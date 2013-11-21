Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Старейшее судоремонтное предприятие Хабаровского края отмечает 103 года и продолжает модернизацию
В 25 километрах от центра Хабаровска, расположен 179-й номерной завод, входящий в Дальневосточный центр судостроения (ДЦСС). О том, чем занимается эта верфь, мало кто знает и в столице Дальнего Востока. До недавнего времени завод трудился исключительно на нужды флота и большая часть его трудовых свершений находилась под грифом «секретно». А ведь это одно из старейших судоремонтных предприятий нашего региона – 20 ноября заводу исполнилось 103 года, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе ОАО «ДЦСС».
В это тень в начале XX века были определены первые штаты судоремонтных мастерских, приобретенных военным ведомством после ликвидации в октябре 1910 года Амурского отделения Балтийского завода для создания ремонтной базы Амурской военной флотилии. С ней судьба завода будет связана почти век. Корабли, охраняющие границы империи, а позже – Советского Союза по реке Амур, в большинстве своем ремонтировались именно здесь.
Основой ремонтных мастерских стал плавучий док водоизмещением 1000 тонн. Это уникальное по надежности приспособление до сих пор в строю. За более чем вековую историю дока главное изменение конструкции в него внесли, когда заменили паровые насосы на дизельные. Плавучий док продолжает верой и правдой служить судостроителям. На ремонт в него очередь на полгода вперед.
Главная компетенция завода – ремонт дизельных высокооборотных двигателей, которые дают ход ракетным, противолодочным и другим быстроходным кораблям, а также установлены в качестве дизель-генератора на некоторых атомных крейсерах. Эти силовые установки изобретены более полувека века назад, но постоянно модернизируются и все еще являются основным видом двигателей на быстроходных кораблях Российского флота. В 60-е годы это был один из главных флотских секретов, и у цеха, где шел ремонт силовых установок, стояла охрана. А рабочих в цех тщательно отбирали, и работать там было престижно.
Дизельные высокооборотные двигатели бессменно производит завод «Звезда» в Санкт-Петербурге, а ремонтирует в Тихоокеанском регионе только 179-й судоремонтный завод. Если до распада Советского Союза были ремонтные предприятия еще в Прибалтике и на Украине, то сейчас работников 179-го завода иногда привлекают в качестве супервайзеров по ремонту этих двигателей и на Черноморском, Северном и даже Балтийском флотах.
Один из этих «золотых» мастеров – старейший работник завода Виктор Васильевич Сумин. Он пришел на 179-й в 1956 году. У него на этом предприятии трудился еще до Великой Отечественной войны отец, и он пошел по его стопам. И вот уже более 40 лет единственная запись в трудовой книжке – 179-й завод.
Еще один ветеран завода – бригадир объединенной бригады Виктор Сергеев пришел на завод в 1968 году. Он был в первой группе командированных на завод «Звезда» в Ленинград, который наладил производство революционных на тот момент корабельных двигателей. Этот механизм он сотни раз разбирал и собирал и знает его как свои пять пальцев.
– Главное мое желание – передать опыт, который я копил годами, – делится Виктор Сергеев. – Ведь по этим двигателям почти нет никакой документации. Все знания у нас в голове. Нужно, пока есть силы, воспитать двух-трех мастеров.
– Главное, что нам удалось спасти, – это наших специалистов, – рассказывает врио исполнительного директора 179-го СРЗ Петр Карась. – Эти машины узкоспециализированные, кроме как на нашем заводе, не осталось специалистов по ремонту этих дизелей. Даже во времена Советского Союза ремонтников нигде специально не готовили. Двигатели, которые мы ремонтируем, – сложнейшие механизмы. Только цилиндров в одном блоке семьдесят два. На то, чтобы научиться его понимать, найти все его «тонкие» места, могут уйти годы. В настоящее время цех ремонта дизелей у нас укомплектован высококвалифицированными специалистами, за плечами которых сотни отремонтированных механизмов. Цех оборудован производственными мощностями с испытательными стендами, которые делались и монтировались под заказ. Мы являемся единственной ремонтной базой в Дальневосточном регионе – как в гражданском, так и в оборонном секторе предприятий, способной выполнять ремонт дизельных двигателей типов М-50, М-400, М-500. Потребность флота в ремонте этих силовых установок острая. Это нам гарантирует полную загрузку производственных мощностей завода и после их модернизации. После сложного периода предприятие постепенно становится на ноги. Считаю, успешно прошли 2013 год благодаря тому, что у нас возросла загрузка заказами Тихоокеанского флота. За 12 месяцев мы выполнили работ на 114 миллионов рублей только по ремонту дизельных энергоустановок. Это позволило нам своевременно выплачивать заработную плату и начать ремонт основных фондов. Год закончили с прибылью, в 2014 году объем заказов возрастет почти в два раза. Поэтому наш завод с уверенностью смотрит в будущее.
Досье: Завод основан 20 ноября 1910 года. Для ремонта кораблей и судов Амурской флотилии. Во время Гражданской войны рабочие завода приняли непосредственное участие в освобождении Хабаровска от японских войск. В период с 1926 по 1940 год мастерские выполняли текущий, капитальный ремонт и модернизацию кораблей и судов Амурской Краснознаменной военной флотилии. В послевоенные годы в производственном плане завода значительное место занимал выпуск новой продукции. Завод строил докматки ДМ-300, ДМ-765, ДМ-2000, самоходные баржи Т-4, А-3, средние и тяжелые плавучие причалы проектов ПМ-61 и 15163, а также освоил ремонт дизелей 3Д-6, Д-12, М-50, 9ДМ, 30Д, 40Д и кораблей ТОФ проектов 254, 254К, 122(б), 201М. В 1964 году был сдан в эксплуатацию цех по ремонту дизелей типа М-50 и М-500 ленинградского завода «Звезда» общей площадью 1700 кв. м, в настоящее время составляющий основу производственной базы завода.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Во Владивостоке началась сборка павильона Магаданской области "Золотое сердце России"
- В Якутии запустят "мамонтовые" электронные торги к началу ВЭФ
- Дальневосточное кольцо России во Владивостоке поставили под сомнение
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Визовые центры Владивостока под угрозой закрытия
- Из-за аукционов прибрежные регионы могут лишиться доходов от крабового промысла
- Сергей Радюшкин возглавил Приморское отделение ПАО Сбербанк
- Почему камчадалы забыли о российских верфях
- На острова Итуруп и Кунашир добраться стало проще
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Жители побережья оказались вне закона