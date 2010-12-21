Горячее сердце острова Русский

Холода, обрушившиеся на Приморье, поневоле заставляют отдать должное людям, которые своевременно и в полном объеме обеспечивают свет и тепло в наших домах. И очень своевременно. Ведь на пороге День энергетика. Для жителей же острова Русский с этой точки зрения уходящий год и вовсе переломный: там, где до этого промышленной генерации не было в принципе, впервые выработана собственная электроэнергия.

С пуском газотурбинных установок и котельных ТЭЦ «Северная» и «Центральная» забилось энергетическое сердце Русского, потекли по его «венам и нервам» тепло и электричество, так необходимые сегодня коллегам-смежникам по строительству Дальневосточного федерального университета и других инфраструктурных объектов острова.

О том, с каким настроением встречает профессиональный праздник генеральный подрядчик объектов генерации и электросетей острова Русский, с какими результатами завершает календарный год и над чем работает сейчас, рассказал «ЗР» генеральный директор компании «Распределенная энергетика» Сергей ЛЕБЕДЕВ.

- Сергей Викторович, каким был этот год для предприятия?

- В рамках проекта строительства энергосистемы острова Русский он оказался сложным, но очень показательным - и для компании, и для Русского в целом. Мы выполнили крайне важный и серьезный этап работы. На сегодняшний день завершены работы на ТЭЦ «Северная», на 70% выполнены строительно-монтажные работы на ТЭЦ «Центральная», а главное, получен бесценный опыт подряда в условиях федеральной программы, с ее жесткими графиками и предельными темпами. И сегодня этот опыт позволяет с уверенностью говорить о способности всей команды выполнять намеченные производственные планы качественно и в максимально сжатые сроки. Кроме того, прошедший год стал важным этапом в формировании коллектива компании: штат персонала увеличился более чем в три раза. Это и показатель нагрузки, которую несет предприятие в условиях порученного ей масштаба работ.

- Большая часть ваших кадров имеет приморскую «прописку», но инженерный костяк вы, тем не менее, доставили из Москвы. Не устроила квалификация местных специалистов?

- Не в этом дело. Уровень подготовки приморцев очень достойный, но у них не было нужного опыта в нашей сфере. Зато теперь во Владивостоке появилась профессиональная команда, способная работать в сфере новых энерготехнологий.

- Вы пришли в край с новой концепцией генерации. Приморье оказалось готовым ее принять?

- Определенные сложности, не скрою, были, поскольку мы используем ряд новых для края технологий, например, укладка предизолированной трубы (изоляцию теплотрассы делали специально привлеченные московские специалисты) или установка газотурбинного оборудования - совершенно новый опыт не только для Приморья: станций, которые вырабатывают и электричество, и тепло на базе газотурбин, в стране единицы. Это передовая практика в целом для России, а возможно, и будущее энергетики.

- А на уровне менеджмента тяжело давались согласования, получение разрешительных документов?

- Честно говоря, серьезных препонов не было, все-таки у статуса саммитовского объекта есть определенные преференции по закону об АТЭС. Возникали порой объективные обстоятельства, когда отсутствие той или иной исходной документации сказывалось на проектировании, выделении земель или выдаче заключений экспертизы, но это не было глобальной проблемой.

Что касается ввода в эксплуатацию ТЭЦ «Северная», то это первый сдаточный объект на Русском в рамках строительства саммитовских объектов, и все сложности первенца ему присущи: и необходимость оперативного формирования пакета сдаточной документации, включая исходно-разрешительную, без чего сдать объект невозможно, и получение официального разрешения Ростехнадзора.

Что действительно затрудняло работу, так это регулярные корректировки техзадания на строительство, в частности, произошедшее изменение расчетных нагрузок на энергосистему острова и, как следствие, вынужденное перепроектирование объектов - параллельно с ведением строительства и при сохранении прежних сроков сдачи! Кроме того, подключаемые к нашим станциям объекты также в стадии строительства, и это дает о себе знать. Серьезную корректировку в планы вносят и погодные условия.

- Каковы ближайшие планы?

- Это реализация первого пускового комплекса ТЭЦ «Центральная», начало проектирования двух мини-ТЭЦ - «Океанариум» и «Коммунальная», а также сдача в эксплуатацию ТЭЦ «Северная». В настоящий момент заканчивается комплектация основного оборудования, которое позволит увеличить тепловую и электрическую мощность строящихся станций более чем в два раза и снизить нагрузку на энергосистему Владивостока в целом. К концу будущего года строящаяся система энергоснабжения острова Русский, основанная на когенерационных двутопливных мини-ТЭЦ, использующих газотурбинные установки, будет выполнять главный функционал энергетиков - обеспечение надежного и бесперебойного тепло- и электроснабжения. Наиболее важным этапом работы, думаю, станет запуск газотурбинной установки KAWASAKI на ТЭЦ «Центральная». Это новое для нас оборудование (на «Северной» работают голландские турбины OPRA), а следовательно и новый, интересный опыт.

- За год, что вы провели в Приморье, что-то изменилось в вашем восприятии Владивостока, острова Русского?

- Честно говоря, у меня, как и у большинства моих коллег, нет ощущения, что я живу в городе. Отступить от привычного маршрута - гостиница-офис-остров Русский-заказчик - очень сложно. Тем не менее в редкие минуты отдыха удалось насладиться и красотами островной, еще не освоенной части Русского, и архитектурой центра Владивостока. У города однозначно есть свое лицо, правда, многие местные жители этого почему-то не замечают. Есть хороший туристический потенциал, но не хватает единой концепции.

- И, напоследок, ваши пожелания коллегам накануне Дня энергетика и приближающегося Нового года?

- Хочется пожелать, чтобы в масштабном строительстве, в которое погружена сегодня приморская столица, не было сбоев, а в отношениях с участниками рынка росло взаимопонимание и конструктивное взаимодействие. Партнерам и коллегам желаю дальнейшего профессионального роста, нарабатываемого на освоении новых для края технологий, взаимного доверия и поменьше политики в строительстве! А жителям края - удобной и комфортной жизни в крае, перед которым открываются новые перспективы. Словом, да будет свет! Во всех смыслах этого слова.