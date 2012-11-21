Игра по правилам

Таких доходов от продажи ресурсов, какие были выручены на прошедших в крае крабовых аукционах, государство не получало со времени аукционной системы распределения морских биоресурсов. Кроме того, введение в официальный оборот крабового промысла в подзоне Приморского края - это, прежде всего, удар по браконьерскому промыслу. Сегодня все рынки Приморского края забиты камчатским крабом, а с точки зрения логистики Японское море идеально для поставок браконьерской продукции, поэтому краб в Японии стоит дешевле, чем во Владивостоке.

Наполнили бюджет

Напомним, что в Приморье впервые за много лет рыбодобывающие компании приобрели право на добычу камчатского, синего и волосатого краба в акватории региона. Победители аукционов суммарно заплатили за лоты более 370 млн рублей. Для сравнения, по данным Росрыболовства, недавние торги по продаже долей квот на вылов рыбы (в Северном и Дальневосточном рыбохозяйственных бассейнах, а также в районах действия международных договоров), владельцы которых решили добровольно отказаться от них, принесли государству доход всего 240 млн рублей.

Как отмечается в документах Территориального управления Росрыболовства по Приморью, в торгах на право добычи камчатского, синего и волосатого краба участвовало три компании из пяти, подававших заявки. Победителями признаны три.

Небольшое количество участников и отклонение заявок других компаний территориальным органом Росрыболовства обусловлены требованиями федерального законодательства. Ведь согласно п. 4. ст. 57 Закона «О рыболовстве» участвовать в аукционе могут только те компании, которые до 2008 года занимались добычей краба в подзоне Приморье по договору с научными организациями. «Мы выполнили требования закона, - прокомментировал «ЗР» руководитель территориального управления Росрыболовства по Приморскому краю Александр ИВАНКОВ. - Аукционная комиссия - это не только наше ведомство, это коллегиальный орган с участием администрации Приморского края, антимонопольной службы и других контролирующих ведомств. Я не могу знать, чем руководствовался законодатель при определении для организаций подобной привилегии, но могу сказать точно, что это эффективно и целесообразно. Указанный порядок ограничивает допуск к рыбному промыслу компаний-однодневок, так называемых «рантье», а также способствует пресечению допуска к российскому биоресурсу компаний с иностранными инвестициями, в противном случае наши ресурсы перестанут быть «нашими».

Научный подход

«Научная норма закона известна давно, и она имеет под собой обоснование. Компании, желающие работать на каких-то новых видах биресурсов, всегда сотрудничали с наукой. За свой счет или на условиях софинансирования они помогали науке изучать сырьевую базу, для возможного введения определенных объектов в промышленный оборот или увеличения ОДУ. Если рыбодобывающие компании считают эту норму закона устаревшей, то необходимо выходить с законодательной инициативой отмены этой нормы», - считает директор ТИНРО-Центра Лев БОЧАРОВ.

Генеральный директор рыболовецкого колхоза «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ уверен в том, что наличие «научной истории», как критерий допуска компаний к торгам, - нормальная практика в рыбном бизнесе.

«Когда компания решает добывать какой-то новый вид биоресурсов или вновь вводимый в промышленный оборот, необходимо научное обоснование. Чтобы дать положительное заключение о наличии сырьевой базы и рентабельности промысла, определить районы лова - необходимо послать туда флот с научными специалистами профильных институтов. Более того, в море посылаются экспедиции несколько лет подряд, так как за один год такую масштабную работу не проведешь. Наша компания, таким образом, финансировала исследования по палтусу и мойве. Мы отработали несколько экспедиций, теперь несколько десятков компаний занимаются добычей палтуса в охотском море. Естественно, не каждая компания хочет нести затраты на науку, зато, когда ресурс изучен и наука определила ОДУ, эти объекты хотят добывать и те предприятия, кто не вкладывался в исследования, а стоял в стороне. С другой стороны, есть еще один важный момент, чтобы исключить коррупционную составляющую, наука должна проводить публичную оферту своих предложений. Все компании должны видеть, что их зовут работать с наукой, и они сами для себя решают, выгодно им это или нет», - говорит гендиректор «Востока-1».

Изменить сроки

В России 1 780 компаний занимающихся промыслом биоресурсов, однако всего несколько десятков из них вкладывались в научную историю. По мнению президента Ассоциации рыбозяйственных предприятий Приморского края (АРПП) Георгия МАРТЫНОВА, компании, участвующие в финансировании экспедиций по изучению объектов, должны быть участниками аукционов. В то же время, по словам президента АРПП, пришло время менять частично законодательство.

«Возможно, наступило время пересмотреть отношения между наукой и бизнесом, но для этого нужно, чтобы руководители предприятий вышли со своей инициативой. Два года назад уже проходили крабовые аукционы, и все участники знали требования федерального законодательства. Но ни одна компания не обратилась к нам как к общественной организации, чтобы АРПП вышла с инициативой изменения законодательства. Если комментировать результаты крабовых аукционов, то в АРПП не было официальных обращений от предприятий. Компании, недопущенные к аукциону, не являются членами АРПП».

В отсутствие инициативы предприятий изменить законодательство предложило само Росрыболовство. Еще в начале осени глава Росрыболовства Андрей КРАЙНИЙ заявил, что в настоящее время по закону претендовать на квоты могут компании, которые участвовали в научных исследованиях до 1 января 2008 года. «Это было нормально в 2009 году, но не нормально в 2012, тем более будет не нормально в 2020-ом. Мы предлагаем Госдуме поправку - «в год, предшествующий» (получению квоты на вылов водных биоресурсов)»,- высказывал свою позицию глава Росрыболовства.

Браконьерам бой!

Есть еще одна сторона медали крабовых аукционов. Введение краба в легальный промысел и формирование сильных игроков на рынке - это противодействие прежде всего браконьерскому промыслу.

Эксперты считают, что доход государства от проведения аукционов не сравним с теми суммами, которые государство получит в виде налогов и создания рабочих мест на предприятиях. Уже почти 20 лет камчатский и синий крабы остаются основными объектами незаконного промысла водных биоресурсов в Дальневосточном бассейне. Практически сразу их совокупный объем превысил величину официально установленных общих допустимых уловов (ОДУ). В 1994 году на территорию ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона в общей сложности было ввезено 40,1 тыс. тонн камчатского и синего краба из России, величина ОДУ на тот момент составляла 38,7 тыс. тонн.

В настоящее время, по оценке Россрыболовства, ежегодный объем незадекларированной валютной выручки, полученной от экспорта камчатского и синего краба, добытого в 200-мильной экономической зоне РФ, составляет около $250 млн в год. Такой объем нелегальных доходов, по их оценке, обеспечивается браконьерским выловом и вывозом примерно 20 тыс. тонн краба.

«Чтобы убедиться, что краб является главным браконьерским объектом, нужно просто зайти на любой рынок края, - утверждает президент АРПП Георгий Мартынов. - На прилавках весь краб браконьерский. А ведь компании, работающие на крабовом ресурсе, начинают активно противодействовать браконьерскому промыслу. Правда, здесь необходимо решать и другую задачу. Это насыщение внутреннего рынка. Не весь краб должен уходить за рубеж, небольшие объемы необходимо оставлять в России».

Евгений ИТАРОВ.