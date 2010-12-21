Железная дорога обвинила порты Приморья в неготовности инфраструктуры к росту объемов грузов

На железнодорожных путях в Приморье из-за медленной разгрузки в портах скопилось около 30 поездов с углем и топливом, что грозит срывом графика движения по Транссибу, сообщила на прошлой неделе пресс-служба Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

В сообщении отмечается, что из-за «брошенных» поездов уже осложнена работа припортовых станций. В связи со сложившейся ситуацией РЖД ограничила погрузку в адрес грузополучателей станций Владивосток, Первая Речка, Мыс Чуркин, Находка Восточная и Гайдамак.

По мнению железнодорожников, причина задержек с разгрузкой в том, что порты оказались не готовы работать в зимних условиях. «Последствия декабрьских циклонов, обрушившихся на Приморье дождем и снегом, негативно сказались на выгрузке угля, нефтепродуктов и контейнерных грузов», - говорится в сообщении.

Помимо того, отмечают железнодорожники, руководство некоторых портов в условиях изменения конъюнктуры перевозимых грузов заключили с отправителями дополнительные соглашения, превышающие реальные объемы выгрузки, без учета технических возможностей собственной портовой инфраструктуры и ожидаемых ухудшений погодных условий, традиционно возникающих в начале зимы в регионе.

Так, отмечают в Дальневосточной дирекции управления движением, руководство порта Посьет в ноябре 2010 года приняло на себя явно завышенное обязательство ежесуточно выгружать 225 вагонов с углем, в то время как среднесуточная выгрузка там не превышает 100-110 вагонов. «Ситуацию осложняет недостаточная обеспеченность портов технологическими устройствами, позволяющими организовать оперативную выгрузку заявленных объёмов угля в зимний период, а также недостаточное применение мер зимней профилактики при погрузке угля отправителем», - говорит начальник службы коммерческой работы в сфере грузовых перевозок Дирекции управления движением Виктор МАНУХИН.

По словам начальника ДВЖД Михаила ЗАИЧЕНКО, мера с ограничением погрузки является вынужденной. «Это сделано для того, чтобы на Новый год не оказалось «брошенных» поездов, чтобы на дороге была нормальная эксплуатационная работа», - сказал Михаил Заиченко.

Вместе с тем, добавил он, объявление конвенций негативно сказывается на экономике компании и магистрали в частности. Тем более часть грузопотока, например, с металлом, техникой, продовольствием, уже переориентируется на Октябрьскую и Северо-Кавказскую дороги - через балтийские и черноморские порты.

Бизнес уже заявил о проблемах с доставкой грузов. К примеру, приморские хлебопеки обеспокоены затянувшимися сроками поставок муки. «Традиционно в это время делаются запасы муки на начало следующего года. В этом году из-за введения ограничений на отгрузку выдержать график не возможно. Еще немного, и впору говорить о недостатке муки на местных предприятиях», - говорит представитель отрасли. Та же ситуация с доставкой сахара. А наша издательская компания уже полтора месяца не может получить газетную бумагу из «Cоликамска» - у поставщика не принимают отгрузку в адрес ст. Первая речка.

Тем временем «дочка» ОАО «РЖД» - ОАО «Первая грузовая компания» (ПГК) - обеспокоилась большим числом вагонов, повреждаемых в портах при выгрузке: их количество в 2010 года оказалось сопоставимым с объемом закупок подвижного состава, отмечает ПГК.

«С начала 2010 года было повреждено 16,19 тыс. вагонов ПГК, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2009 года. В большинстве случаев подвижной состав получает повреждения в морских портах при выгрузке грейферами (13,817 тыс. вагонов)», - говорится в сообщении. Более 90% повреждений приходится на полувагоны (14,891 тыс.).

Лидером по повреждениям вагонов традиционно является Мурманский морской торговый порт, на его долю пришлось около 36% от общего количества поврежденных в 2010 году вагонов. Аналогичная ситуация складывается и в других портах, использующих при выгрузке грейферную технологию. В частности, многочисленные повреждения вагонов отмечены в Восточном порту (15%).

По оценкам специалистов ПГК, финансовые потери от повреждений с начала 2010 г. превысили 37,1 млн рублей. «И это только прямые расходы», - отмечает компания. В общей сумме убытков более 6,6 млн руб. приходится на затраты на ремонт. Более 24 млн рублей составили расходы на передислокацию поврежденных вагонов.

Убытки от непроизводственного простоя превысили 6,5 млн руб. «В результате повреждений в процессе погрузки-выгрузки вагон выбывает из активной эксплуатации как минимум на 5 дней. В условиях острейшего дефицита парка полувагонов на железных дорогах РФ это является серьезной проблемой для операторов», - отмечает ПГК.

Поврежденный грейфером вагон невозможно восстановить полностью, что при накоплении деформаций значительно ухудшает техническое состояние парка, сокращает срок службы полувагонов.

Генеральный директор ПГК Салман БАБАЕВ призвал вмешаться транспортные ведомства страны, поскольку проблема давно уже вышла за границы взаимоотношений портов и операторов. По его словам, за последние два года порты не предприняли никаких мер, чтобы модернизировать свое производство и снизить повреждаемость вагонов.

«Мы предложили морским портам, использующим грейфер для выгрузки, заключить соглашение, в котором будут предусмотрены возможные риски и штрафные санкции. Ни один порт своего согласия не дал. Если в ближайшее время проблема не будет решена, мы будем вынуждены либо закладывать убытки в тариф, либо отказываться от перевозок на станции, имеющие агрессивные технологии разгрузки, как делает сейчас большинство частных операторов», - заявил Салман Бабаев.

«В ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) проводится ряд мероприятий для того, чтобы предельно снизить количество поврежденных вагонов: от инструктажа крановщиков до непосредственного ремонта кузовов вагонов и закупки нового перегрузочного оборудования, которое при проведении погрузочно-разгрузочных работ сводит к минимуму порчу подвижного состава. ВМТП имеет соответствующие документы от ОАО «РЖД», разрешающие проводить мелкий ремонт вагонов «на месте». Специалисты порта прошли необходимое обучение в структурах ОАО «РЖД», и их квалификации достаточно, чтобы своими силами устранять повреждения, нанесенные вагону при выгрузке грейфером или магнитами. В то же время, стоит иметь в виду, что большинство вагонов далеко не новые и фактор усталости металла дает о себе знать», - сообщили «ЗР» в пресс-службе порта.