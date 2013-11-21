Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Сахалинское морское пароходство" стало лучшим таможенным перевозчиком на Дальнем Востоке
Три предприятия Сахалинской области вошли в число победителей дальневосточного этапа конкурса "Таможенный Олимп-2013", которое проводит ФТС России.
В Дальневосточном таможенном управлении во Владивостоке прошло награждение победителей.
В традиционном конкурсе, который проводится уже девятый год подряд, было представлено более 60 организаций Дальнего Востока, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность или оказывающих услуги в сфере таможенного дела, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе ведомства. Предприятия состязались в семи номинациях. Региональная комиссия отбирала организации по достаточно жестким критериям – учитывались объемы грузооборота либо количество поданных деклараций, бюджетные перечисления, законопослушность в таможенном деле.
В тройку лучших экспортеров Сахалинской области вошла компания "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани". Среди лидирующих организаций – таможенных представителей была отмечена южно-сахалинская "Евразия Кастомс Сервис", а единственным победителем среди таможенных перевозчиков на Дальнем Востоке стало "Сахалинское морское пароходство".
Досье ZRPRESS: Конкурс "Таможенный Олимп", учрежденный Федеральной таможенной службой, проводится ежегодно с целью стимулирования участников внешнеэкономической деятельности, организаций и лиц, занятых в таможенном деле, повышения инвестиционной привлекательности регионов.
Новости тематики
- На курильские острова Итуруп и Кунашир "Аврора" начала летать ежедневно
- От дешевого топлива держитесь подальше
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
- Освобождение от НДС позволит снизить стоимость авиабилетов для дальневосточников
- На Сахалине прорабатывают меры по улучшению воздушного сообщения с Курильскими островами
- Кому доступны скидки
- Режим работы аэропорта "Ясный" на Итурупе будет пересмотрен
- На Дальнем Востоке может появиться единый региональный оператор авиаперевозок
- Пять новых самолетов обеспечат регулярное авиасообщение с курильскими островами
- В Приморье "Аэрофлот" и "Якутия" ведут продажу субсидируемых билетов
Новости раздела
- На курильские острова Итуруп и Кунашир "Аврора" начала летать ежедневно
- Цех по производству ПЭТ-преформ открыл резидент ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы"
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса