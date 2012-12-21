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Дальневосточный авиаперевозчик пролетел мимо Владивостока
Совет директоров ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" одобрил создание дальневосточной авиакомпании на базе ОАО "Авиакомпания "Сахалинские авиатрассы" (САТ).
При этом было дано поручение правлению "Аэрофлота" обратиться в федеральные органы исполнительной власти для получения гарантий и выделении субсидий на создание дальневосточного перевозчика.
Совет директоров "Аэрофлота" одобрил создание единой дальневосточной авиакомпании в конце августа 2012 года. Предполагается, что дальневосточная авиакомпания будет создана путем объединения ОАО "Владивосток Авиа" и "САТ".
Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий САВЕЛЬЕВ говорил, что создание компании может занять от 1 года до 1,5 лет, при этом у нее должен быть полностью обновлен парк воздушных судов. У "Аэрофлота" в компании будет 51%, а остальные акции - у субъектов Дальнего Востока.
"Сахалинские авиатрассы" и "Владивосток Авиа" были переданы "Аэрофлоту" "Ростехнологиями" в конце 2011 года. Кроме этих компаний "Аэрофлот" также получил авиакомпанию "Россия", "Оренбургские авиалинии". В свою очередь "Ростехнологиям" за эти компании было передано 3,55% акций "Аэрофлота".
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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