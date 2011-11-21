www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.18 р. 100 JPY: 60.97 р.
EUR: 77.35 р. 10 CNY: 98.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

На Дальневосточной железной дороге продолжается строительство нового Кузнецовского тоннеля

21 Ноября 2011, 16:29 | Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября, ZRPRESS. В тоннеле ведутся работы по обустройству проезжей части, водоотводных лотков и пешеходного прохода, готова вентиляционная галерея западного портала, в середине декабря строители закончат вентиляционную галерею на восточном портале.

Большие работы развернуты на подходах к тоннелю, общая протяженность которых составляет около 25 км. К началу ноября вблизи восточного портала было уложено 4 км рельсошпальной решетки. С западной стороны подготовлено земляное полотно, возводятся искусственные сооружения.

На всем полигоне строительства полностью перейти к укладке верхнего строения пути планируется к концу февраля - началу марта 2012 года, сообщает Служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Открыть движение по новому участку и тоннелю планируется во второй половине 2012 года.

Досье: Строительство нового Кузнецовского тоннеля осуществляется в рамках инвестиционного проекта "Реконструкция участка Оунэ – Высокогорная железнодорожной линии Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань". Новый тоннель длиной 3890 м позволит устранить "узкое" место в пропускной способности данного направления, поднять скорость движения и весовые нормы поездов. После ввода тоннеля в эксплуатацию провозные мощности увеличатся до 23 млн тонн в год, а после полной реализации проекта комплексной реконструкции в 2016 году – до 35,7 млн тонн.

Автор: Служба корпоративных коммуникаций ДВЖД – филиала ОАО «РЖД»
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru