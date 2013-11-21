Старейшее судоремонтное предприятие Хабаровского края отмечает 103 года и продолжает модернизацию

В 25 километрах от центра Хабаровска, расположен 179-й номерной завод, входящий в Дальневосточный центр судостроения (ДЦСС). О том, чем занимается эта верфь, мало кто знает и в столице Дальнего Востока. До недавнего времени завод трудился исключительно на нужды флота и большая часть его трудовых свершений находилась под грифом «секретно». А ведь это одно из старейших судоремонтных предприятий нашего региона – 20 ноября заводу исполнилось 103 года, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе ОАО «ДЦСС».





В это тень в начале XX века были определены первые штаты судоремонтных мастерских, приобретенных военным ведомством после ликвидации в октябре 1910 года Амурского отделения Балтийского завода для создания ремонтной базы Амурской военной флотилии. С ней судьба завода будет связана почти век. Корабли, охраняющие границы империи, а позже – Советского Союза по реке Амур, в большинстве своем ремонтировались именно здесь.

Основой ремонтных мастерских стал плавучий док водоизмещением 1000 тонн. Это уникальное по надежности приспособление до сих пор в строю. За более чем вековую историю дока главное изменение конструкции в него внесли, когда заменили паровые насосы на дизельные. Плавучий док продолжает верой и правдой служить судостроителям. На ремонт в него очередь на полгода вперед.

Главная компетенция завода – ремонт дизельных высокооборотных двигателей, которые дают ход ракетным, противолодочным и другим быстроходным кораблям, а также установлены в качестве дизель-генератора на некоторых атомных крейсерах. Эти силовые установки изобретены более полувека века назад, но постоянно модернизируются и все еще являются основным видом двигателей на быстроходных кораблях Российского флота. В 60-е годы это был один из главных флотских секретов, и у цеха, где шел ремонт силовых установок, стояла охрана. А рабочих в цех тщательно отбирали, и работать там было престижно.

Дизельные высокооборотные двигатели бессменно производит завод «Звезда» в Санкт-Петербурге, а ремонтирует в Тихоокеанском регионе только 179-й судоремонтный завод. Если до распада Советского Союза были ремонтные предприятия еще в Прибалтике и на Украине, то сейчас работников 179-го завода иногда привлекают в качестве супервайзеров по ремонту этих двигателей и на Черноморском, Северном и даже Балтийском флотах.

Один из этих «золотых» мастеров – старейший работник завода Виктор Васильевич Сумин. Он пришел на 179-й в 1956 году. У него на этом предприятии трудился еще до Великой Отечественной войны отец, и он пошел по его стопам. И вот уже более 40 лет единственная запись в трудовой книжке – 179-й завод.

Еще один ветеран завода – бригадир объединенной бригады Виктор Сергеев пришел на завод в 1968 году. Он был в первой группе командированных на завод «Звезда» в Ленинград, который наладил производство революционных на тот момент корабельных двигателей. Этот механизм он сотни раз разбирал и собирал и знает его как свои пять пальцев.

– Главное мое желание – передать опыт, который я копил годами, – делится Виктор Сергеев. – Ведь по этим двигателям почти нет никакой документации. Все знания у нас в голове. Нужно, пока есть силы, воспитать двух-трех мастеров.

– Главное, что нам удалось спасти, – это наших специалистов, – рассказывает врио исполнительного директора 179-го СРЗ Петр Карась. – Эти машины узкоспециализированные, кроме как на нашем заводе, не осталось специалистов по ремонту этих дизелей. Даже во времена Советского Союза ремонтников нигде специально не готовили. Двигатели, которые мы ремонтируем, – сложнейшие механизмы. Только цилиндров в одном блоке семьдесят два. На то, чтобы научиться его понимать, найти все его «тонкие» места, могут уйти годы. В настоящее время цех ремонта дизелей у нас укомплектован высококвалифицированными специалистами, за плечами которых сотни отремонтированных механизмов. Цех оборудован производственными мощностями с испытательными стендами, которые делались и монтировались под заказ. Мы являемся единственной ремонтной базой в Дальневосточном регионе – как в гражданском, так и в оборонном секторе предприятий, способной выполнять ремонт дизельных двигателей типов М-50, М-400, М-500. Потребность флота в ремонте этих силовых установок острая. Это нам гарантирует полную загрузку производственных мощностей завода и после их модернизации. После сложного периода предприятие постепенно становится на ноги. Считаю, успешно прошли 2013 год благодаря тому, что у нас возросла загрузка заказами Тихоокеанского флота. За 12 месяцев мы выполнили работ на 114 миллионов рублей только по ремонту дизельных энергоустановок. Это позволило нам своевременно выплачивать заработную плату и начать ремонт основных фондов. Год закончили с прибылью, в 2014 году объем заказов возрастет почти в два раза. Поэтому наш завод с уверенностью смотрит в будущее.

Досье: Завод основан 20 ноября 1910 года. Для ремонта кораблей и судов Амурской флотилии. Во время Гражданской войны рабочие завода приняли непосредственное участие в освобождении Хабаровска от японских войск. В период с 1926 по 1940 год мастерские выполняли текущий, капитальный ремонт и модернизацию кораблей и судов Амурской Краснознаменной военной флотилии. В послевоенные годы в производственном плане завода значительное место занимал выпуск новой продукции. Завод строил докматки ДМ-300, ДМ-765, ДМ-2000, самоходные баржи Т-4, А-3, средние и тяжелые плавучие причалы проектов ПМ-61 и 15163, а также освоил ремонт дизелей 3Д-6, Д-12, М-50, 9ДМ, 30Д, 40Д и кораблей ТОФ проектов 254, 254К, 122(б), 201М. В 1964 году был сдан в эксплуатацию цех по ремонту дизелей типа М-50 и М-500 ленинградского завода «Звезда» общей площадью 1700 кв. м, в настоящее время составляющий основу производственной базы завода.

ZRPRESS.Ru, Дальний Восток.