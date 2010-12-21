Крабовые технологии продвигают в бизнес

Как рассказали «ЗР» в ТИНРО-Центре, в настоящий момент ведутся работы по разработке технологий консервирования мяса крабов разных видов (крабы-стригуны, опилио и Бэрда, камчатский, синий, японикус, ангулятус).

Технологии варьируются в зависимости от исходного сырья, а также по составу конечной продукции - натуральная или с биологическими добавками.

На данный момент получили государственную сертификацию качества шесть технологий, еще две ожидают получения сертификатов. Сегодня их с успехом используют рыбопромышленники всей России, в том числе и предприятия в Москве.