что тариф ОАО «МАВ» на топливообеспечение воздушных судов, введенный в 2009 году, являлся самым низким на Дальнем Востоке, применялся ко всем авиакомпаниям и не повлиял на стоимость авиабилетов. Соответствующие документы были представлены в материалах дела. Но основным доводом УФАС для обвинения ОАО «МАВ» в установлении монопольно высокой цены являлось включение в тариф статей затрат на организацию работы служб предприятия, обеспечивающих надлежащее и безопасное оказание услуги по топливообеспечению.

Сравнительная стоимость тарифа (в 2009 году) по обеспечению авиаГСМ в аэропортах Дальнего Востока (по данным Центра Регистрации тарифов):

Владивосток – 1 543 руб./т;

Магадан – 1 785 руб./т;

Петропавловск- Камчатский 4 237, 29 руб./т;

Хабаровск – 2 156, 28 руб./т;

Южно-Сахалинск – 3 150 руб./т.

«Однако новый тариф, утвержденный Федеральной службой по тарифам для ОАО «МАВ» и действующий с 23 ноября 2010 года, эти статьи затрат включает. Кроме того, правомерность позиции ОАО «МАВ» подтверждена независимым аудиторским заключением, согласно которому экономически обоснованный тариф на услуги ОАО «МАВ» по топливообеспечению в 2009 году должен был составить 1 613 рублей, что на 5% больше фактически действовавшего», - подчеркивает менеджер аэропорта.

В компании также напоминают, что в конце 2009 года Международный аэропорт Владивосток проводил политику по демонополизации рынка авиационного топлива, предоставляемого предприятием авиакомпаниям. Были достигнуты соглашения о сотрудничестве с тремя поставщиками авиатоплива, и в результате керосин, которым заправляют самолеты, значительно подешевел.

Между тем именно с политикой демонополизации связывают некоторые эксперты затянувшуюся тарифную тяжбу, напоминая, что ОАО «Международный аэропорт Владивосток», способствующий приходу в регион других авиакомпаний, вышел из ОАО «Владивосток Авиа», некогда являвшегося монополистом на региональном рынке авиаперевозок. Высказывается также мнение, что при существующих правилах (процессах) тарифообразования спор может идти сколь угодно долго, и возможный его исход лежит более в политической, нежели экономической плоскости.

ОАО «Международный аэропорт Владивосток» создано в феврале 2008 года в рамках реорганизации ОАО «Владивосток Авиа». В октябре 2008 года принадлежавшие государству 52,16% акций аэропорта переданы в уставный капитал ОАО «Международный аэропорт Шереметьево».