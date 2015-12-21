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Газовики сталкиваются с проблемами при пуске газа в Комсомольске-на-Амуре
Специалисты компании «Газпром газораспределение Дальний Восток» продолжают начатый 5 декабря пуск газа в многоквартирные дома микрорайона «Таежный» города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, пишет Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу компании.
К 18 декабря газ пущен всего в 65 из 934 квартир микрорайона. Это обусловлено рядом факторов: большое количество квартир с заглушками на газовых трубах, отсутствие у газовиков возможностей попасть квартиры для проверки газового оборудования.
Так, в настоящее время в 539 квартирах «Таежного» на газовую трубу установлены заглушки с применением сварных работ, из них: в 337 – за задолженность (долги населения «Таежного» за услуги газоснабжения перед АО «Газпром газораспределение» составляют более 2,7 млн рублей), в 163 по причине отказа жильцов от газоснабжения, в 39 – в целях безопасности, так как эти квартиры пустуют.
Помимо этого в ряде квартир микрорайона стоят заглушки на кранах по причине того, что квартиры относятся к маневренному фонду администрации и в данный момент в них никто не проживает. На сегодняшний день часть такого жилья газовиками обследована. От части квартир специалистам «Газпром газораспределение Дальний Восток» ключи пока не предоставлены.
Всего же с момента начала работ по подаче газа в дома микрорайона газовикам не удается попасть в 283 квартиры по причинам отсутствия жильцов на месте. В ряде квартир входные двери закрыты с применением сварки.
При этом с момента начала обследования квартир, газовиками выявлен ряд нарушений. В частности в трех квартирах обнаружены 50-литровые газовые баллоны, запрещенные к использованию в многоквартирных домах в целях безопасности.
АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» выражает обеспокоенность тем, что жители домов микрорайона «Таежный» не идут навстречу газовой компании в обеспечении допуска специалистов в свои квартиры для проверки соответствия газового оборудования нормам безопасности. Газовики призывают управляющую компанию и администрацию города усилить разъяснительную работу среди жильцов.
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