Таможня выясняет проблемы предпринимателей

Федеральная таможенная служба России проводит анонимное анкетирование участников внешнеэкономической деятельности.

Как сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления, опрос проводится, чтобы оценить качество взаимодействия таможни и бизнеса, выявить проблемы, с которыми сталкиваются коммерсанты при контактах с таможней. Дальневосточное таможенное управление приглашает бизнесменов региона поучаствовать в этом мероприятии.

Высказать свое мнение о Таможенном кодексе, электронном декларировании, о процессе таможенного оформления в целом можно, зайдя на официальный сайт ДВТУ, где размещена анкета. Среди предлагаемых вопросов - "Какой этап таможенного оформления вызывает наибольшие сложности?", "Как вы оцениваете деятельность таможенных органов?". Адрес сайта: www.dvtu.vladivostok.ru. Анкеты принимаются до 20 декабря по электронной почте: contactline_dvtu@dvtu.vladivostok.ru. Обобщенные результаты анкетирования будут направлены в Москву, в Федеральную таможенную службу.