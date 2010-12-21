Энергоузлы : в регионе необходимо не только продолжать реконструкцию существующих, но и строить новые генерации

Совет директоров ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) поставил задачу сделать в 2011 году экономику предприятия как минимум безубыточной, возобновив старый спор о том, какими структурами являются дальневосточные производители тепло- и электроэнергии: коммерческими или социальными?

Формально это - акционерное общество, и в составе его акционеров уже давно не одно только государство. Следовательно, вопрос получения прибыли от его деятельности должен быть основным. Но рост цен на продукцию энергетиков и уровень доходности их производства регулируется государственными органами. И делают они это не из расчета рыночных условий существования энергокомпаний, а больше из политической целесообразности.

Тарифы и издержки

Уже «традиционно» государство при формировании тарифов не угадывает с динамикой цен на жизненно важные для энергетиков материалы и сырье. В качестве доказательства можно привести пример с нефтепродуктами, используемыми в качестве топлива для теплоэлектростанций. По данным первого заместителя генерального директора ОАО «ДГК» по экономике и финансам Владимира ФАЙТА, Минэкономразвития РФ заложило в энерготариф на 2010 год рост мазута около 1,5%, а реальные цены на него нынешней осенью больше чем на 50% превысили среднегодовые показатели 2009 года. На 2011 год дефлятор Минэкономразвития по мазуту снова - 2,5%. В СМИ прошла информация о том, что металлурги в будущем году могут поднять стоимость своей продукции на 30-40%, а в энерготарифе на будущий год рост цен на изделия из металла - 6-7%. По расчетам экспертов ДГК, экономически обоснованные тарифы в несколько раз выше устанавливаемых. Ожидая очередного несовпадения прогнозов, внутренние планы компании на будущий год верстаются с расчетом на реальную инфляцию.

Можно ли с такой экономикой говорить о безубыточности не в ущерб качеству и надежности энергопроизводства? Генерация 2010 год заканчивает уверенно. Ремонтные работы провели, в зиму вошли нормально, вовремя получили паспорта готовности электростанций. И, несмотря на серьезные морозы с самого начала зимы, существенных сбоев в энергоснабжении в зоне ответственности ДГК не было. Выходит, лукавят энергетики, хватает тарифа? На самом деле дебет с кредитом в рамках подготовительной предзимней кампании сходится только за счет непрекращающейся работы по снижению собственных издержек компании. Казалось бы, и хорошо - пусть не спят на высоких тарифах, а крутятся, сжигают внутренние жировые отложения. Однако стоит понимать, что здоровая экономия тоже имеет свой предел, ресурс отказа от избыточных издержек давно реализован и большая часть сокращенных затрат - перенос сроков реконструкции того оборудования, которое в этом году пока не требует немедленной замены, уменьшение масштабов ремонтных работ.

На декабрьском совете полпред президента в ДФО Виктор ИШАЕВ поднял вопрос состояния тепловых сетей Дальнего Востока, 32% которых считаются ветхими, требуют массовой и срочной замены. В 2010 году отремонтировано 6% сетей, и хотя это выше существующего норматива на 5%, с такими темпами приводить трубы теплоснабжения в порядок можно в течение 20 лет. Не все сети магистральные, то есть не все они принадлежат ДГК и не все находятся на территории ее ответственности, но сути проблемы это не меняет - дальнейшее сохранение на нынешнем уровне объемов ремонтных работ может в обозримом будущем привести к сбоям в энергоснабжении.

И все же, по мнению самих энергетиков, ресурс снижения издержек в Дальневосточной генерирующей компании есть. Общая установленная мощность генерации - 5895 МВт. Как говорит советник генерального директора ОАО «ДГК» по развитию и инновациям Александр РОЖКОВ, используется она на 40%, остальные 60% - устаревшие станции и оборудование, грузом висящие на общей себестоимости. Оказывается, еще 3 года назад в ДГК разработана программа ликвидации убыточных мощностей, реализация которой способна значительно улучшить в том числе и финансовые показатели деятельности акционерного общества. Компания «Мосэнерго», разработавшая примерно в то же время похожую программу, за прошедшие 3 года сократила численность своего коллектива с 17 до 10 тысяч человек. А программа ДГК почти не двинулась с места. Причина - в особенных условиях деятельности дальневосточных энергетиков. Устроить в течение 3 лет 7 тысяч человек в Москве - не проблема, а найти другую работу части сотрудников Райчихинской ГРЭС, Чульманской ТЭЦ, Приморской ГРЭС в населенных пунктах, где электростанции являются градообразующими предприятиями - задача невыполнимая и социально разрушительная. К тому же каждая из станций, пусть и устаревших, сегодня снабжает дальневосточников теплом. И, пока не будет новых теплоисточников, нельзя просто так закрыть старые.

Время быть первыми

В рамках менее радикальных мер снижения себестоимости каждое структурное подразделение ДГК выявило самые проблемные места, ликвидировать которые необходимо с применением инновационных средств - технологий, оборудования, систем управления и т.д., и по возможности занимается этим направлением. Однако Александр Рожков утверждает, что подобные действия имеют весьма ограниченный эффект, так как дальнейшее снижение удельных расходов упирается в устаревшую технологию, ограничивающую КПД на уровне 30%. Первый шаг преодоления технологических барьеров КПД - газификация. Следом - внедрение парогазовой технологии, позволяющей достигать КПД в 55%. Тогда появится совсем другой уровень затрат, возникнет новая экономика энергопроизводства, и можно будет говорить о прибыли без значительного увеличения тарифной составляющей.

Движение по этому пути идет, хотя и ограничено отсутствием средств. Прежде всего, обновление мощностей происходит в точках перспективного роста энергопотребления. Запущены процедуры создания Совгаванской ТЭЦ, где в ближайшие годы, в связи с реализацией крупных портовых и промышленных проектов, ожидается бурный экономический рост. Объект возводится на средства головной энергокомпании Дальневосточного региона ОАО «РАО ЭС Востока», ДГК выступает в нем в качестве технического агента, определяющего параметры технических и технологических решений, готовится к участию непосредственно в строительстве и дальнейшей эксплуатации станции. На стадии согласования находится проект строительства 4-го энергоблока Благовещенской ТЭЦ. Это тоже проект, финансируемый РАО. Уже сегодня развитие Благовещенска сдерживается отсутствием возможности подключения к теплу новых объектов строительства. В Хабаровске идет процесс создания парогазовой установки (ПГУ) мощностью 450 МВт, возводимой ОАО «Интер РАО». Электроэнергию от ПГУ отправят в КНР, а тепло будет приобретать дальневосточная генерация.

Стоит отметить, что нынешние вложения «РАО ЭС Востока» тоже не бесконечны. Они появились в результате продажи сбытовых компаний, которые, к сожалению, не размножаются в структуре холдинга.

В Приморском крае наблюдается восстановление докризисного уровня энергопотребления. По оценке генерального директора ОАО «ДГК» Михаила ШУКАЙЛОВА, резервы мощности, созданные на юге региона в 2008, 2009 и 2010 годах, к 2013 году будут исчерпаны. Поэтому необходимо не только продолжать реконструкцию существующих, но и строить новые генерирующие объекты. Ситуацию ненадолго спасут 5 газотурбинных установок, которые в соответствии с инвестпрограммой РАО «ЭС Востока» должны быть в ближайшие годы построены и включены в систему генерации Приморского края.

Проект перевода на газ энергопроизводства во Владивостоке (речь о ТЭЦ-2, ТЭЦ-1, котельной «Северная») осуществляется ОАО «ДГК» за счет заемных средств. Но сегодня подписано постановление департамента по тарифам администрации Приморского края о том, что на период окупаемости проектов по газификации вся достигнутая от перевода на новое топливо экономия будет оставаться в тарифе для возврата вложенных средств. То есть себестоимость снизится, а тарифы останутся на прежнем уровне, давая возможность вернуть вложения. Это весьма современный подход, заложенный в принцип работы энергосетевых компаний, и его применение на таких крупных объектах может стать одним из механизмов возврата инвестиций. Похожая схема разрабатывается и для Совгаванской ТЭЦ. Ее развитие может привести к появлению частных отечественных и зарубежных инвесторов, уже сегодня желающих вкладывать средства в генерацию Дальнего Востока, но не видящих пока ясного порядка получения прибыли от вложений.

Круг замкнулся? Руководство дальневосточной генерации не считает этот «энергоузел» не развязываемым. Выход видится в применении новых подходов к развитию производства и организации его доходной базы, о части из которых рассказано выше. Есть и другие ресурсы, которые могут быть применены для организации эффективной работы на нерыночных условиях в рыночной экономике, дающей возможность получения прибыли при сохранении социальной нагрузки. Эксперты отмечают, что в мировой практике нет примеров схожего положения генерации и нет никаких шаблонов решения подобных задач. Значит, пришло время быть первыми и здесь.