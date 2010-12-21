Siemens приобретает «ДельтаЛизинг»

Siemens AG приобретает лизинговую компанию «ДельтаЛизинг». Продавцом ЗАО выступает U.S. Russia Investment Fund, управляемый компанией Delta Private Equity Partners. Сумма сделки не раскрывается.

«Сделка является существенным шагом в стратегии международного роста подразделения Siemens Financial Services (SFS), она превращает SFS в крупного игрока на российском рынке», - отмечается в сообщении Siemens. Сделка подлежит одобрению российских регуляторов, ее завершение ожидается в I квартале 2011 года. У «ДельтаЛизинга» - 15 офисов в России, в которых работает 285 сотрудников. Штаб-квартира компании находится во Владивостоке, около 85% ее портфеля лизинговых контрактов приходится на российские регионы за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.