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ДВМП создаст филиал во Владивостоке
Совет директоров ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, входит в Транспортную группу FESCO) на прошлой неделе принял решение о создании филиала во Владивостоке. До этого пароходство имело только филиал в Южно-Сахалинске.
Директором нового филиала назначен Виктор ПОМЕЛОВ, занимающий должности директора правового департамента ОАО «ДВМП», директора филиала ООО «Управляющая компания «Транспортная группа FESCO» во Владивостоке.
«Филиал во Владивостоке создается в рамках оптимизации структуры бизнеса в Дальневосточном регионе. Структура филиала будет определена в ближайшее время», - сообщил «ЗР» вице-президент FESCO по корпоративным коммуникациям Станислав ВАРТАНЯН.
Эксперты считают, что создаваемый филиал понадобился FESCO для реализации планов по консолидации активов ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП). Согласно озвученным договоренностям между менеджментом порта и FESCO предполагалось, что группа приобретет 100% долей ООО «М-Порта» (владеет 95,6% акций ОАО «ВМТП») в два этапа. Первые 50% FESCO выкупила, вторая половина пока остается в собственности менеджмента ВМТП.
Ранее председатель совета директоров FESCO Кирилл РУБИНСКИЙ сообщил в интервью «Интерфаксу», что FESCO не исключает, что ОАО «ВМТП» может быть разделен географически между его акционерами, если группе не удастся консолидировать 100% акций порта.
«Менеджмент порта не комментирует и не касается вопросов, которые решают между собой акционеры компании, а более точно - участники ООО «М-Порт». В то же время хотелось бы отметить, что в настоящее время ВМТП функционирует в рабочем режиме как единый технологический комплекс и какие-либо «разделения» в процессе работы порта не прогнозируются», - сообщил «ЗР» директор по корпоративному развитию ОАО «ВМТП» Вячеслав ЕКИМЦОВ.
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