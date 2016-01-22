Дальний Восток готовит активы на продажу

Наибольшее количество предложений по продаже готового бизнеса в регионе приходится на торговлю и сферу услуг, сообщает Деловая газета "Золотой Рог"

Эксперты, исследующие рынок купли-продажи готового бизнеса в России, в 2015 году отметили существенный рост продаж. В целом этот рост в стране составил от 20 до 50% по разным секторам экономики, и даже более того, в отдельных сегментах он доходит до 200%. В то же время Дальний Восток традиционно не отличался высокой активностью на этом рынке, а потому и не привлекал особого внимания серьезных исследователей. Местные же консалтинговые компании взрывного роста продаж не отметили, хотя оживление рынка все-таки не миновало и этот регион.

Неравномерный рынок

Тем не менее говорить о сложившемся рынке с устойчивыми трендами и оцененной емкостью, по их мнению, пока преждевременно. И если деловая активность в субъектах с наибольшей численностью населения - Приморском и Хабаровском краях, - позволяет сформировать предложение и оценить спрос, то на отдаленных территориях Дальневосточного округа объявления о продаже бизнеса носят зачастую единичный характер и едва ли дают основания экспертам для серьезных выводов.

- На Дальнем Востоке не так много бизнеса, который представляет потенциальный интерес для покупателя, - говорит руководитель приморской компании «Ассо-Инвест Консалтинг» Сергей ОСТРОПОЛЬЦЕВ. - У нас населения немного и емкость рынка, условно говоря, минимальная. Отсюда и потенциал для роста бизнеса на территории, в общем-то, незначительный. С учетом того, что у нас резко вырос курс доллара по отношению к рублю, естественно, под удар попал прежде всего бизнес, ориентированный на покупку за рубежом относительно дешевого импорта и перепродажу его здесь. На мой взгляд, у нас рубль был переоценен, и теперь с конца 2014 года народ и владельцы бизнеса приходят в себя после этого шока. Сегодня многие владельцы рассматривают возможности продажи своего бизнеса. Естественно, можно говорить о том, что этот рост снижает и в некоторых случаях даже обнуляет стоимость бизнеса в этом сегменте. С другой стороны, предприятия, компании, которые связаны с экспортными операциями, например в лесопромышленном секторе, безусловно, выиграли. В их случае можно говорить о росте стоимости бизнеса. А если повышается стоимость, то никакого интереса продавать бизнес нет.

Большинство предпринимателей предпочитают продавать бизнес самостоятельно, не обращаясь к услугам посредников. Спрос на услуги оценщиков бизнеса упал в сравнении с 2013-2014 годами чуть ли не в два раза. «Бизнес, как правило, имеет вполне адекватное представление о стоимости тех активов, физических и материальных, которыми он располагает», - говорят компании, оказывающие посреднические услуги в этих сделках. В то же время продавцы часто указывают при продаже уровень доходности бизнеса, не соответствующий реальности. Причиной среди прочих эксперты называют и быстро меняющиеся финансово-экономические условия в стране.

Ресурсы по-прежнему в цене

Среди предложенных на продажу дальневосточных предприятий производственных компаний не так много. В общем предложений на рынке, оцененных выше 100 млн рублей, единицы. Самые дорогие среди них те, что связаны с добычей природных ресурсов, чаще всего золота, строительного камня и т. п. Их продают, как правило, через московские брокерские компании, например магаданские месторождения золота.

Подросли в цене и некоторые перерабатывающие предприятия ряда отраслей, например агропрома. Владельцы завода по переработке сои, выставленного на продажу в Хабаровском крае еще до изменения курса рубля, в 2015 году существенно подняли цену. По их словам, спрос на подобные предприятия сейчас высокий, что, собственно, и позволило увязать его стоимость с изменившимся курсом доллара. А между тем активности продаж бизнеса в агропромышленном секторе наблюдатели не замечают. Если и возникают сделки купли-продажи, то в основном они представляют собой слияния или поглощения крупными агрохолдингами средних предприятий.

В то же время предприятия по переработке древесины вопреки ожиданиям попали в сложную ситуацию в прошлом году, и сейчас предложения о продаже лесоперерабатывающих предприятий можно встретить едва ли не в каждом регионе Дальнего Востока. По словам собственника одного из лесоперерабатывающих комплексов в Приморском крае, выставленных на продажу, в 2015 году многие переработчики отказывались от лесозаготовок, потому что крупным предприятиям стало невыгодно осваивать большие объемы. Выживают в нынешних условиях в основном только маленькие пилорамы с их небольшими производственными затратами. Главная причина, по словам продавца комплекса, связана с тем, что упал в прошлом году спрос на готовую продукцию на китайском рынке - крупнейшем потребителе леса. Соответственно, были снижены закупочные цены на полуфабрикаты. В этих условиях продать бизнес по переработке леса оказалось очень сложной задачей. Спроса практически нет. Попытки найти покупателя за границей пока тоже не привели к успеху. Переговоры с японцами, по словам собственника комплекса, затягиваются на неопределенный срок.

Востребованный тренд

Сергей Остропольцев считает, что сегодня в условиях, по сути, сжатия экономики и усиления конкуренции вопросы эффективности выходят на первое место, повышается требовательность к эффективности инвестиций, эффективности бизнеса как такового, что может привести к тому, что наличие вертикальной цепочки непрофильных бизнесов постепенно становится менее выгодным. И тут нельзя исключать ситуации, когда собственник будет пытаться избавиться от этих активов.

Эту тенденцию подтвердили и в хабаровской компании «Бизнес-Групп», предлагающей в аренду помещения. Компания, работающая в двух дальневосточных регионах - Хабаровском крае и Сахалинской области, - не так давно стала предлагать на продажу часть своих площадей, избавляясь таких образом от менее прибыльных активов. При этом в компании отмечают, что продажи помещений, например, под магазины в последний год все же росли. Причиной этого роста они считают возрастающую деловую активность в новых экономических условиях и потребность компаний входить в новые сферы деятельности. «Кризис - это новые возможности для бизнеса», - уверены арендодатели. Максимальную заинтересованность они отмечают в сегменте продовольственной розницы, одежды и детских товаров.

В то же время сами агентства недвижимости в регионах Дальнего Востока, по данным амурской компании «Три-А», все-таки переживают не лучшие времена. В Амурской области их количество в прошлом году сократилось на 30%. Выставленные на продажу компании через агентства недвижимости с трудом находят покупателей. И причины вовсе не связаны с дороговизной бизнеса - продавцы, как правило, готовы к существенному снижению заявленной ими цены. В руководстве компании «Три-А» считают, что значительное превышение предложения над спросом связано не в последнюю очередь с непрекращающимся оттоком населения из дальневосточных регионов. «Целью сделок по купле-продаже бизнеса сейчас становится часто не развитие компаний, рост или диверсификация бизнеса, а просто желание уехать с Дальнего Востока», - говорит директор Анатолий АНАТОЛЬЕВ.

В складывающихся обстоятельствах продавцы во многих случаях готовы идти на самые разные уступки покупателям, продавать имущество предприятий по частям. «Мы готовы продать наш торговый центр поэтажно, готовы предоставить в аренду помещения с последующим выкупом», - говорит собственник трехэтажного торгового центра в Петропавловске-Камчатском.

- Покупать бизнес небольшого масштаба, как правило, нет смысла, потому как этот малый бизнес зачастую завязан либо на одного человека, либо на семью, с уходом которых компания теряет драйв и возможности генерации денежного потока, - считает Сергей Остропольцев. - Гораздо проще передать контроль над бизнесом, продавая его активы, а потом создавая над этими активами новую юридическую оболочку. Это будет дешевле и экономически целесообразнее.

Услуги в лидерах

В то же время обзор рынка по продаже бизнеса на Дальнем Востоке стоимостью от 10 до 100 млн рублей показывает, что наибольшее количество предложений приходится на сферу услуг и торговлю - от половины до двух третей по регионам. При этом в Приморском крае - наиболее активном на рынке купли-продажи бизнеса из всех дальневосточных регионов, - например, в сегменте «услуги» более четверти предложений приходится на продажу гостиниц и баз отдыха. Если к ним добавить объявления о продаже саун, то в совокупности они составят порядка 40% от общего количества предложений на приморском рынке в этом сегменте. Причем представленный диапазон цен оказывается довольно широким: от дорогостоящих гостиниц и центров отдыха стоимостью под 100 млн рублей до семейного центра за 14 млн рублей.

Продают базы отдыха даже в таких востребованных туристами местах, как побережье в районе поселка Зарубино. По словам собственника базы отдыха, расположенной на этой территории, причиной продажи стала дороговизна кредитов, выплачивать которые по результатам летнего сезона стало очень сложно. Доходы этот бизнес приносит только несколько месяцев в году. Но прошлый год показал, что отдых с прежним размахом туристам теперь стал не по карману. Отдыхающих хоть и было по-прежнему много, но экономить они стали буквально на всем. В то же время банки сейчас отказываются идти навстречу заемщику. И собственники не исключают в сложившихся обстоятельствах наихудшего из возможных для себя сценариев развития ситуации - перехода этого актива банку в случае, если покупатель не найдется.

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.