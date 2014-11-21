Российский газ ищет дорогу в Южную Корею через территорию КНДР

Корейская народная республика может продолжить переговоры по поставкам через свою территорию трубопроводного газа из России в Южную Корею

Об этом спецпредставитель руководителя КНДР г-н Цой Рён Хэ высказался 20 ноября в Москве на встрече с министром иностранных дел России Сергеем ЛАВРОВЫМ, сообщается на сайте министерства.

Отвечая на вопросы журналистов по итогам этой встречи, Сергей Лавров отметил:

- Есть целый ряд очень перспективных планов, включая уже реализуемый проект – создание в порту Раджин в КНДР интермодального железнодорожного терминала, который был модернизирован при участии ОАО «Российские железные дороги». Сейчас осуществляется пробная перевозка партии российского угля через этот порт в Южную Корею с участием южно-корейских, северо-корейских и российских экспертов. По итогам этой пилотной доставки угля мы рассчитываем на начало конкретной работы по соединению Транскорейской железной дороги и Транссибирской магистрали. Это важный, выходящий за рамки двусторонних и трехсторонних отношений инфраструктурный проект. Если он увенчается успехом, то наши партнеры из КНДР подтвердили свою готовность в практическом плане рассматривать и другие трехсторонние проекты, в том числе доставку российского газа через территорию КНДР в Южную Корею и аналогичный маршрут для электроэнергии.

В планах поездки по России у спецпосланника КНДР намечено посещение Владивостока и Хабаровска, где у него пройдут встречи с руководством и деловыми кругами дальневосточных регионов.

Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.