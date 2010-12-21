Бюджеты корпоративов растут

Число компаний, которые собираются увеличить в этом году затраты на празднование корпоративного новогоднего торжества, по сравнению с прошлым годом выросло с 18 до 25%. То есть каждая четвертая компания планирует увеличить бюджет корпоративного праздника.

К такому выводу пришел Исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.ru в ходе опроса, проведенного среди 1000 представителей предприятий и организаций. А вот количество организаций, вынужденных «затягивать пояса», сократилось с 23% до 9%. Ещё 26% компаний потратят на новогодний корпоратив ту же сумму, что и годом ранее, а представители 40% организаций затруднились обозначить бюджет новогоднего праздника.