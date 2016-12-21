Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Экономике Дальнего Востока перепадет 15 миллиардов
Бюджет России на 2017-2019 годы предусматривает увеличение объема финансирования Дальнего Востока. В следующем году только на инвестиционные проекты предусмотрено 15,4 млрд руб. Предполагается, что еще больше средств будет выделено на территории опережающего развития и поддержку инвестиционных проектов, в рамках которых в ДФО создаются новые рабочие места.
В 2015 году эта сумма составляла всего 3,2 млрд руб., в текущем году только на инвестиционные проекты направлено 11,2 млрд руб. и еще 4 млрд - на территории опережающего развития. В следующем году на эти цели предусмотрено совокупно 15,4 млрд руб., в 2018 году - 17,1 млрд руб., в 2019 году - 18,6 млрд руб.
«И это только та часть, которую финансирует Минвостокразвития в рамках госпрограммы развития Дальнего Востока», - уточнил заместитель министра Артур НИЯЗМЕТОВ.
Финансирование ДФО будет осуществляться также через другие госпрограммы. До 31 марта 2017 года в 27 госпрограммах по поручению Владимира ПУТИНА должны быть сформированы специальные дальневосточные подпрограммы, ориентированные на специфические проблемы региона.
Юрий РОГОВ.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Экономике Дальнего Востока перепадет 15 миллиардов
- "Бизнес нам доверяет и чувствует наше плечо"
- Центр поддержки японского бизнеса будет создан во Владивостоке
- Инвестор хабаровской ТОР решил сбежать в Приморье
- Прием заявок на "Премию развития" заканчивается
- Дмитрий Медведев посмотрел на один из портов Приморья (фото)
- Во Владивостоке пройдет ВЭФ для малого и среднего бизнеса
- Поправки в закон помогут оформить "дальневосточный гектар" задним числом
- ФГУПы разочаровали президента
- ВЭБ принимает заявки на участие в конкурсе инвестиционных проектов "Премия развития – 2017"
Новости раздела
- Экономике Дальнего Востока перепадет 15 миллиардов
- "Бизнес нам доверяет и чувствует наше плечо"
- Центр поддержки японского бизнеса будет создан во Владивостоке
- Инвестор хабаровской ТОР решил сбежать в Приморье
- Прием заявок на "Премию развития" заканчивается
- Эффективные звонки по разумной цене
- В Амурской области Сбербанк упрощает оплату коммунальных платежей
- Дмитрий Медведев посмотрел на один из портов Приморья (фото)
- Во Владивостоке пройдет ВЭФ для малого и среднего бизнеса
- Поправки в закон помогут оформить "дальневосточный гектар" задним числом
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Отозваны лицензии сразу у девяти страховщиков
- По автомобилям с правым рулем 1 января нанесут смертельный удар
- После проверки магазинов Владивостока уволен директор крупного супермаркета
- Россию и Японию свяжет переход стоимостью в 1 триллион рублей
- В Приморье дорожают подержанные автомобили
- В Хабаровском крае скоро начнут строить платную дорогу
- Арестованный за коррупцию дальневосточный губернатор потребовал назад конфискованное имущество
- В Приморье китайцы помогут построить один из крупнейших в России химических заводов
- На Дальнем Востоке девушки разделись, протестуя против повышения тарифов ЖКХ
- Рубль начал потихоньку слабеть