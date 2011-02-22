Могут ли предприниматели рассчитывать на банковские кредиты. Круглый стол "ЗР".

Поддержка малого бизнеса, которая будет выражаться в финансовой помощи со стороны государства, льготной процентной ставке по кредитам, благоприятном налоговом климате и отсутствии проверок в течение двух лет, принципе "одного окна" - все эти сюжеты стали мифологическими и уже набили оскомину. Может ли сегодня малый бизнес, в принципе, претендовать на особое к себе отношение финансистов? И можно ли в Приморье с помощью банковского кредита начать свой малый бизнес с нуля?

Такие злободневные вопросы были поставлены на традиционном кругом столе, организованном Издательской компанией "Золотой Рог" и коммерческими банками Приморского края. В дискуссии приняли участие представители Некоммерческого партнерства "Лига кредитных брокеров Приморья", Дальневосточного банка Сбербанка, Промсвязьбанка, Росбанка, ВТБ24, Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), Банка "Кедр", КМБ-Банка, Национального банка "Траст", Примсоцбанка, Примтеркомбанка, Транскредитбанка.

В первую очередь, собравшиеся решили определить, какой бизнес банк считает малым. Одним из главных критериев финансовой устойчивости является ежемесячный или ежегодный оборот бизнеса. К примеру, Промсвязьбанк и Росбанк в качестве малого рассматривают бизнес с ежегодной выручкой в 360 млн руб., АТБ - 120 млн руб., Сбербанк - 400 млн руб. Примсоцбанк принимает 10 млн руб.ежемесячного оборота, НБ "Траст" - от 1 до 500 млн руб. в год.

Яна МАЛЬЦЕВА, обозреватель "ЗР": Не кажется ли вам, что эта сумма велика для малого бизнеса?

Алексей ПАСТУХОВ, начальник сектора кредитования малого бизнеса в ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк": Грань между крупным и средним бизнесом у нас помимо стандартных составляющих, а именно величины годовой выручки и количество работающих человек определена суммой кредита, так, к примеру, на сегодня максимальная сумма кредита по программе кредитования малого бизнеса составляет 6 млн руб.

Константин АКУЛОВ, директор департамента по работе с юридическими лицами НБ "ТРАСТ" в г. Владивостоке: Нас упрекают в якобы завышенных кредитных ставках для бизнеса. Наш бизнес закладывает такой уровень рентабельности в свое дело, что она легко позволяет оплачивать процентную ставку по кредиту. В этом отношении ставки реальны. Пример - аренда офиса. Если у вас большой офис,то основная статья расходов бизнеса - это аренда офиса. Решением проблемы для предпринимателей может быть использование ипотечных программ для покупки офиса в собственность, которая в дальнейшем послужит ликвидным залогом.

Александр ИВАШКИН, председатель Некоммерческого партнерства "Лига кредитных брокеров Приморья": Вот видите, смотря кого все-таки считать малым. По нашей статистике, средний кредит, который необходим малому бизнесу, - это сумма, эквивалентная $10 тыс. (300-400 тыс. руб.). К нам обращаются предприниматели с просьбой подыскать в качестве кредитора подходящий банк на подобные суммы. Более того, наметилась тенденцией ухода небольших клиентов из банков, где попросту им отказывают в кредите по причине отсутствия "достойного" залога. Уходят в не банковские организации, а в те же кредитные союзы. Там ставки выше, но условия мягче.

Яна Мальцева: Мы все знаем, что начинающему бизнесмену намного тяжелее, чем тому, кто уже встал на ноги. Существует ли перспектива получения в коммерческом банке кредита для предпринимателя, который только что заявил о себе?

Константин Акулов: Давайте говорить откровенно: бизнес, который имеет возможность получить кредит, должен обладать неоспоримыми качествами, работать на рынке с прибылью не менее 6 месяцев и иметь ликвидное имущество для залога. Иначе банки не могут выдать кредит.

Ирина МАКУРЕНКО, заместитель начальника отдела по работе с малым и средним бизнесом Приморского филиала ОАО АКБ "Росбанк": Выдавая кредит, мы фактически рискуем деньгами вкладчиков. Кредитование стартового бизнеса высокорискованно. Банк не имеет права, гарантируя вкладчику возврат средств, неоправданно ими рисковать.

Мария ГОРОХОВА, начальник отдела по маркетингу и рекламе ООО "Примтеркомбанк": Я согласна с коллегами. В таких случаях любому банку легче вообще не выдать кредит, чем выдавать его на таких условиях, т.е. полностью необеспеченным. Мы все должны понимать, что банки - это не богоугодное заведение. Полагаю, что ошибочно считать: банки кому-то обязанными. Они зарабатывают деньги, и это тоже бизнес.

Елена ГВАК, начальник отдела кредитования малого бизнеса Операционного офиса "Владивостокский" филиала № 2753 ВТБ 24: Начинающему бизнесмену возможно начать бизнес с нуля воспользовавшись административным ресурсом, используя гранты начинающим на создание собственного бизнеса - это субсидирование на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого финансирования целевых расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности. Либо возможно взять потребительский кредит и попытаться начать бизнес, но здесь опять же появляется вопрос, либо залога, либо кредитоспособных поручителей, которые соответственно сами имеют хорошую кредитную историю. Если же говорить о начинающих бизнесменах, то им целесообразно сначала обратиться в лизинговые компании, это первый адрес, по которому они должны направиться. У нас в банке разработана такая лизинговая программа для начинающих бизнесменов и называется "лизинг старт".

Яна Мальцева: А разве сами лизинговые компании не берут средства в банке?

Людмила САМРЕГА, начальник отдела по работе с корпоративными клиентами филиала "АТБ" (ОАО) в г. Владивостоке: Берут, но развивать бизнес здесь начинающим бизнесменам немного проще, так как оборудование, взятое в лизинг, позволит непосредственно использовать его для развития бизнеса предпринимателя. Это соответствует реалиям сегодняшнего времени.

Александр Ивашкин: Несмотря на общий пессимизм, но объемы кредитования малого бизнеса в России по итогам прошлого года выросли в три раза. Этот сегмент предпринимательства не исчерпаем, в него входят все новые и новые игроки, и здесь каждый банк и каждый предприниматель могут найти себе так называемый круг по интересам. С другой стороны, СМБ очень рискованный клиент, а начинающий троекратно. Выходом могут послужить инициативы администрации края и города по предоставлению поручительства для малого бизнеса, а также оказание помощи по выделению для субъектов малого предпринимательства гарантированного залога.

Елена Гвак: Филиал нашего банка уже давно ведет переговоры о необходимости создания гарантийного фонда содействия кредитованию малого бизнеса в крае, но вопрос до сих пор находится в стадии обсуждения. Сегодня мы работаем лишь с Московским гарантийным фондом.

Приморскому краю в 2009 г. из федерального бюджета выделено 120 млн руб. на организацию работы подобного фонда. По причине отсутствия в Приморье необходимого законодательного оформления процедуры, эти деньги идут мимо края. Используя административный ресурс в виде гарантийного фонда предприниматель имел бы возможность получить 3 млн руб. под государственные гарантии и субсидированную процентную ставку.

Яна Мальцева: В Приморском крае, как известно, тоже действует программа по субсидированию процентной ставки по кредитам. Но давайте поставим вопрос по-другому. Какой вид производства в рамках малого бизнеса в принципе может развиваться в Приморье? Есть ли у него перспективы?

Константин Акулов: Сегодня о реальных перспективах говорить сложно. Буквально год тому назад очень хорошо развивалось строительное направление, к примеру коттеджное строительство. Были на коне предприятия, занимающиеся производством брусчатки, пенобетонных блоков, пластиковых окон, вентиляционных конструкций.

Алексей Пастухов: Приведу совсем свежий пример из собственной практики. К нам обратились два заемщика, бизнес которых подстегнул кризис, обороты производства выросли в разы. Чем вы думаете, они занимаются? Лепкой пельменей.

Дмитрий СОЛОВЕЦ, директор регионального центра "Дальневосточный" КМБ БАНКА, управляющий Владивостокским филиалом КМБ БАНКА: Край нуждается и в хорошо оснащенной перерабатывающей промышленности, которая может вырасти и за счет малого бизнеса. Но по многим, политическим, экономическим причинам, возникли проблемы у бизнеса, занимающегося лесо- и рыбопереработкой. Существует ряд заградительных мер, чтобы их продукция не попадала в Японию, Южную Корею. И здесь далеко не банковский вопрос.

Яна Мальцева: Хорошо, тогда какой малый бизнес в нашем крае наиболее эффективен и кредитоспособен. Кто из представителей малого предпринимательства обращается к вам в первую очередь?

Елена БАКЛАНОВА, заместитель управляющего Приморским отделением № 8635 Сбербака России: Думаю, что все коллеги со мной согласятся, на первом месте - оптово-розничная торговля, а на втором - услуги населению. Есть и производители, но их пока мало...

Елена БАРКОВА, главный редактор газеты "Золотой Рог": Как же быть начинающим, неужели нет никакого выхода? А если к вам обратится бизнесмен с готовым бизнес-планом, эффективной бизнес-идеей, неужели банк останется безучастен?

Мария Горохова: Бизнес план - это плюс, но это лишь дополнительная информация о намерениях клиента. Бизнес без реального собственного капитала не является желанным клиентом в банке, это надо понимать. Нам нужен залог и гарантии. Если же мы говорим о небольших суммах займа, то намного проще будет взять кредит на неотложные нужды.

Елена Баркова: Но процент по этому кредиту выше?

Самвел АРУТЮНЯН, старший менеджер по работе с корпоративными клиентами филиала "АТБ" (ОАО) в г. Владивостоке: Да, но получить кредит физическому лицу на неотложные нужды реальнее.

Алексей Пастухов: Меньше требований со стороны банков. И больше гарантий того, что бизнесмен получит кредит.

Елена Баркова: А если у клиента есть долгосрочный договор аренды или долгосрочный договор на аренду земельного участка?

Елена Бакланова: Это весомые дополнительные сведения, но основным аргументом будет служить помещение и земля в собственности. На сегодня ни один банк не выдаст кредит без реального финансового обеспечения.

Лариса ЗДОРОВЕЦ, начальник управления малого и среднего бизнеса Владивостокского филиала ОАО "Промсвязьбанк": Наш банк ежегодно проводит конкурс бизнес-идей среди малых и потенциальных бизнесменов совместно с ОПОРой России. К огромному нашему сожалению, предприниматели часто не могут сформулировать ответ на простой вопрос, для чего же им нужны деньги, тем более не могут составить грамотный бизнес-план. Более того, интерес к проекту, где победителям в качестве подарка банк выдает не кредит под проценты, а дарит 300 тыс. руб., был далеко не высокий. Нам просто повезло, что в Находке оказалась девушка, разработавшая бизнес-план по строительству кроликовой фермы.

Константин Акулов: Бизнесмены - люди, очень увлекающиеся, творческие, они с трудом просчитывают риски.

Лариса Здоровец: У заемщика есть и варианты, он может получить кредит без залога до 1 млн руб. Процентная ставка доходит до 26% годовых.

Елена Баркова: Разве это подъемная ставка для бизнеса?

Самвел АРУТЮНЯН: В настоящее время процентные ставки по кредитам достаточно высокие, стоимость ресурсов значительно возросла, но такова реальность. В нашем банке практикуется индивидуальный подход к каждому клиенту, нуждающемуся в заемных средствах.

Ирина Макуренко: У предпринимателя есть выбор: либо получить беззалоговый кредит под более высокую ставку, либо привлечь залог третьих лиц и получить более низкую ставку.

Елена Баркова: Может ли заинтересовать банк бизнес-идея по созданию, например, домашнего детского сада? Спрос во Владивостоке многократно превышает предложение. Может быть, кто-то поддержит это как бизнес-идею?

Елена Бакланова: Банки смогут рассматривать такого заемщика только исходя из того, что этот детский сад уже должен действовать, как минимум, 6 месяцев. А не только быть зарегистрированным в качестве ИП или ООО.

Константин Акулов: Какой же доход будет от этого бизнеса? Пусть в таком мини-детском саду будет 10 детей. Ежемесячная плата 12 тыс. руб. с каждого, значит, в сумме 120 тыс. руб. На питание уйдет как минимум 30 тыс. руб. плюс коммунальные расходы, электричество, тепло, заработная плата нянечке и воспитателю. В принципе, достаточно рентабельный бизнес, если предприниматель открыл садик в своей квартире.

Александр Ивашкин: Это предложение вполне имеет право на существование, если бы городская администрация провела конкурс среди потенциальных руководителей таких домашних детских садов, тем самым, сертифицируя их. Пусть 10, 20 или 50. В итоге родилась бы совместная гарантия, подкрепленная финансовой гарантией администрации города, на осуществление такой деятельности. Ее банки с удовольствием бы восприняли.

Мария Горохова: С учетом экономических реалий этого проекта разве что банк подарит эти деньги такому детскому садику. Когда предприниматель вернет выданные средства, скажем, за кондиционер, печку или кроватки?

Яна Мальцева: В принципе, банки сталкиваются с подобными проектами, которые, на первый, взгляд не совсем рентабельны, но достаточно интересны?

Алексей Пастухов: В прошлом году к нам обращался заемщик, у которого был собственный медицинский кабинет по осуществлению услуг магнитно-резонансной терапии. Ему в свое время другой банк выдал кредит на очень хорошую сумму 10 млн руб., как раз для покупки томографа (бизнес уже оказывал другие медицинские услуги). Его идея состояла в том, чтобы не только выявлять болезнь, но и лечить. Он хотел построить на о. Русском лечебно-профилактическую базу. Мы досконально проанализировали его финансовое состояние, в итоге баланс предпринимателя состоял из 10 млн руб. пассивов и 10 млн руб. активов. Мы предложили ему еще квартал поработать, чтобы увидеть дальнейшие перспективы. Прошел год, и что вы думаете? В сети Интернет уже размещено объявление крупными буквами: "Продается магнитно-резонансное оборудование за 10 млн руб. Это если говорить о реалиях сегодняшней бизнес-жизни.

Елена Баркова: Но медицинский рынок, на мой взгляд, - тоже перспективное направление. Возникает вопрос, почему руководство края или города не составит список социально востребованного бизнеса для города и края? По моему мнению, банки и здесь должны проявить инициативу.

Дмитрий Соловец: Роль административного ресурса краевых и городских властей очень велика. Но есть и другая проблема. В наш банк осенью прошлого года обратился один предприниматель, он планировал изготавливать продукты из бифидобактерий и пришел к нам "с нулем". Но с каким? За его плечами - большой репутационный потенциал, собственные финансовые ресурсы, опыт организации многочисленных успешных бизнес-проектов. Мы ему отказали. Тем не менее, опираясь на собственные силы, уже 15 апреля он привез нам в качестве угощения первую партию своего продукта. И в качестве подтверждения показал официальную бумагу, которая оказалась финальным документом, указывающим на то, что бизнес имеет право на существование. Его венчали 21 подпись и печать, т.е. все это время он занимался тем, что строил и по предписанию соответствующих структур ломал и снова перестраивал, согласовывал проводку, электроснабжение, водоотведение и т.д. В итоге мы понимаем: чтобы предприятие смогло нормально функционировать, нужно 7-8 месяцев. И все это время надо нести расходы и как-то жить. Это к вопросу, как начать бизнес с нуля. И здесь мы говорим о человеке, который имел опыт создания бизнеса. Тогда что говорить о тех людях, кто совершенно не имеет основательной базы.

Елена Баркова: Для того, чтобы приработки превратить в настоящий бизнес, нужно сделать всего один шаг, но, выходит, сделать его без накопленного капитала или поддержки властей невозможно. Такой вывод мы делаем из нашей беседы.