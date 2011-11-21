На Дальневосточной железной дороге продолжается строительство нового Кузнецовского тоннеля

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября, ZRPRESS. В тоннеле ведутся работы по обустройству проезжей части, водоотводных лотков и пешеходного прохода, готова вентиляционная галерея западного портала, в середине декабря строители закончат вентиляционную галерею на восточном портале.

Большие работы развернуты на подходах к тоннелю, общая протяженность которых составляет около 25 км. К началу ноября вблизи восточного портала было уложено 4 км рельсошпальной решетки. С западной стороны подготовлено земляное полотно, возводятся искусственные сооружения.

На всем полигоне строительства полностью перейти к укладке верхнего строения пути планируется к концу февраля - началу марта 2012 года, сообщает Служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Открыть движение по новому участку и тоннелю планируется во второй половине 2012 года.

Досье: Строительство нового Кузнецовского тоннеля осуществляется в рамках инвестиционного проекта "Реконструкция участка Оунэ – Высокогорная железнодорожной линии Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань". Новый тоннель длиной 3890 м позволит устранить "узкое" место в пропускной способности данного направления, поднять скорость движения и весовые нормы поездов. После ввода тоннеля в эксплуатацию провозные мощности увеличатся до 23 млн тонн в год, а после полной реализации проекта комплексной реконструкции в 2016 году – до 35,7 млн тонн.