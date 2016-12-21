Экономике Дальнего Востока перепадет 15 миллиардов

Бюджет России на 2017-2019 годы предусматривает увеличение объема финансирования Дальнего Востока. В следующем году только на инвестиционные проекты предусмотрено 15,4 млрд руб. Предполагается, что еще больше средств будет выделено на территории опережающего развития и поддержку инвестиционных проектов, в рамках которых в ДФО создаются новые рабочие места.

В 2015 году эта сумма составляла всего 3,2 млрд руб., в текущем году только на инвестиционные проекты направлено 11,2 млрд руб. и еще 4 млрд - на территории опережающего развития. В следующем году на эти цели предусмотрено совокупно 15,4 млрд руб., в 2018 году - 17,1 млрд руб., в 2019 году - 18,6 млрд руб.

«И это только та часть, которую финансирует Минвостокразвития в рамках госпрограммы развития Дальнего Востока», - уточнил заместитель министра Артур НИЯЗМЕТОВ.

Финансирование ДФО будет осуществляться также через другие госпрограммы. До 31 марта 2017 года в 27 госпрограммах по поручению Владимира ПУТИНА должны быть сформированы специальные дальневосточные подпрограммы, ориентированные на специфические проблемы региона.

Юрий РОГОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.