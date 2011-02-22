Дальневосточные порты добавили 28%, помогли нефть и газ

Порты Дальнего Востока, в отличие от портов других бассейнов, продолжают наращивать перевалку грузов. В прошлом году, по данным Ассоциации морских торговых портов, она выросла на 28%, до 117,98 млн тонн, из которых 64,38 млн тонн (+10,2%) составили сухогрузы и 53,6 млн тонн наливные грузы, что в 1,6 раза больше аналогичного показателя 2009 года.

Операторы морских терминалов порта Ванино увеличили перевалку на 19,2%, до 17,3 млн тонн, портов Владивостока - на 12,8%, до 11,18 млн тонн, порта Посьет - на 2,9%, до 4,67 млн тонн. Грузооборот компаний порта Восточный увеличился в 1,9 раза, до 35,68 млн тонн, за счет ввода в эксплуатацию перегрузочного нефтеналивного комплекса в Козьмино (конечная точка проекта «Восточная Сибирь - Тихий океан»), портов Сахалина - в 1,4 раза, до 20,36 млн тонн, за счет ввода в эксплуатацию перегрузочного комплекса нефти и газа в Пригородном. Cтоит отметить, что перевалка углеводородов через северо-западный и южный бассейны страны неуклонно снижается - на 1-2% ежемесячно. Нефть уходит на Дальний Восток - в спецморнефтепорт «Козьмино» и терминал в Пригородном.

ОАО «Восточный порт», крупнейшая стивидорная компания Дальнего Востока, в 2010 году увеличило перевалку грузов по сравнению с 2009 годом на 1% - до 14 млн 700,3 тыс. тонн.

Основная составляющая грузооборота АО «Восточный порт» - экспортный уголь: в 2010 году его доля в общем грузообороте составила 98% (14 млн 415,1 тыс. тонн). Специализированный угольный комплекс порта в 2010 году обработал 11 млн 897,7 тыс. тонн угля, что на 3% меньше, чем в 2009 году. В то же время универсальный производственно-перегрузочный комплекс увеличил перевалку на 21% - до 2 млн 802,6 тыс. тонн различных грузов.

ОАО «Владивостокский морской торговый порт» в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличило перевалку грузов на 11%, до 6 млн 919,5 тыс. тонн. Показатель превышает плановое задание на 15%.

Всего в 2010 году было переработано 3 млн 825,4 тыс. тонн экспортных, 1 млн 530,8 тыс. тонн импортных и 1 млн 563,3 тыс. тонн каботажных грузов. В том числе контейнерных грузов в 2010 году портом обработано 338 тыс. 893 TEU (эквивалент 20-футового контейнера), из них 124 тыс. 486 TEU - экспортных, 108 тыс. 678 TEU - импортных, 105 тыс. 729 TEU - каботажных.

ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» в 2010 году увеличило перевалку грузов на 48,4% по сравнению с 2009 годом - до 1 млн 761,9 тыс. тонн. При этом план грузооборота на 2010 год перевыполнен на 12,2%.

Наряду с перевалкой традиционного для порта груза - рыбопродукции, портом были привлечены дополнительные потоки альтернативных грузов: кокса, песка, гипсового камня, шлака и ряда других. Перевалка грузов в контейнерах в 2010 году выросла на 17,1% - до 76 тыс. 450 TEU, или 548,3 тыс. тонн. Кроме того, в 2010 году причалы порта, в частности, обработали 540,3 тыс. тонн навалочных грузов, 164,4 тыс. тонн рыбопродукции, 127,5 тыс. тонн металлолома и 381,5 тыс. тонн прочих грузов.

Существеннее всего в 2010 году просело ОАО «Находкинский морской торговый порт» (крупнейшая стивидорная компания в порту Находка, входит в Evraz Group), потерявшее почти 20% перевалки черных металлов. Компания в 2010 году сократила перевалку грузов на 16,4% по сравнению с 2009 годом - до 6 млн 543,8 тыс. тонн. В том числе на 16,4% сократилась перевалка генеральных грузов (4 млн 456,5 тыс. тонн в 2010 году), на 8,3% - угля и кокса (2 млн 246,4 тыс. тонн).

ОАО «Ванинский морской торговый порт» (крупнейшая стивидорная компания в порту Ванино) в 2010 году увеличило перевалку грузов на 0,2% по сравнению с 2009 годом - до 6 млн 11,9 тыс. тонн.

Оборот импортных грузов в минувшем году вырос на 7,7% и составил 1 млн 270,6 тыс. тонн, в том числе 1 млн 221,7 тыс. тонн глинозема и 33,9 тыс. тонн нефтекокса. Экспорт снизился на 11,7% - до 2 млн 652 тыс. тонн. Перевалка угля на экспорт выросла на 9,1% и достигла 1 млн 315,3 тыс. тонн. Кроме того, в прошлом году перегружено 512,3 тыс. тонн каботажных грузов (рост на 27,3%). По паромной переправе Ванино-Холмск перевезено 1 млн 577 тыс. тонн грузов (рост на 11,6%). Контейнерооборот порта сократился на 48% - до 12 тыс. TEU.