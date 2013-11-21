"Сахалинское морское пароходство" стало лучшим таможенным перевозчиком на Дальнем Востоке

Три предприятия Сахалинской области вошли в число победителей дальневосточного этапа конкурса "Таможенный Олимп-2013", которое проводит ФТС России.

В Дальневосточном таможенном управлении во Владивостоке прошло награждение победителей.

В традиционном конкурсе, который проводится уже девятый год подряд, было представлено более 60 организаций Дальнего Востока, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность или оказывающих услуги в сфере таможенного дела, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе ведомства. Предприятия состязались в семи номинациях. Региональная комиссия отбирала организации по достаточно жестким критериям – учитывались объемы грузооборота либо количество поданных деклараций, бюджетные перечисления, законопослушность в таможенном деле.

В тройку лучших экспортеров Сахалинской области вошла компания "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани". Среди лидирующих организаций – таможенных представителей была отмечена южно-сахалинская "Евразия Кастомс Сервис", а единственным победителем среди таможенных перевозчиков на Дальнем Востоке стало "Сахалинское морское пароходство".

Досье ZRPRESS: Конкурс "Таможенный Олимп", учрежденный Федеральной таможенной службой, проводится ежегодно с целью стимулирования участников внешнеэкономической деятельности, организаций и лиц, занятых в таможенном деле, повышения инвестиционной привлекательности регионов.

ZRPRESS.Ru, Дальний Восток.